Даса о самом популярном клубе России: «Динамо», без вопросов вообще! Надеюсь, что стану чемпионом здесь, это моя мечта»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Эли Даса Футбол

Эли Даса считает «Динамо» самым популярным клубом России.

Вчера исполнилось 100 лет со дня основания московского клуба. 

– Для каждого, кто связан с «Динамо», столетие – большой день. Это важный момент для истории клуба.

– Главный вопрос болельщиков «Динамо»: когда вы станете чемпионами?

– Мы все ждем этот день. Никто не знает, когда он настанет, но мы приложим все усилия, чтобы это случилось как можно раньше. Надеюсь, что стану чемпионом в составе «Динамо», это моя мечта.

– Одновременно с «Динамо» день рождения празднует «Спартак».

– Да, знаю. Самый популярный клуб России? «Динамо», конечно, без вопросов вообще! У нашего клуба богатая история, – сказал защитник бело-голубых.

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50 комментариев

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Роман
Даса случайно не у Миллера уроки брал?
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argentina10
черный еврей у нас такой серьезный парень)))
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Dinamik1
Евреи не когда не врут они чуть чуть преувеличивают.
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Степан Шевцов
Ответ Юрий Кечко
Ну после сезона 15/16 и гавном успели побыть)))
последний клуб России кто попал в пердив, кто-то там по 50 лет был 👍😂
+8
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Владимир Молявин
Динамо с юбилеем.
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Spartakus1984
Все нормально,что вы ожидали услыушать от человека в юбилей его клуба,что бы он принизил его?Я спокойно отношусь к его высказыванию.
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Evil_Alastar
🥴🥴🥴
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Юрий Кечко
Ответ Ебздрогыч
Я даже не знаю, что абсурднее: Динамо самый популярный клуб или Динамо станет чемпионом. Динамо - это наш Тоттенхэм, до вершин не добрался. И отсылка к фильму Залечь на дно в Брюгге тоже очень подходящая...
Ну после сезона 15/16 и гавном успели побыть)))
+12
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Ебздрогыч
Я даже не знаю, что абсурднее: Динамо самый популярный клуб или Динамо станет чемпионом. Динамо - это наш Тоттенхэм, до вершин не добрался. И отсылка к фильму Залечь на дно в Брюгге тоже очень подходящая...
+18
-13
+5
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dimur
Ответ Саша Казанов
Надоели уже эти Московские, Питерские и тд болельщики и игроки которые заявляют, что их клуб самый популярный. Какая разница у кого больше поклонников.
Толпой ходить интереснее.
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skorpy55
Ответ Кеша
За счет тебя что ли , воин ?
Привет Дружище!!! А где ты воина увидел? Настоящие, адекватные ребята такого не скажут как он сказал.....
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Кеша
Ответ sla3138
вам бы помолчать внутриМКАДышам уже. а то придётся свой город самим оборонять, а не за счет других выезжать постоянно.
За счет тебя что ли , воин ?
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FCDM
Таких мечтателей за последние 45 дет было не 10 и даже не 20, и даже не 100.
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Виталии Пархоменко
Ответ Иван Бучнев
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Так то тебе в отцы годится Виктор, но вы любители творчества Максим только хрюкать умеете.
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Viktor Martunov
Ответ Иван Бучнев
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Ну ты и . котина дитя.
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Viktor Martunov
Ответ Иван Бучнев
У Спартака 2,5 миллиона болельщиков в России. У зенита почти 2. У динамо 600, вот точно самый знаменитый клуб🤦🤣
Перепись вëл? Вы там уже сливаите Акрону.
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Vadim Vladimirovich
А самый популярный игрок в России- Эли Даса)
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goshforever
Хорошо хоть не "Торпедо" самый популярный клуб
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Michael Boldyrev
А судя по новостям: Химки!
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Artem Andreevich
интересно, что они курят... забавно до сих пор неотошел...
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SuperStarrrr
Если только ФНЛ, да простят меня болельщики Динамо PS: Динамовцы обязаны рассказывать про проклятие Севидова, всем, кто приходит в клуб
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schwein
Сразу вспоминается тот мем с ослом из Шрека.
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Дмитрий Пирожков
мем "Да что ты такое несешь ##### вообще?"
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Виталии Пархоменко
Ответ Иван Бучнев
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Иван Бучнев
Ответ Viktor Martunov
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