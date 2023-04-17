Депутат Терюшков о словах Дзюбы про отмену Fan ID: «К закону никаких вопросов быть не может, он не ограничивает никого в правах»

Депутат Роман Терюшков убежден, что оформить Fan ID может каждый – ограничений нет.

«К закону никаких вопросов в принципе быть не может, он не ограничивает никого в правах, каждый желающий может пойти в МФЦ и оформить карту.

У меня лично это заняло три минуты в личном кабинете на Госуслугах, и пять минут я потратил в МФЦ на подтверждение личности.

Я часто хожу на стадион, никаких вопросов не возникает: покупаешь билет в личном кабинете, скачиваешь QR-код и проходишь без проблем», – сказал член комитета Госдумы по физкультуре и спорту.

Ранее форвард « » заявил, что «фанатов надо возвращать» на трибуны, а сам паспорт болельщика ультрас получить не могут.