«Динамо» – колоссальная часть истории и жизни. Ни у кого в российском футболе, кроме нас, нет истории настоящего столетия». Член совета директоров клуба о юбилее

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва история Чемпионат.com Дмитрий Гафин Футбол

В «Динамо» считают, что что в российском футболе настоящее столетие есть только у них.

«Ни у кого в российском футболе, кроме «Динамо», нет истории настоящего и подтвержденного столетия. Это волнительно.

История «Динамо» – это миллионы судеб людей, которые работали в этом клубе, переживали за него все эти годы. «Динамо» – часть культурного кода Москвы. Клуб вплетен в художественные произведения. Тур по Англии – часть истории нашей страны и нации.

«Динамо» – колоссальная часть истории и жизни», – заявил член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

«Динамо» – это славные победы и большие достижения. Это единственный клуб в стране, воспитавший обладателя «Золотого мяча». Гордимся каждым, кто поддерживает наш клуб». Бело-голубые о столетии

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30 комментариев

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Hong Kil
Помнится фетиш Дно был "единственно кто не вылетал в пердив". Теперь сменили на аморфное "лучшие в истории". Потуги оторваться от дна конечно смешные.
+31
-11
+20
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Jacek Suomilinen
Ответ Алексей Ненахов
Раньше мерились кубками , а сейчас куртками, годами, скоро будут писюнами
Ни у кого из клубов нет Маяковского Счётчика
+16
-2
+14
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Roman
Это все хорошо гордиться старыми заслугами, но напомните сколько у Динамо трофеев в 21 веке?
+18
-6
+12
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Алексей Ненахов
Раньше мерились кубками , а сейчас куртками, годами, скоро будут писюнами
+10
-3
+7
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Artem Piatkov
Ответ Roman
Это все хорошо гордиться старыми заслугами, но напомните сколько у Динамо трофеев в 21 веке?
Официальные:
1) Чемпионство ФНЛ (2017)

Товарищеские:
1) Кубок Льва Яшина (2010)
2) Кубок Атлантики (2015)
+11
-4
+7
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lovec23
Динамо большой клуб с великой историей , но бездарное руководство разрушает команду , нет трофеев , нет больших побед . Динамо нужен умелый управленец , нынешнее руководство способно лишь кричать лозунги . С праздником всех болельщиков Динамо .
+5
0
+5
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Apostle_
Дмитрий начал отмечать с самого утра походу 😏
+6
-3
+3
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Spartakus1984
Ответ ЗЕНИТ65
50 лет без побед. Вот и вся столетняя история
У зенита кстати тоже было 49 лет без побед и после одной победы, около 20 лет снова без побед.Не обижай сильно Динамо,у каждого клуба есть черная полоса.
+6
-3
+3
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NoWar
Ответ ДМ-1чемпион
Не поспоришь! ДИНАМО с первого дня своего существования не менял имени! Великий клуб, великой страны с великой историей! С праздником СораДники!
Одна история и осталась от твоего Динамо
+5
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snegoviq
Лыжники бы поспорили со столетием
+2
-1
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Колбаскер тут
Щас бы обыграть сборную НКВД в 1936 году
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серж
Как он смачно Спартак приложил!)))
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Spartakus1984
Ответ Дмитрий9779
Ага,сейчас бы сравнивать тогдашнее ведомственное Динамо и бедный Зенит,сейчас +- у 5-6 команд одинаковые возможности безотносительно Зенита даже.Почему Спартак,Рубин,Локо...смогли,а Динамо нет?Плохо работают,вот и все объяснение.
Мы обсуждаем тут лишь цифры.Зенитовец написал,я лишь ему ответил фактами.
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Viktor Martunov
Ответ серж
Как он смачно Спартак приложил!)))
Там про вас ни слова нет.
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