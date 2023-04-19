У ЦСКА 6 побед и 2 ничьих в 8 последних матчах. Дальше – «Локомотив»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Владимир Федотов Футбол

ЦСКА продлил серию без поражений до 8 матчей.

Команда тренера Владимира Федотова вырвала ничью в конце игры с «Уралом» (1:1) в Фонбет Кубке России.

В последний раз московская команда проигрывала 5 марта – «Сочи» (0:2) в Мир РПЛ. С тех пор у нее 6 побед, в том числе 5 подряд, и 2 ничьих.

Далее ЦСКА примет «Локомотив» в чемпионате России – это случится 23 апреля.

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9 комментариев

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Кирилл
Игра, пока что, «ни рыба, ни мясо».
Ничья сегодня, в принципе, справедливый результат.

Надеюсь, Федотов настроит команду на Локо так же, как было на матч с Зенитом.
Надо продолжать бороться за медали !
+24
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+19
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RSI
Ответ qiqe
игра полный шлак, мб даж у Ганчаренко не было так кисло. крч ждем Игнаша через годика полтара
Неплохие у нас результаты с полным шлаком. И да: Вы умеете поддержать команду!
+10
-2
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RSI
Сыграли очень неплохо. Первый тайм пятерка с минусом, второй хуже. Но уж на гол наиграли железно! У Урала один момент, удар и гол. Проблема реализации у нас не ушла. Надеюсь, к Локо восстановятся.
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IlyaGrain
Но игра оставляет желать лучшего . Ещё и Чалова постоянно меняют вместо Заболотного
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TheSportNik
Не люблю, когда серии начинают считать, так и здесь.
Локомотив, потом Ахмат, а потом будет автобус от Торпедо, непонятный Оренбург и финиш- Спартак,Краснодар и Ростов.
Наверно сглазили счетоводы, вон Урал уже почти выиграл в кубке у ЦСКА.
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valera023
На тоненького некоторые победы, конечно. Надо прибавлять.
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sergeykaravan@icloud.com
Локомотив спустит нас на землю
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