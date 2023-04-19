Федотов о формате Кубка России: «Вот он, ощутимый трофей. Все умирают на поле, проявляют футбольный героизм»
Владимир Федотов оценил новый формат Фонбет Кубка России, где есть Путь РПЛ и Путь регионов.
Сегодня ЦСКА сыграл дома вничью с «Уралом» (1:1) в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России.
«[Появились] дополнительные, содержательные, интересные игры, где можно собраться на стадионе. Думаю, прекрасно. Что-то новое. По окончании турнира будут сделаны выводы, что-то менять, что-то нет. Надеюсь, болельщикам нравятся матчи.
Прошлые матчи показывают: 50/50 в Кубке. Наш прошлый соперник, «Крылья»: мы сыграли 2:2 в Самаре и на последних минутах вырвали победу дома.
Вот он, ощутимый трофей, и все умирают. Играют с полной самоотдачей. Проявляют футбольный героизм. Все решается на поле», – сказал тренер ЦСКА.
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ЦСКА- эту команду тренировал Ганчаренко с 2016 года по 2021 год и фактически спас в 2018 году, когда Гинер обокротился и Михалыч собрал команду из пацанов и грохнул дважды Реал в лиге чемпионов.
Краснодар- эту команду Ганчаренко принял после увольнения из ЦСКА , когда Мусаев развалил команду весной 2021 году и опять Михалыч собрал пацанов Сперцян, Черников,Кривцов и Ахметов сейчас в Краснодаре, то есть тоже фактически его команда, лидеров он нашел.
Урал- эту команду Ганчаренко принял на последнем месте с 1 очком и один чудак, Боря Аболин, очень похожий на персонаж из Собачьего сердца, помните Шарикова, который ментально просто наш Боря Аболин, только не лает, но ум такой же, так этот Боря сказал, что и Шалимов мог бы вытащить Урал с последнего места, поторопились в Урале.
Так вот Ганчаренко не только вытащил Урал, но и Урал сейчас главный претендент на кубок России, у них наиболее большие шансы завладеть трофеем.
А теперь вывод- Урал-ЦСКА и Краснодар-Акрон, то есть 3 клуба фактически созданы одним тренером и они пробились наверх, вот так господа, а есть идиоты, которые грязь на него лили.
говори за себя
Что комментаторы вопили, то там может и на 6:0, как в фигурном катание за артистизм, а по игре оборона Урала грамотно отбивалась, только дальние удары по воротам, которые голкипер РПЛ должен с закрытыми глазами отбивать.
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Ну ну))))))
Многие играют в полсилы.