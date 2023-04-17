Депутат Терюшков о словах Дзюбы про отмену Fan ID: «К закону никаких вопросов быть не может, он не ограничивает никого в правах»
Депутат Роман Терюшков убежден, что оформить Fan ID может каждый – ограничений нет.
«К закону никаких вопросов в принципе быть не может, он не ограничивает никого в правах, каждый желающий может пойти в МФЦ и оформить карту.
У меня лично это заняло три минуты в личном кабинете на Госуслугах, и пять минут я потратил в МФЦ на подтверждение личности.
Я часто хожу на стадион, никаких вопросов не возникает: покупаешь билет в личном кабинете, скачиваешь QR-код и проходишь без проблем», – сказал член комитета Госдумы по физкультуре и спорту.
Ранее форвард «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что «фанатов надо возвращать» на трибуны, а сам паспорт болельщика ультрас получить не могут.
каждый желающий может пойти в МФЦ и оформить карту.(с) А кто не хочет оформлять не нужную ему карту для собственной безопасности(ведь ради безопасности ввели эту ерунду) не попадет на стадион.Не голосуйте за этого странного депутата,который не продивгает волю народу а выполняет желания своих хозяев.