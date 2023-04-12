Левников обслужит матч ЦСКА – «Урал» в Фонбет Кубке России, Амелин назначен на игру «Акрона» и «Спартака»
Назначены арбитры на предстоящие матчи Фонбет Кубка России .
Путь РПЛ. Финал. 1-й матч.
19 апреля (среда)
ЦСКА – «Урал»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Евгений Турбин; ВАР – Виталий Мешков; AВАР – Игорь Демешко; инспектор – Игорь Синер; комиссар – Иван Цитович.
Путь регионов. 1/2 финала. 2-й этап.
19 апреля (среда)
«Акрон» – «Спартак»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Владислав Безбородов; AВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Эдуард Малый; комиссар – Владимир Карпович.
«Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Артур Федоров; ВАР – Сергей Карасев; AВАР – Адлан Хатуев; инспектор – Сергей Лапочкин; комиссар – Александр Шанин.
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