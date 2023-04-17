«Оренбург» обратится в ЭСК после игры с «Локо»: «Попросим рассмотреть офсайд Камано при 1-м голе, симуляцию при пенальти и неназначенный пенальти на Марине»

Теги Локомотив премьер-лига Россия судьи Оренбург Василий Казарцев Дмитрий Баринов Франсуа Камано Джимми Марин Спорт-Экспресс Василий Еремякин ЭСК РФС Футбол

Президент «Оренбурга» сообщил про обжалование решений судьи матча с «Локомотивом» (1:4).

Матч 23-го тура Мир РПЛ обслуживала бригада арбитров под руководством Василия Казарцева.

«Вчера у меня и у всех присутствующих сложилось впечатление хорошей работы арбитров ВАР. Показалось, что все сомнительные моменты подлежали проверке.

Но после детального просмотра ряда эпизодов принял решение попросить дезавуировать свои вчерашние слова о работе арбитра. Мы ознакомились с работой ВАР на вчерашнем матче и приняли решение обратиться в ЭСК РФС по ряду эпизодов.

Попросим рассмотреть эпизод с офсайдом Камано при первом голе, симуляцию Камано при назначенном пенальти на 51-й минуте встречи и неназначенный пенальти на Марине на 75-й минуте. Баринов нарушает правило, за которое должно было последовать наказание в виде пенальти», – заявил Василий Еремякин.

Почему в ворота «Локо» не поставили пенальти? А как увидели офсайд?

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54 комментария

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samiLoko
Ответ Pelerin
По оффсайду Камано абсолютно необъяснимая ошибка
Пас был на Глушенкова, который в правильном положении. То, что защитник решил прервать передачу и таким образом отдал пас на Камано, сугубо его проблемы. Никакого офсайда быть не может.
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Удар Кержакова
Ответ инок
Никогда не понимал этих бессмысленных движений с ЭСК, что изменится от того, признают правоту арбитра или не признают? Счет на табло, и его уже не изменить...
Судью после ЭСК штрафуют и даже могут отстранить, плюс клуб получает оценку спорного эпизода от судей.
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Удар Кержакова
Ответ utsh44psmr
С лупой будут сидеть и рассматривать офсайд
там оффсайд очевидный, просто судьи неправильно оценили момент с отскоком от защитника.
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xoms
Ответ T622222
А ха ха после 1-4 кулаками не машут
Какая разница, если на проверку окажется что судья неправ, по вашей логике можно засуживать, делать счёт до крупного, а потом говорить чего махать то, смотрите и на вашу улицу такое придёт, не нужно только махать, ведь будет справедливо?
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Алексей Антонов
Ответ инок
Никогда не понимал этих бессмысленных движений с ЭСК, что изменится от того, признают правоту арбитра или не признают? Счет на табло, и его уже не изменить...
Действительно. Отправляли бы судей в пердив после этого, но нет же
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инок
Никогда не понимал этих бессмысленных движений с ЭСК, что изменится от того, признают правоту арбитра или не признают? Счет на табло, и его уже не изменить...
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Арсений Чернобаев
Ответ Удар Кержакова
Судью после ЭСК штрафуют и даже могут отстранить, плюс клуб получает оценку спорного эпизода от судей.
а если допустим не поставили пенальти который мог игру спасти, эск подтвердил что он должен был быть, что тогда делают?
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Алексей Ненахов
Ответ инок
Никогда не понимал этих бессмысленных движений с ЭСК, что изменится от того, признают правоту арбитра или не признают? Счет на табло, и его уже не изменить...
Пожурят сошлют в пердив на две игры и вернут , а что вы хотели у нас судей нет
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Senchas
Ответ инок
Никогда не понимал этих бессмысленных движений с ЭСК, что изменится от того, признают правоту арбитра или не признают? Счет на табло, и его уже не изменить...
мне вот интересно, что ЭСК скажут по поводу оффсайда и по поводу неназначенного пенальти. такой же пенальти не назначил кукуляк в матче зенита и динамо, такой вой потом был про подкуп судьи... а сейчас все молчат
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Pelerin
Ответ Салман Барахоев
да! имено роСии.
Извинись, дон!

