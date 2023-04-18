«Куртка «Динамо» гораздо дороже и лучше спартаковской». Член совета директоров «Динамо» о спартаковском бомбере за 37 тысяч рублей

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва стиль Дмитрий Гафин Футбол

В «Динамо» уверены, что сделают бомберы дороже и качественнее, чем у «Спартака».

Ранее «Спартак» представил коллекцию бомберов из кожи и шерсти в клубных цветах. Цена куртки – 37 тысяч рублей.

– У нас будет продаваться коллекция, которая сделана в коллаборации с известным английским дизайнером Найджелом Кабурном.

Сколько стоит спартаковская куртка?

– 37 [тысяч рублей].

– Я думаю, что наша куртка относительно спартаковской гораздо дороже, ну и, конечно, гораздо лучше, – заявил член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

Фото: t.me/fcdynamo/13575

Клубные бомберы «Спартака». Фото: t.me/fcsmtg/6513

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86 комментариев

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Arman FCSM
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+245
-9
+236
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Илья Храбров
Что делает эта спортивная новость на нашем сайте моды?
+79
-7
+72
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omsk1716
Нет, чтобы дешевле сделать..для болельщиков. Они сейчас «органами» будут мериться
+62
0
+62
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Доктор Верховцев
Чё за фотка из американской «школы»? Продолжение будет? «Старшеклассницы», смотрю, подходящие.
+44
-6
+38
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frumkin78
Ответ Aleksey Yashin
И кто будет покупать эти куртки, если они ГОРАЗДО дороже 37к?
Кто их будет покупать если они будут дороже 7к.
+37
-1
+36
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Aleksey Yashin
И кто будет покупать эти куртки, если они ГОРАЗДО дороже 37к?
+35
0
+35
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Onion
Ответ RAMIK
Думаю оба проекта проваляться. Слишком дорого и такую куртку наврятли оденешб,чтобы погулять.
Не надо сейчас гулять, надо учить русский - скоро экзамены)
+27
-4
+23
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Алексей Ненахов
Ответ dreamstep
Куда-то Зарема смотрит по профессиональной привычке.
Завязывай с наркотиками , а то Заремы мерещатся
+27
-5
+22
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воробей джек
В Динамо как всегда одни дураки.
+18
-4
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гоша малахов
Ответ Arman FCSM
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😆😆😆😆😆😆😆😆🔥
+13
-2
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Игорь Климов
Ответ Arman FCSM
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Это точно!)))
+13
-3
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Peter Parker
Странный чел. То есть он спартаковскую куртку не видел, но уже знает, что их куртка будет лучше? Хотя мне спартаковская не нравится, будто дембельская форма, аксельбанта не хватает
А вообще, странно это даже по московским ценам делать такие коллекции.
+11
-1
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ТрактоПоктер
Ответ Илья Храбров
Что делает эта спортивная новость на нашем сайте моды?
Куртки впартвает)
+9
-1
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RAMIK
Думаю оба проекта проваляться. Слишком дорого и такую куртку наврятли оденешб,чтобы погулять.
+12
-5
+7
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Мари Хуан
Ответ ТрактоПоктер
Куртки впартвает)
Бомбер без худи деньги на ветер))
+6
0
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Spartakus1984
Зачем людям дороже?Нашел чем похвастаться.Что Спартаковская что Динамовская это слишком дорого,о
народе бы подумали.
+8
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Пинающий Достоинства
Ответ Arman FCSM
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Ахахаххаах, проиграл ))
Хорош! (Даже Динамики оценят)
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Алексей Ненахов
Куртка за 37 к это уже писец , а тут ещё и дороже Динамо хочет , сразу видно они живут другими суммами
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Вячеслав Пустохин
Динамо тупо взяли зенитовскую за 15 косарей и изменили цвета.
У Спартачей-то хоть и дорогая, но уникальная по сравнению с этим
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Кеша
А без англичан слабо сделать качественную вещь и не дороже спартаковской ? Во времена Знарка были отличные бомберы у ветеранов без кожи . Кстати , кожа в бомбере совсем не нужна . Не нужны никакие заменители кожи . Сделайте из нормальной шерсти : ратин - очень ноский и стойкий к износу материал , дорогой и смотреться будет шикарно, кашемир с процентом содержания смешанных тканей Надо , чтобы бомбер был приятен к ношению и комфортен . Чтобы не было усадки . Наша отечественная фабрика «Большевичка» сошьет вам такие бомберы закачаетесь. Только сделайте заказ . Очередь будет стоять до трех вокзалов . А кожа это не для комфорта . И не надо ради бога никаких огромных букв на спине и животе . Чтобы это не выглядело кричаще. Должно быть строго по спортивному и лаконично .
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-4
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Циник Петербургский
Ответ Кеша
А без англичан слабо сделать качественную вещь и не дороже спартаковской ? Во времена Знарка были отличные бомберы у ветеранов без кожи . Кстати , кожа в бомбере совсем не нужна . Не нужны никакие заменители кожи . Сделайте из нормальной шерсти : ратин - очень ноский и стойкий к износу материал , дорогой и смотреться будет шикарно, кашемир с процентом содержания смешанных тканей Надо , чтобы бомбер был приятен к ношению и комфортен . Чтобы не было усадки . Наша отечественная фабрика «Большевичка» сошьет вам такие бомберы закачаетесь. Только сделайте заказ . Очередь будет стоять до трех вокзалов . А кожа это не для комфорта . И не надо ради бога никаких огромных букв на спине и животе . Чтобы это не выглядело кричаще. Должно быть строго по спортивному и лаконично .
Интересуюсь узнать, а не работаете ли Вы на той самой фабрике "Большевичка" (например, в отделе продаж)? ;)
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savik-A.M.
Ответ Arman FCSM
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Шах и мат )
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Dinamik1
Нашел чем хвастатся.Дешевле надо что бы обычные болелы могли купить.Чем больше наденут эту куртку тем больше болельщиков у клуба.
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Antonio Romangoli
Ответ dreamstep
Куда-то Зарема смотрит по профессиональной привычке.
Это она ?
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Кто составил коспекты Лобановского?
Бомбере, пхх.
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