«Локомотив» и Баринов близки к подписанию нового контракта на 3 года. Хавбек в системе клуба с 2012-го

Теги Локомотив премьер-лига Россия Дмитрий Баринов Спорт-Экспресс Футбол

Дмитрий Баринов может подписать новый контракт с «Локомотивом».

Стороны близки к договоренности о новом соглашении сроком на 3 года, сообщает «Спорт-Экспресс».

26-летний футболист – воспитанник «Локомотива», он находится в системе клуба с 2012 года.

Статистику Баринова, проведшего 21 матч в нынешнем сезоне Мир РПЛ, можно изучить здесь.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman
После прихода Галактионова начал приходить в себя, как и вся команда. Но жаль, что в Европе не увидим Баринова
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ MU<3
А вот и трансфер в Европу наметился 💪💪💪 Кузяев 2.0
И что теперь, ему карьеру завершать раз не получилось перейти в европейский чемпионат? Продление - логичное решение.
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MU<3
А вот и трансфер в Европу наметился 💪💪💪
Кузяев 2.0
+18
-9
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Безуглый
Ещё три года Клаудиньо будет закрыт
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MU<3
Ответ Roman
После прихода Галактионова начал приходить в себя, как и вся команда. Но жаль, что в Европе не увидим Баринова
Он просто уже устал повторять))
Что в Европу хочет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Муми-тролль и комета
Он никогда не устанет повторять: Играть за Локо, играть!!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SVD44
прощай Турция)))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yujanin
Ответ MU<3
Он просто уже устал повторять)) Что в Европу хочет
Турция тоже как бы Европа,пусть едет если хочет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolas Shahov
Ответ Astan4o
Думаю в топ чемпионат вписался бы, но к сожалению пал жертвой нынешнего положения((
"Нынешнее положение", это понятно, но смотреть нужно раньше..., и это "кресты", если бы не эта травма, уверен Дима уже сезона 3 был бы заигран в чемпионате из ТОП-5
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Astan4o
Думаю в топ чемпионат вписался бы, но к сожалению пал жертвой нынешнего положения((
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Котляров
Хорошая новость
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ape1sin
уверен, Валенсия ещё перебьёт предложение паровозов, им важен этот трансфер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
goleodor
Россия тоже Европа. И не хера гнобить наших пацанов. Здесь тоже должен быть красивый футбол.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dreamstep
Ответ Yujanin
Турция тоже как бы Европа,пусть едет если хочет.
Турция это Европа для тех кто доигрывать хочет поехать. В случае Баринова явно он мечтал о команде из чемпионтата ТОП-5.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чётко_как_чечётка
Ответ Roman
После прихода Галактионова начал приходить в себя, как и вся команда. Но жаль, что в Европе не увидим Баринова
Проверенная и подтверждённая информация? Не одолжишь машину времени, мне на пару дней погонять?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Сунчилиев
Ну вот и прекрасно. Хорошая новость
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abriel
Ответ Valentin Kompaneytsev
На этом Европа закончилась. Успехов ему.
Европа не Европа, главное вкусный контракт!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valentin Kompaneytsev
Ответ Abriel
Европа не Европа, главное вкусный контракт!
Никто это не отрицает. Тем более для Баринова. Он это заслужил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abriel
Ответ Valentin Kompaneytsev
Никто это не отрицает. Тем более для Баринова. Он это заслужил.
а кто спорит-то?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valentin Kompaneytsev
Ответ Abriel
а кто спорит-то?
Я высказываю своё мнение.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий