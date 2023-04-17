Депутат Терюшков о словах Дзюбы про отмену Fan ID: «К закону никаких вопросов быть не может, он не ограничивает никого в правах»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия болельщики Государственная дума Политика Роман Терюшков Fan ID Футбол

Депутат Роман Терюшков убежден, что оформить Fan ID может каждый – ограничений нет.

«К закону никаких вопросов в принципе быть не может, он не ограничивает никого в правах, каждый желающий может пойти в МФЦ и оформить карту.

У меня лично это заняло три минуты в личном кабинете на Госуслугах, и пять минут я потратил в МФЦ на подтверждение личности.

Я часто хожу на стадион, никаких вопросов не возникает: покупаешь билет в личном кабинете, скачиваешь QR-код и проходишь без проблем», – сказал член комитета Госдумы по физкультуре и спорту.

Ранее форвард «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что «фанатов надо возвращать» на трибуны, а сам паспорт болельщика ультрас получить не могут.

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55 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
Пошел #####
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Spartakus1984
Как раз таки ограничивает в правах свободы.
каждый желающий может пойти в МФЦ и оформить карту.(с) А кто не хочет оформлять не нужную ему карту для собственной безопасности(ведь ради безопасности ввели эту ерунду) не попадет на стадион.Не голосуйте за этого странного депутата,который не продивгает волю народу а выполняет желания своих хозяев.
+62
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Recreated
Гавнюк!
+25
-1
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Enamorado de Argentina.
Почему чтобы поднять пенсионный возраст закон можно поменять а чтобы отменить фан айди закон нельзя поменять?
+20
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Дмитрий Новиков
Ответ Spartakus1984
Как раз таки ограничивает в правах свободы. каждый желающий может пойти в МФЦ и оформить карту.(с) А кто не хочет оформлять не нужную ему карту для собственной безопасности(ведь ради безопасности ввели эту ерунду) не попадет на стадион.Не голосуйте за этого странного депутата,который не продивгает волю народу а выполняет желания своих хозяев.
думаешь за него вообще кто то голосовал?
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Владимир Туаев
Ответ Enamorado de Argentina.
Почему чтобы поднять пенсионный возраст закон можно поменять а чтобы отменить фан айди закон нельзя поменять?
Да что уж там мелочиться, закон... КОНСТИТУЦИЮ на раз-два меняют!
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selso99
Ответ Spartakus1984
Как раз таки ограничивает в правах свободы. каждый желающий может пойти в МФЦ и оформить карту.(с) А кто не хочет оформлять не нужную ему карту для собственной безопасности(ведь ради безопасности ввели эту ерунду) не попадет на стадион.Не голосуйте за этого странного депутата,который не продивгает волю народу а выполняет желания своих хозяев.
Думаю, за него не все его родственники проголосуют, если будет выбор, не то, что простые избиратели.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
я имею право за свои деньги пойти на стадион и посмотреть матч? имею. но не могу, т.к мне навязывают МФЦ. а мне может жалко денег на проезд до МФЦ или жалко время на посещение. Я бы этих Терюшковых пополизов...
+14
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+13
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three hundred bucks
Ответ Алексей Сигаев
Ходил на митинг Навального - забанен на футболе навсегда. А нормальных людей в правах, действительно, не ограничивает.
С такими взглядами вам не о правах рассуждать, лол
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blaugrano
Ответ CriminalJoint62
Терюшков один из немногих кому хочется пожать руку. Но потом помыть руки
Мне хочется помыть руку от одной лишь мысли, что я жму ему руку.
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ChefJhonnyMorgan
Какой же он клоун все таки.
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three hundred bucks
Ответ Алексей Сигаев
Потому что задача Навального - уничтожить Россию. Целевая аудитория Навального состоит из двух логических групп граждан: 1. Пролетарии в классическом, марксистском понимании. Нищие люди, которым в буквальном смысле "нечего терять, кроме своих цепей". 2. Инфантильные идиоты. Люди, которые вне зависимости от возраста в паспорте, имеют подростковое мышление и сознание. В целом очень глупые, но деятельные Представителей первой категории у нас в стране мало. Россия - не самая богатая страна, но и не самая бедная. Поэтому основную ставку Навальный делает на вторую категорию граждан. Которые в силу отсутствия мозгов не понимают, что их митинг - вовсе не мирный. И что они - пушечное мясо, которое выводят на улицу с целью накопить критическую его массу, и осуществить государственный переворот. Естественно, это делается под лозунги "они же дети" и прочий бред: так инфантильных идиотов проще обмануть.
из ваших двух пунктов никак не вывести цели, которые навальный хочет достичь. это удивительная логика "на митинги навального ходят нищие и инфантилы, поэтому они фашисты и хотят уничтожить россию". так дальше, что значит "они в силу отсутствия мозгов не понимают, что их митинг вовсе не мирный". они туда с оружием чтоли приходят. на митингах кого-то убили или покалечили? ну и про "нищих в россии меньшинство", лол, а люди с зп 20к и пенсионеры с пенсией 10-13 кто? и сколько их миллионов в стране? и какие цели преследуют люди, которые им это все обеспечивают?
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three hundred bucks
Ответ Алексей Сигаев
Я считаю, что люди, которые топят за уничтожение России (а митинг Навального - это именно оно), не должны быть равны в правах по сравнению с людьми, которые не топят. Другими словами - последовательный фашист и человек, не разделяющий фашистские взгляды - это разное.
Ну, сначала мирно митингующих в правах ущемляют, а потом дальше идут. вот получишь повестку через ГУ и плевать всем станет уже на ваши права, Алексей. так что повторюсь, не вам о правах рассуждать, вы даже не представляете зачем они нужны
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Melnikov1968
Ну вот и ходи на свои Химки, можешь даже с флагом. Чихал я на твоё мнение, на твои слова и все, что с тобой связано.
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error505
Совершенно никого и ничего не ограничивает!
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three hundred bucks
Ответ Алексей Сигаев
"Мирно митингующих" фашистов надо ограничивать. Потому что они - рак общества. Если с раком не бороться, рак уничтожит весь организм.
а почему мирно митингующие в кавычках? и почему они фашисты? ответьте, пожалуйста, конструктивно на эти вопросы
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Axl_rose
Это не Народный депутат.
+5
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CriminalJoint62
Терюшков один из немногих кому хочется пожать руку. Но потом помыть руки
+6
-2
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LIVERPOOL18921503/25052005
Депутат Терюшков о словах Дзюбы про отмену Fan ID: «Чмок, Чмок Чмок. Лизь, Лизь. Лизь»
+4
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Russ Ivan
На зоне тоже не ограничивают никого в правах, ходи за колючкой из барака в барак, цех, магазин и даже церковь...
+4
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Тэм Соловьёв
Да кто у него берет интервью постоянно???
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инок
Терюшков настоящий депутат. Что прикажут, то он и говорит.
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Hardy
опять методичка про скорость 🤣
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dmitry.tchidakin
Депутатье беспонтовое
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antitoxic
Ответ three hundred bucks
а почему мирно митингующие в кавычках? и почему они фашисты? ответьте, пожалуйста, конструктивно на эти вопросы
Да это местный шиз, конструктива ты от него не дождешься, только бредятины
+3
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