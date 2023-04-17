Экс-гендиректор «Спартака» Первак: «Удивило, что Федун продержался 18 лет. Думаю, он мешал, а не помогал»
Юрий Первак считает, что Леонид Федун больше мешал, чем помогал «Спартаку» как владелец клуба.
«Меня удивило, что Федун продержался 18 лет. Надо наслаждаться жизнью, а не пытаться во всем найти краеугольный камень. Думаю, что он мешал, а не помогал.
Вернется ли он еще в «Спартак»? Нет. Думаю, что он сам не захочет», – сказал бывший гендиректор «Спартака».
Им даже не разрешили арендатора поменять, так до сих пор ООО "Стадион Спартак" и является застройщиком всех домов.
А кто умеет ? Гинер - да, умеет. Или умел.. И всё ? Может, Галицкий умеет ?
Федун купил не команду-победитель, а весьма среднюю.
Такую, с которой даже Романцев в середине таблицы болтался.
У Торпедо тоже история, да еще какая, с титулами. И где Торпедо сейчас?
Возможно, купи Федун Торпедо - то сейчас Торпедо был бы как нынешний Спартак, а Спартак - как Торпедо.
Федун пришел в клуб, с которым даже Романцев во второй половине таблицы барахтался.
Всё просрали до Федуна. Полная разруха. Чем Федуну "болельщицкая база и СССР" )) в работе помочь могли.
Тут кто-то писал, что стадионы и прочее - это не важно, можно и еще сто лет без стадиона.
Главное, мол - титулы. И поэтому Федун плохой. Так вот по титулам Галицкий хуже Федуна.
Сам-то футбол смотришь? Да без Федуна, без его денег Спартак ждала участь Торпедо.
И не надо сказки рассказывать, что из желающих купить Спартак целая очередь миллиардеров выстроилась.
Повезло Спартаку сильно, что Федун, можно сказать, подобрал, обогрел и накормил.