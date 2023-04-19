Гончаренко на вопрос о поражении «Спартака»: «Почему слово «Спартак» звучит в стенах стадиона ЦСКА? Нам нельзя думать о чьем-то вылете»
Виктору Гончаренко не понравился вопрос журналиста о поражении «Спартака» от «Акрона».
Напомним, сегодня «Спартак» вылетел из Фонбет Кубка России от «Акрона». А «Урал» в Москве на «ВЭБ Арене» сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России.
«Спартак» проиграл? А почему в этих стенах звучит слово «Спартак»? Нам нельзя думать, что кто-то вылетел.
Должна быть такая философия, чтобы мы были готовы к каждому матчу. Потом посмотрим, что будет. Расстраивает, что есть желтые карточки. Но сейчас думаем только о «Ростове», – сказал тренер «Урала», ранее тренировавший ЦСКА.
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Какая-то очень странная и непонятная логика.
даже по пунктам опровергать не хочется, настолько бред
ты лучше представь как теперь вся эта шайка Абаскаля этим вопросом насиловать будет...