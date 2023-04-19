Глава Ла Лиги Тебас о Месси в «Барсе»: «Лео – лучший футболист мира. Но мы не будем менять правила ради его возвращения»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Хавьер Тебас Футбол

Президент Ла Лиги оценил возможность возвращения Лионеля Месси в «Барселону».

«Сейчас это невозможно, но времени еще много, мы ждем плана. Я поклонник Месси, считаю его лучшим игроком в мире, но мы не собираемся менять никаких правил, чтобы вернуть Лео.

Думаю, «Барса» может сделать все, чтобы заполучить Месси. Судя по тому, что я читал, он тоже хотел бы вернуться. Сегодня сделка невозможна, но у «Барсы» есть шанс провернуть ее. Да, это сложно, но реально», – сказал Хавьер Тебас.

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38 комментариев

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Oleg
Как он все еще у власти?
Ему досталась Ла Лига как топ 1 в Европе.
Он ее довел до топ 4.
Бездарный управленец.
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GuruFutbola
не удивлюсь если мертвая бундесферма которую смотрит полтора человека со спортса обойдет лол лигу в ближайшие 5 лет по просмотрам)
+30
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+13
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EnzoAmatera
Ответ Пацанчик реальный
Конечно ужасный,ведь у фанатов ФК Рычаг он виноват в том,что клуб на финансовом дне и он не дает клубу это дно пробить!
Причем тут Барселона,когда чемпионат Испании сейчас вообще в катастрофическом положении,а главный виновник этого Тебас?
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GuruFutbola
Ответ wshnmn
твой "любимый" Реал, только и тащит лол лигу в ЛЧ -_-, кроме класико и смотреть то нечего.
а кого благодарить, если летом 25% клубов не могли зарегать игроков потратив при этом рекордно низкие суммы?)
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Triada
Кого менять так это Тебаса, бездарность...
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ДЖИН
Ответ Bashibuzuck
А ты посмотри хотя бы пару матчей и все поймешь😉
Я тебе заранее напишу что чемпион Германии на ближайшие 20-30лет 2024-2050 годы Бавария.
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Пепси пеналдувич
Идиот, как же он гасит Ла Лигу. Чего стоит Севилья и Бетис, про подвал Ла Лиги вообще молчу. Осталось три клуба,которые могут потратится и то из за внешних доходов, а не из за Лиги. Думаю речь про то что Ла Лига лучше АПЛ-бред. Если там любая команда с 15-20 места может купить игрока за 30 лямов и не разорится же.
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ta-tosha
Сперва нужно остаться в ЛаЛиге, а не продлять Педри и заманивать Месси. 100% - все клубы сейчас будут настаивать на исключении
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truboprovodchik2019
Ответ Oleg
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да он видимо как его кумир, как слышит что-то про Месси, так сразу за пах хватается
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Bashibuzuck
Ответ GuruFutbola
не удивлюсь если мертвая бундесферма которую смотрит полтора человека со спортса обойдет лол лигу в ближайшие 5 лет по просмотрам)
Зря ты так, я лично смотрю Бундеслигу, отличный турнир
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Bashibuzuck
Ответ GuruFutbola
зачем, если 10 лет уже известен чемпион? Это тоже самое если смотреть чемпионат Нидерландов, в котором бы участвовала Барса)
А ты посмотри хотя бы пару матчей и все поймешь😉
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Bashibuzuck
Ответ GuruFutbola
ты мне не ответил, друг)
В этом году нормальная заруба и за чемпионство и за места в ЛЧ, не говори ерунды
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rej1sta
Ответ Пацанчик реальный
Что конкретного сделал Тебас,что чемпионат Испании скатился?Давай распиши мне по пунктам в чем его вина?
В Ла Лиге до сих пор нет автоматической системы определения голов, в единственной из топ 5 лиг, а система существует с 2013 года, это только один из примеров того, как Тебас лигой управляет. Кстати, президентом лиги Тебас стал тоже в 2013 году.
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Алекс Самойлов
Ответ ta-tosha
Сперва нужно остаться в ЛаЛиге, а не продлять Педри и заманивать Месси. 100% - все клубы сейчас будут настаивать на исключении
да хоть пусть обдрыстаются в своих порывах и желаниях. Барсе ничего не грозит
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Sergio666
Мы можем зарабатывать больше и немного догнать АПЛ, но мы не будем этого делать /Х. Тебас/
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ljolik888
Ответ Пацанчик реальный
Что конкретного сделал Тебас,что чемпионат Испании скатился?Давай распиши мне по пунктам в чем его вина?
Посмотри на результаты в Евро кубках и тогда поймёшь.
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Oleg
Ответ Пацанчик реальный
Конечно ужасный,ведь у фанатов ФК Рычаг он виноват в том,что клуб на финансовом дне и он не дает клубу это дно пробить!
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Oleg
Ответ А. Мостовой
лучший пенальтист разве что
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Universal1000
Ответ GuruFutbola
не удивлюсь если мертвая бундесферма которую смотрит полтора человека со спортса обойдет лол лигу в ближайшие 5 лет по просмотрам)
Факт.
Превратил чемпионат в лигу б0мжей беднее аргентинской лиги.
Хочет устроить аналог бундесфермы по договоренности с Пересом устроив тут моно-лигу без интриги.
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ljolik888
Ответ Bashibuzuck
Зря ты так, я лично смотрю Бундеслигу, отличный турнир
Согласен . Весёлый футбол , много голов- это и есть зрелище . ЛаЛига сейчас это футбол - главное чтобы не забили , ну а там как повезёт. Качество футбола пять лет назад и сейчас это большая пропасть . Спасибо Тебасу - скоро чемпионат Португалии и Голландии будут выше Испании .
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MrWillSee
Ответ ДЖИН
Я тебе заранее напишу что чемпион Германии на ближайшие 20-30лет 2024-2050 годы Бавария.
2024-2050 может и да, но 2023 - нет)
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Мамаральду Кристина
Ответ GuruFutbola
ну если смотреть кто займет места лч, то может быть, примерно как и в чемпе португалии)
Ла лига остается престижной лигой несмотря ни начто! Да уступает апл но все еще топ лига!
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GuruFutbola
Ответ Bashibuzuck
В этом году нормальная заруба и за чемпионство и за места в ЛЧ, не говори ерунды
ну если смотреть кто займет места лч, то может быть, примерно как и в чемпе португалии)
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ljolik888
До этого кричал , что у Барселоны нет шансов подписать Месси . Теперь - есть время . Тебас худший президент ЛаЛиги и надеюсь его скоро попросят уйти . ЛаЛига должна развиваться , а не деградировать .
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GuruFutbola
Ответ Bashibuzuck
Зря ты так, я лично смотрю Бундеслигу, отличный турнир
зачем, если 10 лет уже известен чемпион? Это тоже самое если смотреть чемпионат Нидерландов, в котором бы участвовала Барса)
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