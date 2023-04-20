Ошибка Де Хеа привела к голу Эн-Несири. Вратарь «МЮ» плохо обработал мяч за штрафной, и форвард «Севильи» забил в пустые ворота

Давид Де Хеа совершил результативную ошибку в матче с «Севильей».

« » проиграл матч 1/4 финала со счетом 0:3.

На 81-й минуте вратарь английской команды вышел из своей штрафной площади после передачи с половины поля соперника.

Де Хеа неудачно обработал мяч и отпустил его далеко от себя, после чего форвард испанцев забил гол в пустые ворота.

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