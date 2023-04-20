«МЮ» после ошибки Магуайра при пасе назад пропустил от «Севильи». Де Хеа отдал мяч Харри, которого прессинговали
«Манчестер Юнайтед» пропустил гол от «Севильи» после потери мяча у своей штрафной площади.
Команды проводят ответный матч 1/4 финала Лиги Европы. На 8-й минуте испанский клуб открыл счет.
Вратарь «МЮ» Давид Де Хеа отдал пас находившемуся недалеко от штрафной площади Харри Магуайру, защитник англичан, которого прессинговали несколько игроков, пытался сделать пас назад, но попал в ноги Эрику Ламеле.
После этого мяч подхватил Юссеф Эн-Несири. Форвард испанской команды вышел один на один с голкипером забил гол.
Sports.ru ведет текстовую онлайн трансляцию матча «Севилья» – «Манчестер Юнайтед» (1:0, первый тайм).
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Been spendin’ most their lives, livin’ in the gangsta’s paradise
Магуайер не тот игрок, что может выкрутиться в такой ситуации
Коллективный разум возобладал. Удивительно, зачем в такой простой ситуации так играть, когда можно просто вынести мяч подальше от ворот.