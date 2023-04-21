Де Хеа получил 1 из 10 от Goal за матч с «Севильей». У Магуайра – 3

Давид Де Хеа получил низший балл от Goal за матч против «Севильи» .

« » уступил испанской команде в ответной игре 1/4 финала (0:3, первый матч – 2:2).

Goal и Sky Sports выставили игрокам манкунианцев оценки по 10-балльной шкале.

Goal: – 1, – 5, Харри Магуайр – 3, Виктор Линделеф – 6, Диогу Далот – 5, – 5, Каземиро – 5, Марсель Забитцер – 5, Антони – 6, Антони Марсьяль – 5, – 5.

Запасные: Маркус Рэшфорд – 6, Люк Шоу – 5, Ваут Вегорст – 5, Фред – 5, Энтони Эланга – без оценки.

Sky Sports: Давид Де Хеа – 3, Аарон Уан-Биссака – 4, – 3, – 5, – 5, Кристиан Эриксен – 5, – 5, Марсель Забитцер – 5, Антони – 4, Антони Марсьяль – 4, Джейдон Санчо – 3.

Запасные: Маркус Рэшфорд – 5, Люк Шоу – 4, Ваут Вегорст – 5, Фред – 5, Энтони Эланга – без оценки.

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