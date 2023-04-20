Зарплата Баринова будет не ниже нынешних 1,4 млн евро в год по новому контракту с «Локо» (Иван Карпов)

Теги Локомотив премьер-лига Россия Дмитрий Баринов деньги Футбол

Дмитрий Баринов продлит контракт с «Локомотивом» минимум на 3 года.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, новое соглашение может быть и на 4 года, поскольку «Локо» хотел бы продлить контракт на такой срок.

У сторон есть небольшие разногласия по зарплате и подписному бонусу. Однако зарплата Баринова точно будет не меньше, чем сейчас – 1,4 млн евро в год.

Статистику Баринова, проведшего 21 матч в нынешнем сезоне Мир РПЛ, можно изучить здесь.

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22 комментария

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Hitgoe Himgob
Десять рублей в месяц. Нормально для команды которая будет бороться за Еврокубки.
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Diman Stekolshikov
Ответ Ivan Ivanych
Щас на майские праздники цену на билеты на поезд, как обычно, повысят в 2 раза и всю димкину зарплату отобьют.
Ага, не будь Баринова, то билеты дешевле станут
Обожаю такие наивные комментарии, где футболисты виноваты в ценах на газ или проезд
+8
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Abriel
Ответ Николай Попов
Нельзя ещё себе бразильца купите Семак помешан на бразильцах
я предпочитаю по меньше легов в составе
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Николай Попов
Ответ Abriel
нам бы не помешал
Губа не треснет у вас и так полная скамейка или бразильцы не устраивают
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hulk&boloto
Ответ adamxx
у хвичи примерно такая же .. за что такие деньги? из-за агентов и распилов?
За всё)
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Алексей Ильин
Классика жанра
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Spartakus1984
За что?
+5
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adamxx
у хвичи примерно такая же .. за что такие деньги? из-за агентов и распилов?
+2
-2
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kostanostra
своих не бросают)
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hulk&boloto
Ну сейчас капитанскую Дзюбе отдадут и совсем обидно будет откатывать...
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Abriel
Ответ Константин Эсперов
За что такую ему зарплату ? Бояться что в зенит уйдет ?
нам бы не помешал
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Abriel
Ответ Николай Попов
Губа не треснет у вас и так полная скамейка или бразильцы не устраивают
так Далерка может уйти, помечтать нельзя?
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Николай Попов
Ответ Abriel
я предпочитаю по меньше легов в составе
Ну это предпочитаешь а Семак нет
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Abriel
Ответ Николай Попов
Ну это предпочитаешь а Семак нет
и это печально
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Николай Попов
Ответ Abriel
и это печально
Согласен
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гилберт
Ответ hulk&boloto
Сколько отдавать будет?
Думаю Баринов около ляма получит.
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