«Оренбург» обратится в ЭСК после игры с «Локо»: «Попросим рассмотреть офсайд Камано при 1-м голе, симуляцию при пенальти и неназначенный пенальти на Марине»
Президент «Оренбурга» сообщил про обжалование решений судьи матча с «Локомотивом» (1:4).
Матч 23-го тура Мир РПЛ обслуживала бригада арбитров под руководством Василия Казарцева.
«Вчера у меня и у всех присутствующих сложилось впечатление хорошей работы арбитров ВАР. Показалось, что все сомнительные моменты подлежали проверке.
Но после детального просмотра ряда эпизодов принял решение попросить дезавуировать свои вчерашние слова о работе арбитра. Мы ознакомились с работой ВАР на вчерашнем матче и приняли решение обратиться в ЭСК РФС по ряду эпизодов.
Попросим рассмотреть эпизод с офсайдом Камано при первом голе, симуляцию Камано при назначенном пенальти на 51-й минуте встречи и неназначенный пенальти на Марине на 75-й минуте. Баринов нарушает правило, за которое должно было последовать наказание в виде пенальти», – заявил Василий Еремякин.
Почему в ворота «Локо» не поставили пенальти? А как увидели офсайд?
Тебя "академик" найдëт и напомнит про свободу воли в самой миролюбивой и свободной республике РФ ;)
Правильно ли я Вас понял, что Вы утверждаете, что когда защитник ближе вратаря к ленточке ворот, то действуют одни правила определения оффсайда, а когда на 10 см дальше этого положения и дальше вратаря, то другие? ))
Билли, ну где же цитаты из правил?
А если отбивает не вратарь, а защитник на ленточке, то по-твоему оффсайд надо по-другому определять? )
Пруфы, Билли. Нам нужны пруфы ))
Отличный пример: удар по воротам, вратарь абсолютно сознательно отбивает и на добивании нападающий в оффсайде. Вратарь не делает паса, поэтому оффсайд нападающего смотрят в момент удара (это ведь знаешь?)
Отличная аргументация!
При отскакивании мяча от соперника, если он не делает паса, оффсайд смотрят по последнему пасу. В момент последнего паса Камано был в очевидном оффсайде, и ровно так же он не был пассивным, так как Камано принял участие в эпизоде. Оффсайд очевидный, рассуждения понятны. Следующие возражения прошу присылать с цитатами из правил.