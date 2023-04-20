Зарплата Баринова будет не ниже нынешних 1,4 млн евро в год по новому контракту с «Локо» (Иван Карпов)

Дмитрий Баринов продлит контракт с «Локомотивом» минимум на 3 года.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, новое соглашение может быть и на 4 года, поскольку «Локо» хотел бы продлить контракт на такой срок.

У сторон есть небольшие разногласия по зарплате и подписному бонусу. Однако зарплата Баринова точно будет не меньше, чем сейчас – 1,4 млн евро в год.

Статистику Баринова, проведшего 21 матч в нынешнем сезоне Мир РПЛ, можно изучить здесь.

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