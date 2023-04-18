Промес, Мозес и Хлусевич не сыграют за «Спартак» с «Акроном», Джикия прилетел на матч

Георгий Джикия может сыграть в матче с «Акроном», Квинси Промес и Виктор Мозес – нет.

и остальная команда прибыли в Жигулевск на матч второго этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. и Виктор Мозес не полетели со « ».

«Команда благополучно добралась до аэропорта Самары и заселилась в гостиницу неподалеку от Тольятти.

Нападающий Квинси Промес остался в Москве, где он проходит финальный этап восстановления. Также продолжают работу по индивидуальной программе и », – цитирует главу пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова «Чемпионат».

Матч «Акрон» – «Спартак» пройдет в Жигулевске в среду, 19 апреля.

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