«Куртка «Динамо» гораздо дороже и лучше спартаковской». Член совета директоров «Динамо» о спартаковском бомбере за 37 тысяч рублей
В «Динамо» уверены, что сделают бомберы дороже и качественнее, чем у «Спартака».
Ранее «Спартак» представил коллекцию бомберов из кожи и шерсти в клубных цветах. Цена куртки – 37 тысяч рублей.
– У нас будет продаваться коллекция, которая сделана в коллаборации с известным английским дизайнером Найджелом Кабурном.
Сколько стоит спартаковская куртка?
– 37 [тысяч рублей].
– Я думаю, что наша куртка относительно спартаковской гораздо дороже, ну и, конечно, гораздо лучше, – заявил член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
Фото: t.me/fcdynamo/13575
Клубные бомберы «Спартака». Фото: t.me/fcsmtg/6513
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
А вообще, странно это даже по московским ценам делать такие коллекции.
народе бы подумали.
Хорош! (Даже Динамики оценят)
У Спартачей-то хоть и дорогая, но уникальная по сравнению с этим