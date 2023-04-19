Гончаренко на вопрос о поражении «Спартака»: «Почему слово «Спартак» звучит в стенах стадиона ЦСКА? Нам нельзя думать о чьем-то вылете»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Виктор Гончаренко Футбол

Виктору Гончаренко не понравился вопрос журналиста о поражении «Спартака» от «Акрона».

Напомним, сегодня «Спартак» вылетел из Фонбет Кубка России от «Акрона». А «Урал» в Москве на «ВЭБ Арене» сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России.

«Спартак» проиграл? А почему в этих стенах звучит слово «Спартак»? Нам нельзя думать, что кто-то вылетел.

Должна быть такая философия, чтобы мы были готовы к каждому матчу. Потом посмотрим, что будет. Расстраивает, что есть желтые карточки. Но сейчас думаем только о «Ростове», – сказал тренер «Урала», ранее тренировавший ЦСКА.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

41 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abriel
во во, журналистика уровень топ...
+101
-3
+98
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tommy_hell_trigger
Михалычу респект, а журналюги как обычно сходили под себя
+94
-2
+92
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Клирик
Красава!
+66
-4
+62
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
s1nt4x
журналисты после матча ЦСКА Урал спрашивают о вылете Спартака, они упоротые реально что ли?
+55
-1
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
demai
какой-то Спартак — не конкурент могучему Уралу
+28
-6
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Честный контроль
А можно всех даунов которые спрашивали у Гончаренко о Спартаке после игры с ЦСКА, уволить из журналистики.
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей К
Действительно, какое ему дело до Спартака?
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Ответ TheSportNik
Ну здесь возможно дело в том, что в финале ждали Урал-Спартак, футболист Чернов об этом говорил, когда уральцы выбили Спартак из пути РПЛ. В принципе Урал и должен взять кубок, но арбитры их кошмарят по полной, а Григорий Иванов молчит почему то, пора уже защищать своих игроков.
А почему это «В принципе Урал и должен зятья кубок», а ЦСКА/Краснодар/Акрон не должны ?

Какая-то очень странная и непонятная логика.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЗЕНИТ65
Ответ jeckk
Ну бесит его Спартак. Даже упоминание про Спартак его выводит. Что же ему такого Спартак сделал, чтоб так ненавидить?
А зачем ему задавать вопросы о спартаке, если игра была с ЦСКА?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Ответ TheSportNik
По игре Урал сильней кажется, хотя игроки слабее, но сама структура и тактика у Ганчаренко сильней, вон как Спартак вынес с Ростовом , да и ЦСКА вынесет в Екатеринбурге. И самое главное- ЦСКА и Краснодар фактически Ганчаренко создал, всех лидеров- Облякова,Дивеева,Сперцяна,Черникова и знает, как против них играть.
Классно, конечно, Урал в предыдущем туре «ЦСКА вынес в Екатеринбурге» )
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Onion
Почему слово ####### звучит в стенах стадиона ЦСКА?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hulk&boloto
Ответ Сергей К
Действительно, какое ему дело до Спартака?
Типа, расслабить хотели, а напрягли)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Елизаров
Я один из тех, кто прочитал название статьи и не хочу что то к этому добавить. Мне по сути и статью читать не надо. Все сказано одной мудрой фразой про надоевший всем клуб. Хоть я и не фанат ЦСКАи или Уфы, но я очень не люблю с мягким акцентом, очень мягким, этот Спартак. И виной много причин. Но может быть она прошла бы эта неприязнь к этому клубишке. Но журналисты сами же подкидывают. Это загавар наверное уже в подкупленных изданиях
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Все будет Ок
Виктор Михайлович красава!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abriel
Ответ TheSportNik
Ну здесь возможно дело в том, что в финале ждали Урал-Спартак, футболист Чернов об этом говорил, когда уральцы выбили Спартак из пути РПЛ. В принципе Урал и должен взять кубок, но арбитры их кошмарят по полной, а Григорий Иванов молчит почему то, пора уже защищать своих игроков.
Должен взять достойный
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egobrain
Ответ TheSportNik
По игре Урал сильней кажется, хотя игроки слабее, но сама структура и тактика у Ганчаренко сильней, вон как Спартак вынес с Ростовом , да и ЦСКА вынесет в Екатеринбурге. И самое главное- ЦСКА и Краснодар фактически Ганчаренко создал, всех лидеров- Облякова,Дивеева,Сперцяна,Черникова и знает, как против них играть.
господи, ну что ты несешь
даже по пунктам опровергать не хочется, настолько бред
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
heivani
Расстраивает одно - как всегда,игра центр.защитников постоянно привозящих голы в свои ворота; который год уже .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
munhin
Ответ Abriel
во во, журналистика уровень топ...
какая-нибудь крысева
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
Виктор, не горячись... ну спросили и спросили
ты лучше представь как теперь вся эта шайка Абаскаля этим вопросом насиловать будет...
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AFRIKAN
Понты
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айхалец
Ответ Spartakus1984
Мой клуб шатал много раз втвой клуб в истории, от этого ненависть?Переживи уже это и отпутси
Ненависть не от этого. Много лет прошло, когда Спартак всех "шатал". Уже 20 лет вас шатают, кому не лень, а высокомерия не поубавилось.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jeckk
Ответ Сергей Елизаров
Он бесит бОльшую половину России. Тошнит. Но вы как положено секте считаете, что вас все любят. Даже за рубежом. Ну црвену звезду я не беру в расчет
Да это всего лишь футбол, игра. Это не война, чтоб так ненавидеть соперника
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wbm4jnqdfr
Г>А<нчаренко. А ответил правильно. Скоро его спросят также про ЦСКА))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hulk&boloto
Ответ TheSportNik
Ну здесь возможно дело в том, что в финале ждали Урал-Спартак, футболист Чернов об этом говорил, когда уральцы выбили Спартак из пути РПЛ. В принципе Урал и должен взять кубок, но арбитры их кошмарят по полной, а Григорий Иванов молчит почему то, пора уже защищать своих игроков.
Ну так непонятная по Мостовому система даёт же шанс Уралу (несмотря на болотного) или?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Сагайдачный
Просто в Спартаке намечается свободное рабочее место. Примета такая. Чтобы не сглазить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий