Промес, Мозес и Хлусевич не сыграют за «Спартак» с «Акроном», Джикия прилетел на матч

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России травмы Первая лига Виктор Мозес Георгий Джикия Квинси Промес Чемпионат.com Р-Спорт Даниил Хлусевич Акрон Дмитрий Зеленов Футбол

Георгий Джикия может сыграть в матче с «Акроном», Квинси Промес и Виктор Мозес – нет.

Джикия и остальная команда прибыли в Жигулевск на матч второго этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. Квинси Промес и Виктор Мозес не полетели со «Спартаком».

«Команда благополучно добралась до аэропорта Самары и заселилась в гостиницу неподалеку от Тольятти.

Нападающий Квинси Промес остался в Москве, где он проходит финальный этап восстановления. Также продолжают работу по индивидуальной программе Даниил Хлусевич и Виктор Мозес», – цитирует главу пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова «Чемпионат».

Матч «Акрон» – «Спартак» пройдет в Жигулевске в среду, 19 апреля.

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26 комментариев

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Гормек Лютый
Витя перекачался что ли? 15 минут поиграл и опять лечится. Или уходит и его берегут?
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Александр Быкович
Ответ Гормек Лютый
Витя перекачался что ли? 15 минут поиграл и опять лечится. Или уходит и его берегут?
Обычно игроков с тяжёлыми (или после тяжёлых травм кресты или как у Мозеса разрыв ахилла) травмами берегут на искусственном поле.Правда у зобнина и Джикия были кресты,но их берут.Короче тренеру виднее!
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+13
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Ян Рогачев
Ну писец без таких ребят . Как вообще играть будем.
+11
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+10
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Злодей Спб
Ну, если Акрон еще и спартак перевернёт, то чувакам можно сразу Кубок вручать.
+20
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+7
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Древний спартач
Ответ Саша Котляров
Плохая новость кто играть будет
Хватит чудить . Если Спартак всегда ставить высокие цели и не обыгрывать эти "акроны" даже в усечённом составе , то грош цена таким игрокам и этим высоким целям . Не пройти Акрон - себя не уважать . В футбол надо играть , тогда проблем уже в первом тайме не будет .
+6
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Артур Межаков
Ответ Злодей Спб
Ну, если Акрон еще и спартак перевернёт, то чувакам можно сразу Кубок вручать.
Даже не мечтай....
+9
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Ильдар Фарукшин
Все будет хорошо. Рыжиму верю
+5
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Александр Поливенко
Ответ Саша Котляров
Плохая новость кто играть будет
Есть кому... Уж против Акрона уж точно. Есть Классен, Зиньковский... Справимся
+4
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Александр Поливенко
Так ещё и Соболева с Николсоном не будет. О Селихове я уже молчу. Но и при их отсутствии Спартак должен выносить Акрон
+3
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Валерий Лебединский
Радует то, что хотя бы Джикия возвращается, кто без него в обороне совсем беда!))
+4
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Гормек Лютый
Ответ Александр Быкович
Обычно игроков с тяжёлыми (или после тяжёлых травм кресты или как у Мозеса разрыв ахилла) травмами берегут на искусственном поле.Правда у зобнина и Джикия были кресты,но их берут.Короче тренеру виднее!
Так-то да, тренеру виднее. Просто он нужен и это факт.
+1
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Валерий Лебединский
Ответ Посторонним В
Приехал - да. Но что выйдет - еще не факт. Или может выйти не на всю игру. Однако надеюсь, что сыграет.
Да да, я понимаю, но то что он в заявке, это уже хорошо!))
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михаил караваев
Ответ Konstantin Zorin
Для победы имеющегося состава достаточно. Пусть готовятся к Краснодару.
Рановато я на крылья ставлю
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Невский баклан
Ответ Саша Котляров
Плохая новость кто играть будет
Будут играть игроки, которые априори сильнее игроков Акрона)
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Посторонним В
Ответ Валерий Лебединский
Радует то, что хотя бы Джикия возвращается, кто без него в обороне совсем беда!))
Приехал - да. Но что выйдет - еще не факт. Или может выйти не на всю игру. Однако надеюсь, что сыграет.
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Ян Рогачев
Победы нам всем нам удачи 🔴⚪
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Владимир Молявин
Здоровья, парни!!!
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Konstantin Zorin
Для победы имеющегося состава достаточно. Пусть готовятся к Краснодару.
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Spartakus1984
Это и так понятно,их готовят к Краснодару
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-3
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Саша Котляров
Плохая новость кто играть будет
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