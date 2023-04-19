У ЦСКА 6 побед и 2 ничьих в 8 последних матчах. Дальше – «Локомотив»
ЦСКА продлил серию без поражений до 8 матчей.
Команда тренера Владимира Федотова вырвала ничью в конце игры с «Уралом» (1:1) в Фонбет Кубке России.
В последний раз московская команда проигрывала 5 марта – «Сочи» (0:2) в Мир РПЛ. С тех пор у нее 6 побед, в том числе 5 подряд, и 2 ничьих.
Далее ЦСКА примет «Локомотив» в чемпионате России – это случится 23 апреля.
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Ничья сегодня, в принципе, справедливый результат.
Надеюсь, Федотов настроит команду на Локо так же, как было на матч с Зенитом.
Надо продолжать бороться за медали !
Локомотив, потом Ахмат, а потом будет автобус от Торпедо, непонятный Оренбург и финиш- Спартак,Краснодар и Ростов.
Наверно сглазили счетоводы, вон Урал уже почти выиграл в кубке у ЦСКА.