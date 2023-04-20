78 тысяч Fan ID выдали в Краснодарском крае. Маскот «Краснодара» Бык получил карту в МФЦ

Теги премьер-лига Россия болельщики Краснодар маскот Fan ID Футбол

Почти 80 тысяч болельщиков оформили Fan ID в Краснодарском крае.

«За тот период, в который мы выдаем карты болельщика, оформлено порядка 78 000 карт.

Необходима она для того, чтобы попасть на матчи российской Премьер-лиги абсолютно по всей стране. Выдается на неограниченный срок», – сообщила заместитель директора МФЦ Краснодарского края Екатерина Кукоба.

Среди прочих Fan ID выдали Быку – маскоту «Краснодара», который лично посетил МФЦ.

Фото: tvkrasnodar.ru

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38 комментариев

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Мовсар Германия
на тушёнку этого быка!
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+58
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Ебздрогыч
Маскот «Краснодара» Бык получил карту в МФЦ. А также ветеринарный паспорт, график с прививками от бешенства и повестку в сельхоз войска
+54
-6
+48
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a.k.a. DRAGON0928
Думаю,что у всех кто получает карту, ровно такое же лицо, как и у маскота
+31
-6
+25
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Aleksey Yashin
Но ведь под костюмом быка может быть человек, который задумал нехорошее! Такая выдача - явная дискредитация Fun ID.
+18
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Raman Juve
Очень символично, что примером выступает вымышленный персонаж :)
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Filimon4ik
Ответ Aleksey Yashin
Но ведь под костюмом быка может быть человек, который задумал нехорошее! Такая выдача - явная дискредитация Fun ID.
Я даже больше скажу. Там ведь может быть агент ЦРУ.
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Мистер Уайт
Как они все поместятся? Может начаться давка, а это не безопасно! В целях безопасности нужно запретить выдачу фан-айди!
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Streetbor
и как она сверяла фото, может в костюме быка, сам бык 🙃
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Антон Ивонов
Рожденный носить ярмо - есть бык.
Быку - кнут.
(с)
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ЦСКА1960
Карту получил - кольцо в нос, и в стойло.
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расформировать московские кабинеты
Ответ Егор Егор
Потому что про Краснодар не было тонны новостей, как они через бюджетные организации раздавали билеты с условием реги фанайди. Если таким же путем пошли - это позорище. Да, все объективно. Зависть тоже есть, все хотят Малкомов с личкой 8 млн в своем клубе, но дают почему-то от госкорпы только Зениту. Можно Краснодару или Ростову тоже, пожалуйста?
Краснодар и Ростов не загоняют бюджетников,потому что тут футбол единственное развлечение. Никто особо и не возникает,пошли и оформили. В Краснодаре половина владельцев абонентов живет в соседних домах
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Егор Егор
Ответ FNT
В СПб и Ленобласти совокупно (~8 миллионов человек) оформлено 95 тысяч Fan ID. Первый комментарий: "Боже. Какое же дно все что связано с Питером и Зенитом. Просто позорное днище.". 413 плюсов. В Краснодарском крае (меньше 6 млн человек) оформлено 78 тысяч Fan ID. В комментариях шуточки, никаких истерик и слюней, в целом тишина. Как же все объективно, ужас просто. Хотя у меня есть теория, что в первом случае за слюни и истерики отвечали в основном вчерашние триумфаторы и покорители Жигулевска. Зависть людям глаза застит совсем.
Потому что про Краснодар не было тонны новостей, как они через бюджетные организации раздавали билеты с условием реги фанайди. Если таким же путем пошли - это позорище.

Да, все объективно. Зависть тоже есть, все хотят Малкомов с личкой 8 млн в своем клубе, но дают почему-то от госкорпы только Зениту. Можно Краснодару или Ростову тоже, пожалуйста?
+4
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расформировать московские кабинеты
Ответ Spartakus1984
В регионах по другому относятся к фан айди так как фанатского движения по сути никогда не было,ну только у Кубани когда то и то не слишком большое.
в фнл у кубани нет фан айди и нет болельщиков
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Ярик01
Ответ spartak-v
А может всячески пытается привлечь болельщиков на стадион? Клуб частный и ему нужно зарабатывать.
Частный клуб это МФЦ или телеканал Краснодар?
Отчет от МФЦ совсем не клуб выдает. Да и не клуб эту новость опубликовал.
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Моутиньо оформляет 40
Ответ Тиджани Бабангида
Ну какой бык. Символом этого футбольного клубя является вол. В момент образования об этом официально сообщал пресс-атташе.
Можно ссылку?
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Valeriy Komarow
Ответ Моутиньо оформляет 40
Можно ссылку?
Откуда ей взяться? обиженный болельщик Кубани сам придумывает и сам верит этому.)
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spartak-v
Ответ Russ Ivan
Комментарий удален пользователем
А может всячески пытается привлечь болельщиков на стадион? Клуб частный и ему нужно зарабатывать.
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FNT
Ответ RAMIK
А может быть потому что Зенит превратился в искусственный клуб? Где любые недостатки исправляют приказом сверху или покупкой игроков на деньги тех,кто сверху. Краснодар уважают почти все, а Зенит не любят везде практически, кроме Питера.Там и до фанайди многих просили идти на футбол приказом сверху. Это всё факты.
Нет, никаких походов на футбол не было, вы врете. До фанайди и бесплатных билетов не было. Сейчас же билеты раздавали абсолютно открыто, по желанию, тупо вконтакте постили сообщения и распространяли.

Разговаривать с человеком, который открыто врет, я не собираюсь.
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Kirkoroff
Ответ Манковский
Эй бык не быкуй, - а дальше рифму сами подберёте.
Сиди на пустом стадионе кукуй
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Kirkoroff
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Думаю,что у всех кто получает карту, ровно такое же лицо, как и у маскота
Ахахаа это топ
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Chernoy
Реальность именно такова. Человеку надо не улыбаться, смотреть прямо, сидеть ровно и пр., чтобы фото подошло для айди, а быку сразу, на то он бык.
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Ковид 07.10.52
Ух какое стадо уже набрали и кричат другим: присоединяйтесь!
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Russ Ivan
Комментарий удален пользователем
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Манковский
Эй бык не быкуй, - а дальше рифму сами подберёте.
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