Тебя "академик" найдëт и напомнит про свободу воли в самой миролюбивой и свободной республике РФ ;)
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sega megabitovich
Ответ Vatikan
Кстати, заметил, что почти всегда в подобных обращениях 1-2 эпизода точно ошибка судьи по итогу окажется, а остальные, такое ощущение, просто до кучи, где точно ясно, что никакой ошибки там не признают
может у президента команды бомбануло... то что они в принципе нормально смотрелись, но Локомотив включался когда надо и забивал... 😁 но по части нарушения Бары, мне было бы интересно даже для себя понять, почему... сделали бы как в хоккее, чтобы судья объявлял трактовку, а то сиди гадай... 🤔
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Нейтральный критик
Ответ Буратино55
Они совсем дурики? На камано свой же защитник срезал мяч
"Алё, рэф" пишет, что без владения мячом (а такая срезка не является владением) очевидный офсайд и грубейшая ошибка судьи.
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Арсений Чернобаев
Ответ Удар Кержакова
Результат матча нельзя изменить из-за ошибки судьи. это правила ФИФА. Но это не значит, что клубам не надо подавать аппелиция в ЭСК. Я бы сказал всем обязательно надо, так хоть судей можно держать хоть немного в узде.
даже отмененный гол? допустим счет 0:0, кто-то забивает но гол отменяют например из-за офсайда. и после апелляции это не изменить? теперь я не вижу смысла в целом органе.
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Удар Кержакова
Ответ Арсений Чернобаев
а что насчет изменения результата матча?
Результат матча нельзя изменить из-за ошибки судьи. это правила ФИФА. Но это не значит, что клубам не надо подавать аппелиция в ЭСК. Я бы сказал всем обязательно надо, так хоть судей можно держать хоть немного в узде.
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Арсений Чернобаев
Ответ Удар Кержакова
Считается ошибкой повлиявшей на результат и судью на арест отмтраняют от судейства или отправляют в низшие лиги.
а что насчет изменения результата матча?
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Удар Кержакова
Ответ Арсений Чернобаев
а если допустим не поставили пенальти который мог игру спасти, эск подтвердил что он должен был быть, что тогда делают?
Считается ошибкой повлиявшей на результат и судью на арест отмтраняют от судейства или отправляют в низшие лиги.
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Удар Кержакова
Ответ Алексей Антонов
Действительно. Отправляли бы судей в пердив после этого, но нет же
Кукуляка после ЭСК отправили в пердив.
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Pelerin
Ответ Wintrain
Вратарь или защитник "на ленточке" -последний игрок, "приравнивается" к штанге или перекладине. Поэтому и исключение. Дай-ка ссылку на правила, что требуется владение перед пасом назад, что-то не нашел такого
Где Вы в моих постах увидели слово "владение"?

Правильно ли я Вас понял, что Вы утверждаете, что когда защитник ближе вратаря к ленточке ворот, то действуют одни правила определения оффсайда, а когда на 10 см дальше этого положения и дальше вратаря, то другие? ))
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Pelerin
Ответ Wintrain
Вратарь как раз исключение. Здесь защитник коснулся мяча, а не мяч защитника.
"Вратарь как раз исключение"
Билли, ну где же цитаты из правил?

А если отбивает не вратарь, а защитник на ленточке, то по-твоему оффсайд надо по-другому определять? )
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Wintrain
Ответ Pelerin
""Отскакивание мяча от соперника" - это рикошет" Пруфы, Билли. Нам нужны пруфы )) Отличный пример: удар по воротам, вратарь абсолютно сознательно отбивает и на добивании нападающий в оффсайде. Вратарь не делает паса, поэтому оффсайд нападающего смотрят в момент удара (это ведь знаешь?)
Вратарь как раз исключение. Здесь защитник коснулся мяча, а не мяч защитника.
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Pelerin
Ответ Wintrain
"Отскакивание мяча от соперника" - это рикошет, т.е. неумышленная игра в мяч. Всё по ссылке выше из телеги
""Отскакивание мяча от соперника" - это рикошет"
Пруфы, Билли. Нам нужны пруфы ))

Отличный пример: удар по воротам, вратарь абсолютно сознательно отбивает и на добивании нападающий в оффсайде. Вратарь не делает паса, поэтому оффсайд нападающего смотрят в момент удара (это ведь знаешь?)
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Pelerin
Ответ Wintrain
Как вы читаете, понять не могу - неудачная попытка выбить мяч является умышленной игрой. По-вашему, офсайда не было бы только в случае акцентированного паса на Камано от игрока Оренбурга. Так не бывает
"Так не бывает"
Отличная аргументация!

При отскакивании мяча от соперника, если он не делает паса, оффсайд смотрят по последнему пасу. В момент последнего паса Камано был в очевидном оффсайде, и ровно так же он не был пассивным, так как Камано принял участие в эпизоде. Оффсайд очевидный, рассуждения понятны. Следующие возражения прошу присылать с цитатами из правил.
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Pelerin
Ответ Wintrain
попытка выбить мяч в подкате является умышленной игрой, а не рикошетом, там так и написано
Но не является пасом. Умышленная игра не отменяет оффсайда )
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Valentin Kompaneytsev
Весёлый сезон.
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Георгий Михеев
Баринов сфолил на пенальти по идее, а все остальное фигня.
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