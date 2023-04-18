«Куртка «Динамо» гораздо дороже и лучше спартаковской». Член совета директоров «Динамо» о спартаковском бомбере за 37 тысяч рублей

В «Динамо» уверены, что сделают бомберы дороже и качественнее, чем у «Спартака».

Ранее «Спартак» представил коллекцию бомберов из кожи и шерсти в клубных цветах. Цена куртки – 37 тысяч рублей.

– У нас будет продаваться коллекция, которая сделана в коллаборации с известным английским дизайнером Найджелом Кабурном.

Сколько стоит спартаковская куртка?

– 37 [тысяч рублей].

– Я думаю, что наша куртка относительно спартаковской гораздо дороже, ну и, конечно, гораздо лучше, – заявил член совета директоров « » Дмитрий Гафин.

Фото: t.me/fcdynamo/13575

Клубные бомберы « ». Фото: t.me/fcsmtg/6513

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