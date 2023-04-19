Федотов о формате Кубка России: «Вот он, ощутимый трофей. Все умирают на поле, проявляют футбольный героизм»

Владимир Федотов оценил новый формат Фонбет Кубка России, где есть Путь РПЛ и Путь регионов.

Сегодня ЦСКА сыграл дома вничью с «Уралом» (1:1) в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России.

«[Появились] дополнительные, содержательные, интересные игры, где можно собраться на стадионе. Думаю, прекрасно. Что-то новое. По окончании турнира будут сделаны выводы, что-то менять, что-то нет. Надеюсь, болельщикам нравятся матчи.

Прошлые матчи показывают: 50/50 в Кубке. Наш прошлый соперник, «Крылья»: мы сыграли 2:2 в Самаре и на последних минутах вырвали победу дома.

Вот он, ощутимый трофей, и все умирают. Играют с полной самоотдачей. Проявляют футбольный героизм. Все решается на поле», – сказал тренер ЦСКА.

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