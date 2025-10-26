Кубарси, Салиба, Хакими и Бастони за 80 млн евро – самые дорогие защитники мира по версии Transfermarkt. Мендеш, Гвардиол, Магальяэс, Трент оценены в 75 млн, Хейсен – в 70 млн евро

  • Спортс
Transfermarkt обновил рейтинг самых дорогих защитников в мире.

Актуальный топ-10 футболистов выглядит следующим образом:

1. Пау КубарсиБарселона») – 80 млн евро;

2. Вильям Салиба («Арсенал») – 80 млн евро;

3. Ашраф Хакими («ПСЖ») – 80 млн евро;

4. Алессандро БастониИнтер») – 80 млн евро;

5. Нуну Мендеш («ПСЖ») – 75 млн евро;

6. Йошко ГвардиолМанчестер Сити») – 75 млн евро;

7. Габриэл Магальяэс («Арсенал») – 75 млн евро;

8. Трент Александер-Арнолд («Реал») – 75 млн евро;

9. Дин Хейсен («Реал») – 70 млн евро;

10. Вильян Пачо («ПСЖ») – 65 млн евро.

Самым дорогим российским защитником стал Игорь Дивеев. Стоимость игрока ЦСКА оценили в 8 млн евро.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Transfermarkt Official
