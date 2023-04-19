Федотов про 1:1: «При голе «Урала» фол очевидный. ЦСКА нужно было решать исход в 1-м тайме»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Урал Владимир Федотов Кирилл Левников Матч ТВ Футбол

Владимир Федотов недоволен тем, что Кирилл Левников засчитал гол «Урала» ЦСКА (1:1).

«Эмоции хорошие. Отличный кубковый матч. Нужно было решать исход в первом тайме, имели подавляющее преимущество. Только не хватало остроты.

Нужно отдать должное сопернику. Понятно, что у них была задача не проиграть. Сделали ставку на контратаки. Такую оборону очень сложно вскрывать, но должны были решать исход.

Немного не хватило свежих мыслей, немного действовали неправильно. Суетливая спешка. Когда нужно было отдать, мы били. Когда нужно бить, мы отдавали. Нужно анализировать прошедший матч и двигаться вперед.

Гол «Урала»? Очевидный фол. Не знаю, что говорить… Есть ВАР… Что я могу сказать? Гол был засчитан», – отметил главный тренер ЦСКА.

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49 комментариев

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Vagner01
Ответ Direct free kick
Опять физрук ноет. Как он надоел
Физрук у тебя в школе!
+38
-4
+34
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Magmi
Да, первый тайм был неплох, нужно забивать свои моменты, и это при условии что Урал вообще ничего не создал. Вот только проблема со вторыми таймами никуда не делась, к сожалению
+24
-1
+23
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Станислав Колесов
Карраскаль в старте - это провал. Он был обузой для всей команды.
Остальным спасибо за игру.
+29
-11
+18
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Hilperico
Помазун конкретно тащил в первом тайме, собака) Надеюсь, он всё-таки дождется и станет первым номером ЦСКА сразу после Акинфеева. В последнее время доказывает, что стал крутым вратарем
+14
-1
+13
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Толик Вдовенко
Ответ Станислав Колесов
Карраскаль в старте - это провал. Он был обузой для всей команды. Остальным спасибо за игру.
Не Заболотный который раз шесть мяча коснулся, не мог открыться весь матч и постоянно терял мячи, а Каррскаль, который хоть и ошибался, но старался играть в футбол? Сегодня ошибались вообще все игроки атаки, Урал заставлял, только все кроме Заболотного хотя бы что-то делали.
+18
-5
+13
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Mu5ta
Ответ Vagner01
Соглашусь гол просто не должны были засчитывать! Чистейшее нарушение перед ним! Странно что вар этого не увидел! Хотя все равно должны были побеждать! Карраскаль просто вредитель лучше бы на лавке сидел!
Судья вообще много чего не видел.
Был на матче, ощущение что судья хотел мяса и крови
+8
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hammers
Ответ Hilperico
Помазун конкретно тащил в первом тайме, собака) Надеюсь, он всё-таки дождется и станет первым номером ЦСКА сразу после Акинфеева. В последнее время доказывает, что стал крутым вратарем
поэтому его и держат на контракте до сих пор
+7
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demai
Отличный матч!
Никто не обосрался, с уважением к ЦСКА, искренне рад за Урал. При любом исходе ответки — это те, кто достойно будут в финале Кубка
+7
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stvol927
Ответ Direct free kick
Опять физрук ноет. Как он надоел
где он ноет?? какой вопрос, такой ответ!
+9
-3
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Светлана Агейкина
Ответ .ru
Суетливая спешка... Когда нужно было отдать, мы били. Когда нужно бить, мы отдавали... и так весь сезон...
И чем плохой сезон... Предыдущий лучше был, наверно. Ещё ничего не проиграли.
+5
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Фарид Алекперов
Ответ Vjacheslav
Гражданин Федотов! Почему при вас ЦСКА проваливает все вторые таймы? По пятибалльной шкале это тянет на слабую 3-чку. И что делают в команде Мендас и Зделар? Сколько матчей смотрел с их участием и увидел только неточные передачи, одни промахи, передачи поперёк и назад: в общем 0% КПД! Не уровень нашей команды.
самое интересное, что никто до сих пор не догадался задать ему этот вопрос) Хотя настоящий ответ известен- высокий прессинг и игра дыр в дыр, почти как в мини футболе отнимает много сил. Поэтому на 2-й тайм команда выходит варёной. А тут ещё и медлительный Заболотный в составе- считай, что минус один игрок. Вот вся и команда выдыхается. На ватных ногах сыграть дыр в дыр во 2-м тайме не получается, команда начинает не добегать и психологически несколько ломается, садясь в оборону, чтобы не провалиться) В такой игре вся нагрузка падает на трио центродефов, которым приходится пахать за всех, чего при нормальной игре - тактике не должно быть. Вывод: если поставил Заболотного в состав- играй через фланги навесами, либо закидушками на полуфланги. Заставлять Заболотного играть в высокий прессинг и в мелкий пас низом - обрекать всю команду на мучение из матча в матч)
