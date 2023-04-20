«МЮ» после ошибки Магуайра при пасе назад пропустил от «Севильи». Де Хеа отдал мяч Харри, которого прессинговали

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Севилья Ла Лига Лига Европы УЕФА Давид Де Хеа Эрик Ламела Харри Магуайр Юссеф Эн-Несири Футбол

«Манчестер Юнайтед» пропустил гол от «Севильи» после потери мяча у своей штрафной площади.

Команды проводят ответный матч 1/4 финала Лиги Европы. На 8-й минуте испанский клуб открыл счет.

Вратарь «МЮ» Давид Де Хеа отдал пас находившемуся недалеко от штрафной площади Харри Магуайру, защитник англичан, которого прессинговали несколько игроков, пытался сделать пас назад, но попал в ноги Эрику Ламеле

После этого мяч подхватил Юссеф Эн-Несири. Форвард испанской команды вышел один на один с голкипером забил гол.

Sports.ru ведет текстовую онлайн трансляцию матча «Севилья» – «Манчестер Юнайтед» (1:0, первый тайм). 

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

53 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
And Justice for All
Де Хеа не меньше виноват в этом голе, чем Магуайер. Но, конечно, весь хейт получит Магуайер за свою нерасторопность.
+57
-10
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Держит планку достаточно высоко и пока Упамекано далеко до Харри в этом плане.
+33
0
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stepan Ermakov
Не понятно почему Макгвайер сразу по воротам не бил, а пытался отдать пас.
+33
0
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleus Marcus
Ответ And Justice for All
Де Хеа не меньше виноват в этом голе, чем Магуайер. Но, конечно, весь хейт получит Магуайер за свою нерасторопность.
и вполне заслуженно получит хейт! пересмотри эпизод. Тупой Мага сам настойчиво пас выпросил у де Хеа. Вина вся на нём, тупом. Бесит
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
z3yjyzh29x
Никогда такого не было, и вот опять)
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jexOn
В двух матчах из-за него два гола в воротах МЮ оказалось.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ответ Александр Калашников
куда он должен был отдать мяч?
выносить, а не давать игроку находящемуся в окружении троих соперников в своей штрафной
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антуан
Ответ And Justice for All
Де Хеа не меньше виноват в этом голе, чем Магуайер. Но, конечно, весь хейт получит Магуайер за свою нерасторопность.
Да ладно! Де Хеа отдал в разрез между двумя. Хари мог просто не трогать мяч и он бы укатился дальше (игроки Севильи были на противоходе). Просто Хари холодильник не игрок. Воротчик виноват лишь в том что знал кому отдает - надо было вынести.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменский медвежонок
честно, я уже не верю что Магвайер это проф. футболист, столько ошибок индивидуальный от одного игрока я даже на юношеском (детском) уровне не видел... знаете очень часто читал статьи на спортс.ру про то что где-то в Африке продают несуществующих футболистов или футболистов, которые не являются спортсменами и просто создают "фейк-биографию", я начинаю подозревать что Магвайер это та же история...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Калашников
Ответ Арсен Талант-Уулу
там по сути и Де Хеа виноват
куда он должен был отдать мяч?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kaka10
Ответ jexOn
В двух матчах из-за него два гола в воротах МЮ оказалось.
Harry Maguire!!!
Been spendin’ most their lives, livin’ in the gangsta’s paradise
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pertinax Gandi
С этой новой модой вратарю начинать атаку через защитника любой ценой (иногда кажется, что вратарь боится выбить просто мяч под угрозой штрафа), таких голов забивается всё больше.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
omsk1716
Жалко его конечно, Де Хея немного подставил его. Но это не отменяет факта, что с техникой у него проблемы.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Zakharov
И почему я не удивлен, что магуайр опять…
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Ямковой
Харрви Магваеее
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BorisBritva
Да ладно, тут всё ясно: Севилья - хозяин ЛЕ.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hulk&boloto
Ответ And Justice for All
Де Хеа не меньше виноват в этом голе, чем Магуайер. Но, конечно, весь хейт получит Магуайер за свою нерасторопность.
Легенда!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
King_X
Подсунул Де Хеа мяч
Магуайер не тот игрок, что может выкрутиться в такой ситуации
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Анадян
Недавно про Дехея писали же, что почти легенда... Но тут и он виноват однозначно!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Censormorum
Де Хеа виноват не меньше. Это не первый и не последний эпизод в котором Де Хеа не верно оценивает ситуацию и привозит очередной момент. Давид может быть сколь угодно хорош на линии и сколь угодно тренировать первый пас, но он банально не обладает ни мастерством для исполнения этой передачи, ни видением поля. Бывают передачи в больницу, а это передачи на гол. Тен Хагу нужен другой вратарь. А про холодильника нечего говорить. Всё и так ясно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Франческо Тотти
Подстава от Давида. Ну и Магвайер сыграл "замечательно".
Коллективный разум возобладал. Удивительно, зачем в такой простой ситуации так играть, когда можно просто вынести мяч подальше от ворот.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elik1989
Где-то уже это было, в самом начале сезона. Это ошибка Де Хеа, ну не умеет он давать такие передачи.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СуперНегр228
Скорее вина Де Хеа что отдкет мяч Магваер
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MironSM84
Просто представьте трио защитников. Денисов, Упамекано, Магуайр )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Yavriantz
Он не отдавал назад на Давида, а пытался на фланг сыграть. А вообще идеальное исполнение ДеХеа и Магуайром прекрасных инструкций Тен Хага.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий