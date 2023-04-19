Федотов о формате Кубка России: «Вот он, ощутимый трофей. Все умирают на поле, проявляют футбольный героизм»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Федотов Футбол

Владимир Федотов оценил новый формат Фонбет Кубка России, где есть Путь РПЛ и Путь регионов.

Сегодня ЦСКА сыграл дома вничью с «Уралом» (1:1) в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России.

«[Появились] дополнительные, содержательные, интересные игры, где можно собраться на стадионе. Думаю, прекрасно. Что-то новое. По окончании турнира будут сделаны выводы, что-то менять, что-то нет. Надеюсь, болельщикам нравятся матчи.

Прошлые матчи показывают: 50/50 в Кубке. Наш прошлый соперник, «Крылья»: мы сыграли 2:2 в Самаре и на последних минутах вырвали победу дома.

Вот он, ощутимый трофей, и все умирают. Играют с полной самоотдачей. Проявляют футбольный героизм. Все решается на поле», – сказал тренер ЦСКА.

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24 комментария

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.ru
включил ненадолго Бавария - Сити... жалкая пародия на ЦСКА - Урал
+27
-1
+26
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IlyaGrain
А ещё в кубке нет фануйди и это сразу больше похоже на футбол.
+21
-1
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Кот болотный
Говорят, что "Спартак" сегодня полностью отдался и умер.
+18
-1
+17
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TheSportNik
Сейчас посмотрел, кто пробился дальше и вот, что интересно получается.
ЦСКА- эту команду тренировал Ганчаренко с 2016 года по 2021 год и фактически спас в 2018 году, когда Гинер обокротился и Михалыч собрал команду из пацанов и грохнул дважды Реал в лиге чемпионов.
Краснодар- эту команду Ганчаренко принял после увольнения из ЦСКА , когда Мусаев развалил команду весной 2021 году и опять Михалыч собрал пацанов Сперцян, Черников,Кривцов и Ахметов сейчас в Краснодаре, то есть тоже фактически его команда, лидеров он нашел.
Урал- эту команду Ганчаренко принял на последнем месте с 1 очком и один чудак, Боря Аболин, очень похожий на персонаж из Собачьего сердца, помните Шарикова, который ментально просто наш Боря Аболин, только не лает, но ум такой же, так этот Боря сказал, что и Шалимов мог бы вытащить Урал с последнего места, поторопились в Урале.
Так вот Ганчаренко не только вытащил Урал, но и Урал сейчас главный претендент на кубок России, у них наиболее большие шансы завладеть трофеем.
А теперь вывод- Урал-ЦСКА и Краснодар-Акрон, то есть 3 клуба фактически созданы одним тренером и они пробились наверх, вот так господа, а есть идиоты, которые грязь на него лили.
+18
-7
+11
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Мосгорсуд
Ответ TheSportNik
Сейчас посмотрел, кто пробился дальше и вот, что интересно получается. ЦСКА- эту команду тренировал Ганчаренко с 2016 года по 2021 год и фактически спас в 2018 году, когда Гинер обокротился и Михалыч собрал команду из пацанов и грохнул дважды Реал в лиге чемпионов. Краснодар- эту команду Ганчаренко принял после увольнения из ЦСКА , когда Мусаев развалил команду весной 2021 году и опять Михалыч собрал пацанов Сперцян, Черников,Кривцов и Ахметов сейчас в Краснодаре, то есть тоже фактически его команда, лидеров он нашел. Урал- эту команду Ганчаренко принял на последнем месте с 1 очком и один чудак, Боря Аболин, очень похожий на персонаж из Собачьего сердца, помните Шарикова, который ментально просто наш Боря Аболин, только не лает, но ум такой же, так этот Боря сказал, что и Шалимов мог бы вытащить Урал с последнего места, поторопились в Урале. Так вот Ганчаренко не только вытащил Урал, но и Урал сейчас главный претендент на кубок России, у них наиболее большие шансы завладеть трофеем. А теперь вывод- Урал-ЦСКА и Краснодар-Акрон, то есть 3 клуба фактически созданы одним тренером и они пробились наверх, вот так господа, а есть идиоты, которые грязь на него лили.
Если бы не Помазун, счёт уже в первом тайме должен быть где то 3-0 минимум
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+8
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Egobrain
Ответ Кеша
Это единственный кубок в футболе , который пока мы себе можем позволить. Потому такой ажиотаж . Когда наши клубы играли в Европе , то все болели за наших без клубных предпочтений . Надеюсь , что все скоро вернётся . Главное не развалить отечественный футбол к тому времени .
что за сказка - все, говорит, болели без клубных предпочтений
говори за себя
+8
-1
+7
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Кеша
Это единственный кубок в футболе , который пока мы себе можем позволить. Потому такой ажиотаж . Когда наши клубы играли в Европе , то все болели за наших без клубных предпочтений . Надеюсь , что все скоро вернётся . Главное не развалить отечественный футбол к тому времени .
+5
0
+5
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ПравдоРуб
Думаю интерес к кубку на фоне того что победитель РПЛ уже известен, остальные места никаого смысла не имеют потому что нет еврокубков, вот все и рубятся в кубке
+12
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воен
Ответ TheSportNik
