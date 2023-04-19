Даса о самом популярном клубе России: «Динамо», без вопросов вообще! Надеюсь, что стану чемпионом здесь, это моя мечта»
Эли Даса считает «Динамо» самым популярным клубом России.
Вчера исполнилось 100 лет со дня основания московского клуба.
– Для каждого, кто связан с «Динамо», столетие – большой день. Это важный момент для истории клуба.
– Главный вопрос болельщиков «Динамо»: когда вы станете чемпионами?
– Мы все ждем этот день. Никто не знает, когда он настанет, но мы приложим все усилия, чтобы это случилось как можно раньше. Надеюсь, что стану чемпионом в составе «Динамо», это моя мечта.
– Одновременно с «Динамо» день рождения празднует «Спартак».
– Да, знаю. Самый популярный клуб России? «Динамо», конечно, без вопросов вообще! У нашего клуба богатая история, – сказал защитник бело-голубых.
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