Ошибка Де Хеа привела к голу Эн-Несири. Вратарь «МЮ» плохо обработал мяч за штрафной, и форвард «Севильи» забил в пустые ворота
Давид Де Хеа совершил результативную ошибку в матче с «Севильей».
«Манчестер Юнайтед» проиграл матч 1/4 финала Лиги Европы со счетом 0:3.
На 81-й минуте вратарь английской команды вышел из своей штрафной площади после передачи с половины поля соперника.
Де Хеа неудачно обработал мяч и отпустил его далеко от себя, после чего форвард испанцев Юссеф Эн-Несири забил гол в пустые ворота.
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P.S. Ну и Энтони это конечно дриблер «от бога»…
Надо искать нового рамщика, кого как, а лично меня постоянные привозы испанца в конец за%пало.
Точно бы Севилью откамбэчили ? )))
По факту Магуайер и Де Хеа опозорили команду и оставили её с Кубком Лиги в этом сезоне
Много выиграли, ничего не скажешь