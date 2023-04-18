Промес, Мозес и Хлусевич не сыграют за «Спартак» с «Акроном», Джикия прилетел на матч
Георгий Джикия может сыграть в матче с «Акроном», Квинси Промес и Виктор Мозес – нет.
Джикия и остальная команда прибыли в Жигулевск на матч второго этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. Квинси Промес и Виктор Мозес не полетели со «Спартаком».
«Команда благополучно добралась до аэропорта Самары и заселилась в гостиницу неподалеку от Тольятти.
Нападающий Квинси Промес остался в Москве, где он проходит финальный этап восстановления. Также продолжают работу по индивидуальной программе Даниил Хлусевич и Виктор Мозес», – цитирует главу пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова «Чемпионат».
Матч «Акрон» – «Спартак» пройдет в Жигулевске в среду, 19 апреля.
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