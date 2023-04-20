«Динамо» – колоссальная часть истории и жизни. Ни у кого в российском футболе, кроме нас, нет истории настоящего столетия». Член совета директоров клуба о юбилее

В «Динамо» считают, что что в российском футболе настоящее столетие есть только у них.

«Ни у кого в российском футболе, кроме «Динамо», нет истории настоящего и подтвержденного столетия. Это волнительно.

История «Динамо» – это миллионы судеб людей, которые работали в этом клубе, переживали за него все эти годы. «Динамо» – часть культурного кода Москвы. Клуб вплетен в художественные произведения. Тур по Англии – часть истории нашей страны и нации.

«Динамо» – колоссальная часть истории и жизни», – заявил член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

«Динамо» – это славные победы и большие достижения. Это единственный клуб в стране, воспитавший обладателя «Золотого мяча». Гордимся каждым, кто поддерживает наш клуб». Бело-голубые о столетии

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