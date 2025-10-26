Ассистент Флика о матче с «Реалом»: «Победит тот, кто лучше сыграет, все просто. «Барсе» будет не хватать Ханси – он самая важная часть команды, но мы все знаем, что нужно делать»

Маркус Зорг считает, что шансы «Барселоны» и «Реала» в класико равны.

Сегодня каталонцы сыграют на выезде с «Реалом » в 10-м туре Ла Лиги . Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик пропустит матч из-за дисквалификации.

«Такие матчи – это всегда 50 на 50. Победит тот, кто сыграет лучше, все просто.

Мы должны сделать все правильно, прессинговать и играть высоко. Если мы что-то изменим, то потеряем нашу структуру, и это нам не поможет.

Нам всегда не хватает Ханси [Флика], когда его нет рядом. Это самая важная часть команды. Мы все знаем, что нам нужно делать.

Рафинья не сыграет, но у нас достаточно игроков. Мы попробуем выпустить на поле Феррана», – сказал ассистент главного тренера «Барселоны».