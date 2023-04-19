Фонбет Кубок России. ЦСКА примет «Урал» в финале Пути РПЛ, «Спартак» в гостях у «Акрона» в 1/2 Пути регионов
ЦСКА примет «Урал» в первом матче финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.
Также в среду «Спартак» сыграет в гостях с «Акроном», а «Краснодар» встретится дома с «Крыльями Советов» в 1/2 финала Пути регионов.
Путь регионов
1/2 финапа
Этап 2
- Дата проведения
- 19 апреля, 16.30, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
- Дата проведения
- 19 апреля, 19.00, «стадион Краснодар»
Путь РПЛ
Финал
Первый матч
- Дата проведения
- 19 апреля, 19.00, «ВЭБ Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Статистика Фонбет Кубка России
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Интереснейший матч будет против Спартака)
отпросился с работы что бы его посмотреть)
Всё прогрессивное человечество с вами! Позор российского футбола должен быть затоптан в пластик газона!...)))
Записал...)))
Пы.Сы. Все натуралы Земли сегодня за Акрон!...)))
Кубок надо брать в этом сезоне - хоть чучелом, хоть тушкой!
Чемп - второй приоритет. Такой план.
Очень маленький стадион и пластиковое поле.
Поговаривают, что Тухель, дабы мотивировать игроков Баварии, сегодня продемонстрирует им нарезку игр блестящего Акрона в этом розыгрыше Кубка.