Левников обслужит матч ЦСКА – «Урал» в Фонбет Кубке России, Амелин назначен на игру «Акрона» и «Спартака»

Теги Спартак ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Первая лига Урал Краснодар Павел Шадыханов Кирилл Левников Алексей Амелин Акрон Футбол

Назначены арбитры на предстоящие матчи Фонбет Кубка России .

Путь РПЛ. Финал. 1-й матч.

19 апреля (среда)

ЦСКА – «Урал»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Евгений Турбин; ВАР – Виталий Мешков; AВАР – Игорь Демешко; инспектор – Игорь Синер; комиссар – Иван Цитович.

Путь регионов. 1/2 финала. 2-й этап.

19 апреля (среда)

«Акрон» – «Спартак»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Владислав Безбородов; AВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Эдуард Малый; комиссар – Владимир Карпович. 

«Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Артур Федоров; ВАР – Сергей Карасев; AВАР – Адлан Хатуев; инспектор – Сергей Лапочкин; комиссар – Александр Шанин. 

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3 комментария

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Владислав88
Ответ Ярик01
А как на матч Акрона судей ВАР назначают, туда постоянно оборудование ВАР что ли возят.
ВАР-центр в Москве
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Ярик01
А как на матч Акрона судей ВАР назначают, туда постоянно оборудование ВАР что ли возят.
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Пако
Вновь назначенные судьи должны учесть недавний казус С. Иванова.
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