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Igorrr
Год от года судейство все хуже и хуже. Уже и вар не спасает
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.ru
Суетливая спешка... Когда нужно было отдать, мы били. Когда нужно бить, мы отдавали...
и так весь сезон...
+5
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Klopov
Ответ Станислав Колесов
Карраскаль в старте - это провал. Он был обузой для всей команды. Остальным спасибо за игру.
То есть,мастера обводки,не могут использовать правильно-виноват?Как скоростного игрока не могут использовать-виноват?А кто-то помнит,как они с Мединой носились.меняя фланги?
+3
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Дрю2
замены странные, несвоевременные, опорни к4и железно в составе, Обля и Зе не меняют((( т.Федя всегда на замену(
Странно
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Shuller18
Ответ Станислав Колесов
Карраскаль в старте - это провал. Он был обузой для всей команды. Остальным спасибо за игру.
Заменить его толком некем, раз уже Чалова приходится глубже отряжать.
Спасиииииибо селекции...
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Александр Богданов
Ответ Толик Вдовенко
Не Заболотный который раз шесть мяча коснулся, не мог открыться весь матч и постоянно терял мячи, а Каррскаль, который хоть и ошибался, но старался играть в футбол? Сегодня ошибались вообще все игроки атаки, Урал заставлял, только все кроме Заболотного хотя бы что-то делали.
с этими типа 6 касаниями минимум 2 передачи головой привели к голевым моментам, не говоря уже про заработанную пенку.
Все сыграли плюс-минус на одном уровне
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focusandre
Ответ Дрю2
замены странные, несвоевременные, опорни к4и железно в составе, Обля и Зе не меняют((( т.Федя всегда на замену( Странно
Согласен, но радует, что молодой Носков вышел и не стушевался
+2
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.ru
Ответ Светлана Агейкина
И чем плохой сезон... Предыдущий лучше был, наверно. Ещё ничего не проиграли.
проигрываем вторые таймы... причём перманентно
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focusandre
Ответ Дрю2
замены странные, несвоевременные, опорни к4и железно в составе, Обля и Зе не меняют((( т.Федя всегда на замену( Странно
Согласен, но радует, что молодой Носков вышел и не стушевался
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Evgenii Dodu
Он наверное гений, все что он делает, ни кому не понятно. Выдумка о конкуренции в команде. Ноль под 91 номером в основе не взирая ни на что, похоже это только прикрытие. Если честно надоела вся та чушь которую он несет себе в оправдание. Очнись у клуба проблемы, нет ни кого в линии нападения. Всех раздали для того чтобы выходил ноль 91? Команда одного тайма. Даже не тайма 35 минут. Команда играет без ворот. Да Памазун красавчик, но не сколько не отвечает на вопрос где нападающие. Смысл что то создавать - забивать некому. Ау!
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Vjacheslav
Гражданин Федотов! Почему при вас ЦСКА проваливает все вторые таймы? По пятибалльной шкале это тянет на слабую 3-чку. И что делают в команде Мендас и Зделар? Сколько матчей смотрел с их участием и увидел только неточные передачи, одни промахи, передачи поперёк и назад: в общем 0% КПД! Не уровень нашей команды.
+7
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.ru
Ответ DKD2006
а вы прям эксперт, наверное в АПЛ играете, раз разбираетесь когда и куда надо отдать или ударить. Достали уже диванные эксперты
пользуйтесь услугами дипломированных экспертов... на их платформах
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Толик Вдовенко
Ответ Светлана Агейкина
Сегодня не проиграли в целом, рано посыпать голову пеплом. Команда играет. Смотреть интересно. Надеемся и ждём.
Смотреть максимально не интересно, даже и не вспомню уже когда было настолько неинтересно. Сдерживающий футбол классического середняка.
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Владимир Меринов
Ответ Дрю2
объясни свои замены? Почему поздно, почему Федя, а не З или Обля? Почему Глебов, а не Ушаков? Почему Медина на 78-й? Почему Мойзес не латераль? Что ты нашел в Облякове, и Ермакове? Почему Мухин без шансов, а Мендес и Зделар без замен?????????????????????????????????????
Все верно я, кстати, тоже не пойму почему такое доверие к Зделару, ну не тянет он, очень много брака, ни пас отдать , ни обвести, да и в обороне плоховато. Также непонятно почему не дают шанс Ушакову, когда его выпускают он смотрится намного креативнее Гаича, дайте ему хоть какой то шанс, а то такое впечатление, что на нём поставили крест. Потом непонятные замены, в каждом матче, Чалова в середине второго тайма, плохо он играет или наоборот смотрится одним из лучших, всеравно его тупо заменяют, чем руководствуется Валентиныч непонятно. Карраскаль в какой бы форме не находился, все равно, в плане организатора лучший. Понятно, что за все отвечает Валентиныч, но многие его решения вызывают большие вопросы.
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