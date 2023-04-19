Фонбет Кубок России. ЦСКА примет «Урал» в финале Пути РПЛ, «Спартак» в гостях у «Акрона» в 1/2 Пути регионов

ЦСКА примет «Урал» в первом матче финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.

Также в среду « » сыграет в гостях с « », а « » встретится дома с «Крыльями Советов» в 1/2 финала Пути регионов.

Путь регионов

1/2 финапа

Этап 2

Путь РПЛ

Финал

Первый матч

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Фонбет Кубка России

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