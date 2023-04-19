Федотов про 1:1: «При голе «Урала» фол очевидный. ЦСКА нужно было решать исход в 1-м тайме»

Владимир Федотов недоволен тем, что Кирилл Левников засчитал гол «Урала» ЦСКА (1:1).

«Эмоции хорошие. Отличный кубковый матч. Нужно было решать исход в первом тайме, имели подавляющее преимущество. Только не хватало остроты.

Нужно отдать должное сопернику. Понятно, что у них была задача не проиграть. Сделали ставку на контратаки. Такую оборону очень сложно вскрывать, но должны были решать исход.

Немного не хватило свежих мыслей, немного действовали неправильно. Суетливая спешка. Когда нужно было отдать, мы били. Когда нужно бить, мы отдавали. Нужно анализировать прошедший матч и двигаться вперед.

Гол « »? Очевидный фол. Не знаю, что говорить… Есть ВАР… Что я могу сказать? Гол был засчитан», – отметил главный тренер .

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол