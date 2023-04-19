Гончаренко про 1:1 в Кубке: «Все ждали, что ЦСКА выиграет, давайте откровенно. Важно, что в Екатеринбурге мы не будем догонять»
Виктор Гончаренко подвел итоги матча с ЦСКА в Фонбет Кубке России.
Встреча состоялась в Москве на «ВЭБ Арене» и завершилась вничью 1:1, ЦСКА сравнял счет на 89‑й минуте после гола с пенальти.
«Считаю, что в первом тайме мы не могли должным образом выходить из обороны и нам не хватало давления на ворота ЦСКА. Во втором тайме стало лучше, стали искать ситуацию для удара. Мы сохраняли концентрацию. Когда ты ведешь, хочется выигрывать. Важно, что в Екатеринбурге мы не будем догонять.
Что сказал в перерыве? Нужно было сделать косметические правки. Не могу сказать, что мы вообще плохо действовали в обороне, а хотелось, чтобы мы лучше атаковали в первом тайме.
Пенальти? Пока сложно комментировать, я видел момент с тренерской скамейки. Все все‑таки ждали, что ЦСКА выиграет, давайте будем откровенными. Кого‑то выделить персонально? Могу выделить Облякова на протяжении многих матчей», – сказал тренер «Урала».
Ответный матч пройдет 3 мая в Екатеринбурге.
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