  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ассистент Флика о матче с «Реалом»: «Победит тот, кто лучше сыграет, все просто. «Барсе» будет не хватать Ханси – он самая важная часть команды, но мы все знаем, что нужно делать»
11

Ассистент Флика о матче с «Реалом»: «Победит тот, кто лучше сыграет, все просто. «Барсе» будет не хватать Ханси – он самая важная часть команды, но мы все знаем, что нужно делать»

Маркус Зорг считает, что шансы «Барселоны» и «Реала» в класико равны.

Сегодня каталонцы сыграют на выезде с «Реалом» в 10-м туре Ла Лиги. Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик пропустит матч из-за дисквалификации.

«Такие матчи – это всегда 50 на 50. Победит тот, кто сыграет лучше, все просто.

Мы должны сделать все правильно, прессинговать и играть высоко. Если мы что-то изменим, то потеряем нашу структуру, и это нам не поможет.

Нам всегда не хватает Ханси [Флика], когда его нет рядом. Это самая важная часть команды. Мы все знаем, что нам нужно делать.

Рафинья не сыграет, но у нас достаточно игроков. Мы попробуем выпустить на поле Феррана», – сказал ассистент главного тренера «Барселоны».

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?7764 голоса
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
Маркус Зорг
logoКласико
logoФерран Торрес
logoРафинья Диас
logoХанс-Дитер Флик
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Алонсо о Мбаппе: «Качество «Реала» улучшается благодаря его голам и другим ситуациям. Мы работаем над тем, чтобы синхронизировать движения Килиана с другими игроками»
сегодня, 08:37
Лапорта – болельщикам «Барсы» перед класико: «Вы главная опора команды. Вы любите ее всей душой, это ваша семья. Мы восхищены вашей преданностью»
вчера, 15:30
Ассистент Флика о судьях: «Все мы ошибаемся, обсуждать нужно то, что мы можем контролировать. Не нужно думать об арбитрах»
вчера, 15:21
Главные новости
Кубарси, Салиба, Хакими и Бастони за 80 млн евро – самые дорогие защитники мира по версии Transfermarkt. Мендеш, Гвардиол, Магальяэс, Трент оценены в 75 млн, Хейсен – в 70 млн евро
13 минут назад
Аморим о 4:2 с «Брайтоном»: «МЮ» пришлось играть по разному в разные моменты матча, игроки понимали, что делать. Мы стали увереннее в себе и настроены иначе, но все может измениться»
16 минут назад
Слот о 2:3 с «Брентфордом»: «Игра и результат вновь разочаровали, мы снова пропустили в первые пять минут. Три пропущенных гола – слишком много, если хочешь победить»
59 минут назад
Алонсо о Мбаппе: «Качество «Реала» улучшается благодаря его голам и другим ситуациям. Мы работаем над тем, чтобы синхронизировать движения Килиана с другими игроками»
сегодня, 08:37
Чемпионат Германии. «Байер» примет «Фрайбург», «Штутгарт» против «Майнца»
сегодня, 08:30
Чемпионат Англии. «Арсенал» примет «Кристал Пэлас», «Ман Сити» в гостях у «Астон Виллы», «Эвертон» против «Тоттенхэма»
сегодня, 08:25
Роббен о «Баварии»: «Один из фаворитов на финал ЛЧ. Команда практически непобедима – в хорошей форме может обыграть любого. Олисе и Диас могут сыграть решающую роль»
сегодня, 08:23
«Серик» уволил Юрана после 5 матчей без побед (Назим Тюркнас)
сегодня, 08:22
«Реал» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
сегодня, 08:20
Чемпионат России. «Зенит» против «Динамо», «Локомотив» в гостях у «Акрона», «Краснодар» сыграет с «Рубином»
сегодня, 04:42
Ко всем новостям
Последние новости
Угальде о «Спартаке»: «Выкладываемся на 100%, чтобы вернуть клуб на первое место. Верю, что это возможно»
2 минуты назад
«Динамо» нужно сломать структурный хребет топ-клубу, не дать «Зениту» играть в свой футбол. Шансы есть всегда». Ташуев о матче РПЛ
31 минуту назад
Литвинов о травме: «После ЦСКА возникли проблемы с приводящей мышцей. В «Спартаке» прекрасные условия для восстановления – врачи помогают справляться эмоционально»
43 минуты назад
«Акрон» – «Локомотив». Дзюба и Батраков играют. Онлайн-трансляция начнется в 13:00
45 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» сыграет со «Страсбуром», «Лилль» примет «Мец», «Ницца» против «Ренна»
сегодня, 08:40
«Байер» – «Фрайбург». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
сегодня, 08:12
«Зенит» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
сегодня, 08:08
«Лацио» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 07:57
Агент защитника «Серика» Гоцука: «До зимы будет играть, там посмотрим. У него не такие большие задержки, как пишут в прессе»
сегодня, 07:46
«Краснодар» – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 19:45
сегодня, 07:31