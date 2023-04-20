Ошибка Де Хеа привела к голу Эн-Несири. Вратарь «МЮ» плохо обработал мяч за штрафной, и форвард «Севильи» забил в пустые ворота

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Севилья Лига Европы УЕФА Давид Де Хеа Юссеф Эн-Несири Футбол

Давид Де Хеа совершил результативную ошибку в матче с «Севильей».

«Манчестер Юнайтед» проиграл матч 1/4 финала Лиги Европы со счетом 0:3.

На 81-й минуте вратарь английской команды вышел из своей штрафной площади после передачи с половины поля соперника. 

Де Хеа неудачно обработал мяч и отпустил его далеко от себя, после чего форвард испанцев Юссеф Эн-Несири забил гол в пустые ворота.

«МЮ» после ошибки Магуайра при пасе назад пропустил от «Севильи». Де Хеа отдал мяч Харри, которого прессинговали

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35 комментариев

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Jack & Daniels
Уверен, если МЮ летом удастся купить Упамекано к Де Хеа и Магуайеру, это будет просто «Флеш рояль» мирового футбола…

P.S. Ну и Энтони это конечно дриблер «от бога»…
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Дима Зезуль
Магуайеру нужен новый вызов, здесь он справился
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YoullAlwaysWalkAlone
Новый контракт этому господину!
+20
-1
+19
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Under
Ответ Artem Piatkov
Криштиану у них был виноват во всех грехах)) По факту Магуайер и Де Хеа опозорили команду и оставили её с Кубком Лиги в этом сезоне Много выиграли, ничего не скажешь
вы кроме черного и белого цветов не видели других в жизни?
+17
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+9
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Вертуальный
Ну не выдерживает Де Хеа и Холодильник давление на себя они теряются.. эту брешь прикрывал Лисандро Мартинос и кое как Варан но они травмированы вот и результат
+5
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NeverAloneWalker
МЮ ментальные слабаки, они проигрывают стадионам! Энфилд - 0:7, Писхуан - 0:3.
+5
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Evgen_Hazard
Ответ Under
не смотрел ни одного матча с Баварией, но разве Эдерсон там налажал?
Да, не отбил пенальти, стыд и срам)
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#NeNaitiPodvox
Ответ Enotaz24
И Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити нужно искать вратарей. Де Хеа, уже стар, а Эдерсон постоянно в важных матчах лажает.
Не то что бы лажает, но и не тащит, в трудные моменты, ни одного отбитого пенальти не помню от него или какого-либо перформанса, поэтому Алиссон в сборной и основной
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ivannumber1
Де Хеа не выручает настолько, насколько делает привозов. И это ещё мы не говорим про ТОП зарплату в АПЛ.

Надо искать нового рамщика, кого как, а лично меня постоянные привозы испанца в конец за%пало.
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Under
это пройдёт
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OldRedWhite
Если б не Де Хеа этот …
Точно бы Севилью откамбэчили ? )))
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5hxrb7mywu
Siiiii
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Экспертное мнение
Ответ Artem Piatkov
Криштиану у них был виноват во всех грехах)) По факту Магуайер и Де Хеа опозорили команду и оставили её с Кубком Лиги в этом сезоне Много выиграли, ничего не скажешь
И что сделал бы твой Роналду против Эн-Несири? Все видели на ЧМ.
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-12
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Under
Ответ Jack & Daniels
Уверен, если МЮ летом удастся купить Упамекано к Де Хеа и Магуайеру, это будет просто «Флеш рояль» мирового футбола… P.S. Ну и Энтони это конечно дриблер «от бога»…
что Де Хеа и Магуаир переживут это лето тоже уверены?
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Александр Белов
Ответ Jack & Daniels
Уверен, если МЮ летом удастся купить Упамекано к Де Хеа и Магуайеру, это будет просто «Флеш рояль» мирового футбола… P.S. Ну и Энтони это конечно дриблер «от бога»…
Можете ещё Джо Гомеса взять из Ливерпуля. Даром отдаём))
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DolJun
не ошибается только тот, кто ничего не делает
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Artem Piatkov
Криштиану у них был виноват во всех грехах))

По факту Магуайер и Де Хеа опозорили команду и оставили её с Кубком Лиги в этом сезоне

Много выиграли, ничего не скажешь
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