Сейчас посмотрел, кто пробился дальше и вот, что интересно получается. ЦСКА- эту команду тренировал Ганчаренко с 2016 года по 2021 год и фактически спас в 2018 году, когда Гинер обокротился и Михалыч собрал команду из пацанов и грохнул дважды Реал в лиге чемпионов. Краснодар- эту команду Ганчаренко принял после увольнения из ЦСКА , когда Мусаев развалил команду весной 2021 году и опять Михалыч собрал пацанов Сперцян, Черников,Кривцов и Ахметов сейчас в Краснодаре, то есть тоже фактически его команда, лидеров он нашел. Урал- эту команду Ганчаренко принял на последнем месте с 1 очком и один чудак, Боря Аболин, очень похожий на персонаж из Собачьего сердца, помните Шарикова, который ментально просто наш Боря Аболин, только не лает, но ум такой же, так этот Боря сказал, что и Шалимов мог бы вытащить Урал с последнего места, поторопились в Урале. Так вот Ганчаренко не только вытащил Урал, но и Урал сейчас главный претендент на кубок России, у них наиболее большие шансы завладеть трофеем. А теперь вывод- Урал-ЦСКА и Краснодар-Акрон, то есть 3 клуба фактически созданы одним тренером и они пробились наверх, вот так господа, а есть идиоты, которые грязь на него лили.
Я такую фанбойскую картофельную дичь давно не читал. Ну-ка, перечисли-ка мне игроков ЦСКА, которые играли против Урала вчера и которых может назвать "игроками Гончаренко". Дай подскажу: это Чалов, Дивеев и Обляков . Ну, прям реально команда "фактически создана одним тренером". Роша, Мойзес, Гайич, Зделар, Мендес, Караскаль, Медина, Заболотный такие: "ачовсмысле?" Эта команда - команда Федотова, ничем там от Гончаренко не пахнет, особенно в плане характера. Трудно представить, чтобы ЦСКА при картофельном генерале вырвал бы эту ничью.
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SchwartzeRhino
Ответ ПравдоРуб
Думаю интерес к кубку на фоне того что победитель РПЛ уже известен, остальные места никаого смысла не имеют потому что нет еврокубков, вот все и рубятся в кубке
не просто ПравдоРуб, а прям Капитан Очевидность
+4
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Мосгорсуд
Ответ воен
Я такую фанбойскую картофельную дичь давно не читал. Ну-ка, перечисли-ка мне игроков ЦСКА, которые играли против Урала вчера и которых может назвать "игроками Гончаренко". Дай подскажу: это Чалов, Дивеев и Обляков . Ну, прям реально команда "фактически создана одним тренером". Роша, Мойзес, Гайич, Зделар, Мендес, Караскаль, Медина, Заболотный такие: "ачовсмысле?" Эта команда - команда Федотова, ничем там от Гончаренко не пахнет, особенно в плане характера. Трудно представить, чтобы ЦСКА при картофельном генерале вырвал бы эту ничью.
Это похоже за ,,мясо,, болеет))) весьма в расстроеных чувствах писал после их вчерашнего))
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Мосгорсуд
Ответ TheSportNik
С какого бодуна там 3:0? Что комментаторы вопили, то там может и на 6:0, как в фигурном катание за артистизм, а по игре оборона Урала грамотно отбивалась, только дальние удары по воротам, которые голкипер РПЛ должен с закрытыми глазами отбивать. Что выходы один на один были или опасные моменты голевые были что ли? А вот у Урала Ранжелович вышел один на один и Дивеев ему сзади по пятке ударил- 100% пенальти- вот это опасный момент. Это Ганчаренко стал замены зачем то проводить, хотя игра была за Уралом, мол всем запасным надо сыграть, вот ЦСКА и спасся, что Эмерсон этого Буратино стал держать, который гол забил один за сезон и все решили, что это великий бомбардир, руками его держать надо.
С какого бодуна там 3:0?
Что комментаторы вопили, то там может и на 6:0, как в фигурном катание за артистизм, а по игре оборона Урала грамотно отбивалась, только дальние удары по воротам, которые голкипер РПЛ должен с закрытыми глазами отбивать.
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Ну ну))))))
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demai
дай вам Бог снова встретиться с Уралом в финале
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Олег Сагайдачный
Если бы все умерали.
Многие играют в полсилы.
+1
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sergeykaravan@icloud.com
Умирают от ходьбы пешком с мячом
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Василий Байбаков
Блин формат конечно чудной, но интереснее прошлого
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ALEKS66
Кто у него умер-пешком обе команды проходили весь матч-или мы разные игры смотрели или Федотов сказочник.
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Роман Коврежкин
Ответ Кеша
Это единственный кубок в футболе , который пока мы себе можем позволить. Потому такой ажиотаж . Когда наши клубы играли в Европе , то все болели за наших без клубных предпочтений . Надеюсь , что все скоро вернётся . Главное не развалить отечественный футбол к тому времени .
Без клубных предпочтений???это когда болельщики Спартака приезжают болеть в Краснодар против Краснодара?
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Кеша
Ответ Роман Коврежкин
Без клубных предпочтений???это когда болельщики Спартака приезжают болеть в Краснодар против Краснодара?
Надо говорить о большинстве . А про тех кого вы пишите очень хорошо сказала Фаина Раневская -«Отпускайте идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать».
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Glyb Aleksey
Все умирают и играют с полной отдачей? Мы, наверное, с ним вчера два разных матча смотрели ......
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