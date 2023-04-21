Де Хеа получил 1 из 10 от Goal за матч с «Севильей». У Магуайра – 3

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Севилья Лига Европы УЕФА рейтинги Давид Де Хеа Кристиан Эриксен Харри Магуайр Каземиро Люк Шоу Марсель Забитцер Антони Марсьяль Фред Виктор Линделеф Ваут Вегорст Маркус Рэшфорд Диогу Далот Джейдон Санчо Аарон Уан-Биссака Антони Энтони Эланга Футбол

Давид Де Хеа получил низший балл от Goal за матч против «Севильи» .

«Манчестер Юнайтед» уступил испанской команде в ответной игре 1/4 финала Лиги Европы (0:3, первый матч – 2:2).

Goal и Sky Sports выставили игрокам манкунианцев оценки по 10-балльной шкале.

Goal: Давид Де Хеа – 1, Аарон Уан-Биссака – 5, Харри Магуайр – 3, Виктор Линделеф – 6, Диогу Далот – 5, Кристиан Эриксен – 5, Каземиро – 5, Марсель Забитцер – 5, Антони – 6, Антони Марсьяль – 5, Джейдон Санчо – 5.

Запасные: Маркус Рэшфорд – 6, Люк Шоу – 5, Ваут Вегорст – 5, Фред – 5, Энтони Эланга – без оценки. 

Sky Sports: Давид Де Хеа – 3, Аарон Уан-Биссака – 4, Харри Магуайр – 3, Виктор Линделеф – 5, Диогу Далот – 5, Кристиан Эриксен – 5, Каземиро – 5, Марсель Забитцер – 5, Антони – 4, Антони Марсьяль – 4, Джейдон Санчо – 3.

Запасные: Маркус Рэшфорд – 5, Люк Шоу – 4, Ваут Вегорст – 5, Фред – 5, Энтони Эланга – без оценки. 

«МЮ» после ошибки Магуайра при пасе назад пропустил от «Севильи». Де Хеа отдал мяч Харри, которого прессинговали

Ошибка Де Хеа привела к голу Эн-Несири. Вратарь «МЮ» плохо обработал мяч за штрафной, и форвард «Севильи» забил в пустые ворота

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthur Jacob
На моей памяти это лучшая оборонительная связка со времён Барези-Мальдини
+38
-1
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Va_BanK
Мне тут недавно некий GaG12 доказывал что МЮ сильнее любого клуба «лоллиги»
Где ты там? Средний клуб «лоллиги» твоего МЮ снова в тысячный раз вынес вперед ногами
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
barsuk611
Де Хеа по ассистам скоро Месси перегонит. Ему просто должны объяснить где свои, где чужие
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Интересно за какие заслуги Антони 6 получил?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pit4er
Сыграл в 3 раза лучше, показал кто тут капитан
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат Лионеля Месси
У Де Хеа в этом матче предголевой и голевой пас
Не так уж и плохо:)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
U
Это у них Антони – аж 6? Ну-ну.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
werowolf-gears
А в 2018 какую игру он выдал в Севилье, сэйв от Муриэля вообще божественен
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Сдехеил как обычно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Промах Мораты
Не повезло с третьим голом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gljallag
Что то мало за 2 гола на двоих )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealJon
в чём смысл в этом если атакующие игроки не могут забить хотя бы один гол
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
elkipalki
Ответ Давид Agabekyan
Интересно за какие заслуги Антони 6 получил?
Понять оценщиков можно. Стоит 100 млн, ну не может же быть таким дном подумали оценщики. Поэтому поставим 6, вдруг чего не понимаем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий