Зарплата Баринова будет не ниже нынешних 1,4 млн евро в год по новому контракту с «Локо» (Иван Карпов)
Дмитрий Баринов продлит контракт с «Локомотивом» минимум на 3 года.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, новое соглашение может быть и на 4 года, поскольку «Локо» хотел бы продлить контракт на такой срок.
У сторон есть небольшие разногласия по зарплате и подписному бонусу. Однако зарплата Баринова точно будет не меньше, чем сейчас – 1,4 млн евро в год.
Статистику Баринова, проведшего 21 матч в нынешнем сезоне Мир РПЛ, можно изучить здесь.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Обожаю такие наивные комментарии, где футболисты виноваты в ценах на газ или проезд