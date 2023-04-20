«МЮ» после ошибки Магуайра при пасе назад пропустил от «Севильи». Де Хеа отдал мяч Харри, которого прессинговали

«Манчестер Юнайтед» пропустил гол от «Севильи» после потери мяча у своей штрафной площади.

Команды проводят ответный матч 1/4 финала . На 8-й минуте испанский клуб открыл счет.

Вратарь «МЮ» отдал пас находившемуся недалеко от штрафной площади , защитник англичан, которого прессинговали несколько игроков, пытался сделать пас назад, но попал в ноги .

После этого мяч подхватил Юссеф Эн-Несири. Форвард испанской команды вышел один на один с голкипером забил гол.

Sports.ru ведет текстовую онлайн трансляцию матча «Севилья» – « » (1:0, первый тайм).

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