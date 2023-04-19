Глава Ла Лиги Тебас о Месси в «Барсе»: «Лео – лучший футболист мира. Но мы не будем менять правила ради его возвращения»
Президент Ла Лиги оценил возможность возвращения Лионеля Месси в «Барселону».
«Сейчас это невозможно, но времени еще много, мы ждем плана. Я поклонник Месси, считаю его лучшим игроком в мире, но мы не собираемся менять никаких правил, чтобы вернуть Лео.
Думаю, «Барса» может сделать все, чтобы заполучить Месси. Судя по тому, что я читал, он тоже хотел бы вернуться. Сегодня сделка невозможна, но у «Барсы» есть шанс провернуть ее. Да, это сложно, но реально», – сказал Хавьер Тебас.
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Ему досталась Ла Лига как топ 1 в Европе.
Он ее довел до топ 4.
Бездарный управленец.
Превратил чемпионат в лигу б0мжей беднее аргентинской лиги.
Хочет устроить аналог бундесфермы по договоренности с Пересом устроив тут моно-лигу без интриги.