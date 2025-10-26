Аморим о 4:2 с «Брайтоном»: «МЮ» пришлось играть по разному в разные моменты матча, игроки понимали, что делать. Мы стали увереннее в себе и настроены иначе, но все может измениться»

Рубен Аморим доволен психологическим состоянием игроков «Манчестер Юнайтед».

Вчера «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» (4:2) в матче 9-го тура АПЛ, одержав третью победу подряд.

– Мы много говорили о победе над «Ливерпулем» и о том, насколько она важна, но насколько важны для вас и для сезона три победы подряд?

– Это действительно важно. Кроме того, нам приходилось играть по-разному в разные моменты матча, и я думаю, что игроки прекрасно понимали, что нужно делать в каждый конкретный момент.

В конце было трудно, но «Манчестер Юнайтед» не смог бы победить, если бы не пострадал немного. Думаю, что заслужили победу над очень хорошей командой, на которую трудно оказывать давление. Но мы справились.

– Считаете ли вы, что за последние несколько недель мы видели лучшую версию игроков «Манчестер Юнайтед» под вашим руководством?

– Да, думаю, они стали более уверенными в себе. Думаю, что лучшей нашей игрой в сезоне был матч против «Арсенала» в первом туре. Но потом вы становитесь немного увереннее, появляется другой настрой, иногда немного везет в определенные моменты, что помогает побеждать.

Сейчас я чувствую, что мы стали играть немного свободнее. Как и на прошлой неделе, нам немного повезло, потому что мы настроены иначе.

– Насколько вы довольны психологическим состоянием команды, тем, что она демонстрирует стойкость?

– Думаю, что мы становимся лучше в трудные моменты, мы можем реагировать по-другому и чувствуем, что можем справиться с чем угодно. Это помогает нам побеждать в таких матчах, когда у вас хороший период, и в конце концов вы начинаете бороться, но чувствуете, что команда немного изменилась. Вы уже все сказали в вопросе.

Но в ближайшие три недели все может измениться. Давайте насладимся этим, но мысль «Все может измениться» должна присутствовать на следующей тренировке, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».