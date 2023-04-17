«Оренбург» обратится в ЭСК после игры с «Локо»: «Попросим рассмотреть офсайд Камано при 1-м голе, симуляцию при пенальти и неназначенный пенальти на Марине»

Президент «Оренбурга» сообщил про обжалование решений судьи матча с «Локомотивом» (1:4).

Матч 23-го тура Мир обслуживала бригада арбитров под руководством .

«Вчера у меня и у всех присутствующих сложилось впечатление хорошей работы арбитров ВАР. Показалось, что все сомнительные моменты подлежали проверке.

Но после детального просмотра ряда эпизодов принял решение попросить дезавуировать свои вчерашние слова о работе арбитра. Мы ознакомились с работой ВАР на вчерашнем матче и приняли решение обратиться в ЭСК РФС по ряду эпизодов.

Попросим рассмотреть эпизод с офсайдом Камано при первом голе, симуляцию при назначенном пенальти на 51-й минуте встречи и неназначенный пенальти на на 75-й минуте. Баринов нарушает правило, за которое должно было последовать наказание в виде пенальти», – заявил Василий Еремякин.

Почему в ворота «Локо» не поставили пенальти? А как увидели офсайд?