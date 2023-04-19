У ЦСКА 6 побед и 2 ничьих в 8 последних матчах. Дальше – «Локомотив»

ЦСКА продлил серию без поражений до 8 матчей.

Команда тренера Владимира Федотова вырвала ничью в конце игры с « » (1:1) в Фонбет Кубке России.

В последний раз московская команда проигрывала 5 марта – «Сочи» (0:2) в Мир . С тех пор у нее 6 побед, в том числе 5 подряд, и 2 ничьих.

Далее ЦСКА примет «Локомотив» в чемпионате России – это случится 23 апреля.

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