Кубарси, Салиба, Хакими и Бастони за 80 млн евро – самые дорогие защитники мира по версии Transfermarkt. Мендеш, Гвардиол, Магальяэс, Трент оценены в 75 млн, Хейсен – в 70 млн евро
Transfermarkt обновил рейтинг самых дорогих защитников в мире.
Актуальный топ-10 футболистов выглядит следующим образом:
1. Пау Кубарси («Барселона») – 80 млн евро;
2. Вильям Салиба («Арсенал») – 80 млн евро;
3. Ашраф Хакими («ПСЖ») – 80 млн евро;
4. Алессандро Бастони («Интер») – 80 млн евро;
5. Нуну Мендеш («ПСЖ») – 75 млн евро;
6. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити») – 75 млн евро;
7. Габриэл Магальяэс («Арсенал») – 75 млн евро;
8. Трент Александер-Арнолд («Реал») – 75 млн евро;
9. Дин Хейсен («Реал») – 70 млн евро;
10. Вильян Пачо («ПСЖ») – 65 млн евро.
Самым дорогим российским защитником стал Игорь Дивеев. Стоимость игрока ЦСКА оценили в 8 млн евро.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Transfermarkt Official
