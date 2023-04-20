78 тысяч Fan ID выдали в Краснодарском крае. Маскот «Краснодара» Бык получил карту в МФЦ
Почти 80 тысяч болельщиков оформили Fan ID в Краснодарском крае.
«За тот период, в который мы выдаем карты болельщика, оформлено порядка 78 000 карт.
Необходима она для того, чтобы попасть на матчи российской Премьер-лиги абсолютно по всей стране. Выдается на неограниченный срок», – сообщила заместитель директора МФЦ Краснодарского края Екатерина Кукоба.
Среди прочих Fan ID выдали Быку – маскоту «Краснодара», который лично посетил МФЦ.
Фото: tvkrasnodar.ru
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Быку - кнут.
(с)
Да, все объективно. Зависть тоже есть, все хотят Малкомов с личкой 8 млн в своем клубе, но дают почему-то от госкорпы только Зениту. Можно Краснодару или Ростову тоже, пожалуйста?
Отчет от МФЦ совсем не клуб выдает. Да и не клуб эту новость опубликовал.
Разговаривать с человеком, который открыто врет, я не собираюсь.