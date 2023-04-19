Гончаренко про 1:1 в Кубке: «Все ждали, что ЦСКА выиграет, давайте откровенно. Важно, что в Екатеринбурге мы не будем догонять»

Виктор Гончаренко подвел итоги матча с ЦСКА в Фонбет Кубке России.

Встреча состоялась в Москве на «ВЭБ Арене» и завершилась вничью 1:1, ЦСКА сравнял счет на 89‑й минуте после гола с пенальти.

«Считаю, что в первом тайме мы не могли должным образом выходить из обороны и нам не хватало давления на ворота ЦСКА. Во втором тайме стало лучше, стали искать ситуацию для удара. Мы сохраняли концентрацию. Когда ты ведешь, хочется выигрывать. Важно, что в Екатеринбурге мы не будем догонять.

Что сказал в перерыве? Нужно было сделать косметические правки. Не могу сказать, что мы вообще плохо действовали в обороне, а хотелось, чтобы мы лучше атаковали в первом тайме.

Пенальти? Пока сложно комментировать, я видел момент с тренерской скамейки. Все все‑таки ждали, что ЦСКА выиграет, давайте будем откровенными. Кого‑то выделить персонально? Могу выделить Облякова на протяжении многих матчей», – сказал тренер «Урала».

Ответный матч пройдет 3 мая в Екатеринбурге.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол