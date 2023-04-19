Фонбет Кубок России. ЦСКА примет «Урал» в финале Пути РПЛ, «Спартак» в гостях у «Акрона» в 1/2 Пути регионов

Теги Спартак ЦСКА Крылья Советов ФОНБЕТ Кубок России результаты Урал Краснодар Акрон Футбол

ЦСКА примет «Урал» в первом матче финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.

Также в среду «Спартак» сыграет в гостях с «Акроном», а «Краснодар» встретится дома с «Крыльями Советов» в 1/2 финала Пути регионов.

Фонбет Кубок России

Путь регионов

1/2 финапа

Этап 2

Акрон – Спартак
Дата проведения
19 апреля, 16.30, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
Онлайн матча

 

Краснодар – Крылья Советов
Дата проведения
19 апреля, 19.00, «стадион Краснодар»
Онлайн матча

Путь РПЛ

Финал

Первый матч

ЦСКА – Урал
Дата проведения
19 апреля, 19.00, «ВЭБ Арена»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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35 комментариев

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Dr.Gebbelsss
Акрон хорош в этом сезоне!
Интереснейший матч будет против Спартака)
отпросился с работы что бы его посмотреть)
+21
-3
+18
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Kapitelman Abram
С колыбели за Акрон!
Всё прогрессивное человечество с вами! Позор российского футбола должен быть затоптан в пластик газона!...)))
+9
-3
+6
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bushmen
Вся страна болеет за Акрон!!!!!
+6
-2
+4
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9черное
Наконец-то нормальный футбол
+3
0
+3
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Loooong
С детства за Акрон
+4
-1
+3
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Sergeev55
Сегодня закончится сказка Акрона!
+11
-8
+3
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Andrew Petrov
все пары интересные,кто то из фаворитов может закончить уже сегодня..
+3
-1
+2
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uralets46
С детства за Акрон
+8
-6
+2
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Колбаскер тут
Да что там вся Россия, весь мир за Акрон
+6
-4
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Kirsan Sumbayev
Ответ Пако
Комментарий удален пользователем
Таков Путь
+2
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Kapitelman Abram
Ответ mean machine/
Комментарий удален модератором
Шолом.
Записал...)))
Пы.Сы. Все натуралы Земли сегодня за Акрон!...)))
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Sergeev55
Ответ Саша Пушкин
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Мощно!!! С такими кричалками на трибуну сегодня надо вам!!!
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Джефф Лебовски
Кто выкрал из заголовка ещё один матч? 🧐
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San9
Вся страна за Акрон! Удачи!
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ПростоДругЖеныИкарди
Наконец-то нормальный футбол
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Джефф Лебовски
Вперёд, Быки!
Кубок надо брать в этом сезоне - хоть чучелом, хоть тушкой!
Чемп - второй приоритет. Такой план.
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Сергей Жарковский
А борьба за кубок России становится все более интересным! Хочется пожелать удачи Верону!
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mean machine/
Комментарий удален модератором
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Гражданин 1975.
Вперёд Урал, вперёд к победе. Кубок выиграть им пора!!!
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Caniball
Ответ Dr.Gebbelsss
Акрон хорош в этом сезоне! Интереснейший матч будет против Спартака) отпросился с работы что бы его посмотреть)
Из минусов:
Очень маленький стадион и пластиковое поле.
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dimitrii36
Ответ Zenith forever
Подскажите пожалуйста, а если сегодня Спартак проиграет ему как было раньше другого соперника будут подыскивать?
ну да, с протянутой рукой не поидем по переходам, по контейнерам шарится не станем в поисках Fan ID
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Саша Пушкин
Ответ Sergeev55
Сегодня закончится сказка Акрона!
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Утя Ваткин
Не тот турнир лигой чемпионов назвали.
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Саша Пушкин
Ответ Джефф Лебовски
Кто выкрал из заголовка ещё один матч? 🧐
Когда играет великолепный Акрон, всё остальное меркнет на этом фоне.
Поговаривают, что Тухель, дабы мотивировать игроков Баварии, сегодня продемонстрирует им нарезку игр блестящего Акрона в этом розыгрыше Кубка.
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Пако
Комментарий удален пользователем
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