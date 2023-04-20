«Локомотив» и Баринов близки к подписанию нового контракта на 3 года. Хавбек в системе клуба с 2012-го

Дмитрий Баринов может подписать новый контракт с «Локомотивом».

Стороны близки к договоренности о новом соглашении сроком на 3 года, сообщает « ».

26-летний футболист – воспитанник « », он находится в системе клуба с 2012 года.

Статистику Баринова, проведшего 21 матч в нынешнем сезоне Мир РПЛ, можно изучить здесь.

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