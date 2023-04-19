Федотов про 1:1: «При голе «Урала» фол очевидный. ЦСКА нужно было решать исход в 1-м тайме»
Владимир Федотов недоволен тем, что Кирилл Левников засчитал гол «Урала» ЦСКА (1:1).
«Эмоции хорошие. Отличный кубковый матч. Нужно было решать исход в первом тайме, имели подавляющее преимущество. Только не хватало остроты.
Нужно отдать должное сопернику. Понятно, что у них была задача не проиграть. Сделали ставку на контратаки. Такую оборону очень сложно вскрывать, но должны были решать исход.
Немного не хватило свежих мыслей, немного действовали неправильно. Суетливая спешка. Когда нужно было отдать, мы били. Когда нужно бить, мы отдавали. Нужно анализировать прошедший матч и двигаться вперед.
Гол «Урала»? Очевидный фол. Не знаю, что говорить… Есть ВАР… Что я могу сказать? Гол был засчитан», – отметил главный тренер ЦСКА.
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Остальным спасибо за игру.
Был на матче, ощущение что судья хотел мяса и крови
Никто не обосрался, с уважением к ЦСКА, искренне рад за Урал. При любом исходе ответки — это те, кто достойно будут в финале Кубка
и так весь сезон...
Странно
Спасиииииибо селекции...
Все сыграли плюс-минус на одном уровне