Гончаренко про 1:1 в Кубке: «Все ждали, что ЦСКА выиграет, давайте откровенно. Важно, что в Екатеринбурге мы не будем догонять»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Урал Виктор Гончаренко Иван Обляков Футбол

Виктор Гончаренко подвел итоги матча с ЦСКА в Фонбет Кубке России.

Встреча состоялась в Москве на «ВЭБ Арене» и завершилась вничью 1:1, ЦСКА сравнял счет на 89‑й минуте после гола с пенальти.

«Считаю, что в первом тайме мы не могли должным образом выходить из обороны и нам не хватало давления на ворота ЦСКА. Во втором тайме стало лучше, стали искать ситуацию для удара. Мы сохраняли концентрацию. Когда ты ведешь, хочется выигрывать. Важно, что в Екатеринбурге мы не будем догонять.

Что сказал в перерыве? Нужно было сделать косметические правки. Не могу сказать, что мы вообще плохо действовали в обороне, а хотелось, чтобы мы лучше атаковали в первом тайме.

Пенальти? Пока сложно комментировать, я видел момент с тренерской скамейки. Все все‑таки ждали, что ЦСКА выиграет, давайте будем откровенными. Кого‑то выделить персонально? Могу выделить Облякова на протяжении многих матчей», – сказал тренер «Урала».

Ответный матч пройдет 3 мая в Екатеринбурге.

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15 комментариев

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Kuzmichhh
Ответ dmitry.tchidakin
Упустили победу из-за липовейшего пенальти
Гол Бикфалви не должны были засчитывать.
+37
-3
+34
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Ебздрогыч
Кровожадный Акрон уже поджидает армейцев в Пути акронов
+26
-4
+22
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FilinMD
Ответ dmitry.tchidakin
Упустили победу из-за липовейшего пенальти
*не должны были ничего «упускать» в принципе, тк гол был левым ;)
+20
-1
+19
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Vagner01
Ответ Alex Ken
Поскромничал. Левейший пенальти
Леаейший гол в ворота ЦСКА! Так правильнее!
+19
-6
+13
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Stefen
Ответ Милан 737..
Михалыч, порви ты их всех как всегда! ☝️👍👏👏👏
в какой это вселенной Гончаренко рвал ЦСКА? Напомните, а то я запамятовал
+10
-2
+8
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Onion
Все ждали, когда же судья даст пенальти на Заболотном...
+6
-2
+4
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micka
Ответ Stefen
в какой это вселенной Гончаренко рвал ЦСКА? Напомните, а то я запамятовал
Когда был их тренером 🤣
+5
-1
+4
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Владислав Дудкин
Ответ dmitry.tchidakin
Упустили победу из-за липовейшего пенальти
А в чем он липовый? Ну подтолкнул бы он пузом, не было бы ничего сжал руки в замок на груди, обхватив соперника, получил пенальти. Вопрос дисциплины. Зачем было отнимать бесполезного Зе, который и так в той ситуации ничего бы не сделал? Абсолютно закономерно и справедливо все назначили. Борьбой следует заниматься вне футбол него поля
+3
-1
+2
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Милан 737..
Михалыч, порви ты их всех как всегда! ☝️👍👏👏👏
+6
-5
+1
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mallowan
Ответ Alex Ken
Поскромничал. Левейший пенальти
Вы то что тут делаете? вроде давно уже вылетели клоуны.
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