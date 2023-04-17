Экс-гендиректор «Спартака» Первак: «Удивило, что Федун продержался 18 лет. Думаю, он мешал, а не помогал»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Юрий Первак Футбол

Юрий Первак считает, что Леонид Федун больше мешал, чем помогал «Спартаку» как владелец клуба.

«Меня удивило, что Федун продержался 18 лет.  Надо наслаждаться жизнью, а не пытаться во всем найти краеугольный камень. Думаю, что он мешал, а не помогал.

Вернется ли он еще в «Спартак»? Нет. Думаю, что он сам не захочет», – сказал бывший гендиректор «Спартака».

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pooch
Ответ Андрей Хенто
Федуну надо отдать должное хотя бы тем, что он переживал за дело, финансово вкладывался в команду, построили при нем новый стадион. Да он возможно не все профессионально делал, под конец так вообще эту Зарему втянул в футбол, тем не менее его никак не упрекнуть в безразличии к команде.
В безразличии нельзя упрекнуть. А вот в том что он как руководитель полностью проф. непригоден можно.
+46
-5
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь Имени
Ответ Андрей Хенто
Федуну надо отдать должное хотя бы тем, что он переживал за дело, финансово вкладывался в команду, построили при нем новый стадион. Да он возможно не все профессионально делал, под конец так вообще эту Зарему втянул в футбол, тем не менее его никак не упрекнуть в безразличии к команде.
Имиджевая составляющая, получение земли под строительство.., Федун от Спартак получил достаточно, а вот дать смог немногое, мне иногда казалось, что спортивная часть его особо и не волновала, чем больше шума, тем ему "интересней/выгодней", может поэтому и появилась Зарема
+22
-4
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Федуну надо отдать должное хотя бы тем, что он переживал за дело, финансово вкладывался в команду, построили при нем новый стадион. Да он возможно не все профессионально делал, под конец так вообще эту Зарему втянул в футбол, тем не менее его никак не упрекнуть в безразличии к команде.
+24
-7
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
velosipedin
Ответ T622222
Удивительно что такие Ген диры вообще существуют и благодаря таким как Леонида деже очень безбедно!
первак был хорошим гендиром как минимум по части трансферов
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Док163
как такое можно говорить? при всем нечестном в целом финансовом богатстве своем, он столько вложил в этот клуб, что надо быть благодарными, что клуб вообще на плаву удержался
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
Нельзя говорить так о человеке, построившем стадион. За всю историю его не было у Спартака, даже Старостины ничего не могли с этим сделать.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lada-Greta
Люди, которые боготворят Федуна за строительство стадиона, не понимают, что команда - это не про стадион, команда - это про титулы и награды, медали и кубки. По мне, так пусть бы ещё 100 лет не было бы своего стадиона, но Спартак бы выигрывал, как он выигрывал до Федуна. Ведь не было в истории команды такого периода, не то 18, не то 19 лет, и всего одно чемпионство, всего один кубок. Федун, как спортсмен - никакой. Да, стадион он построил, но и поимел он с него не мало, весь это проект "Тушино" - весьма доходный. Так, что я полностью согласен с Перваком. Не умеет Федун управлять клубом, и не научился, за эти годы можно было получить школьное образование, плюс высшее. А этот даже не научился находить нужные кадры, сам не мог и другим не давал.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий
Для тех кто не в курсе . Помните , сколько времени искали место для нового стадиона Спартак ? Вроде находился участок , но что-то не складывалось . И эта тягомотина продолжалась бы неведомо сколько времени , если бы Россия не подала заявку на проведение ЧМ-2018 . Тому кто не в курсе . Строительство стадионов обязано оплачивать государство и сюда же привлекали инвесторов . Видно , под этот шумок и подсуетился Федун . Я не знаю , на какое бабло Федун "разгрузил" государство , но решение и разрешение он получил . Всё дело в том , сколько вкладывал в строительство Лукойл , а сколько государство . Наверняка , существовала какая-то коррупционная схема , чтобы кто-то поделил госбабло втихаря , а всю сумму строительства записали на Лукойл и нашего "благотворителя" Федуна . ЧМ сделал Арнольдовича "великим" в глазах большинства болельщиков и ему начали ставить в подвиг строительство стадиона для Спартака . Да , я и все болельщики команды рады и благодарны Федуну за новый "дом" , но нельзя же проявлять такое раболепие перед обычным олигархом , тратившим народные деньги (никуда от этого не денешься - весь все недра принадлежат народу )))) не так ли ? ))) ) . Теперь другое . Да , Федун денег не жалел на команду (что их жалеть-то ? наворованные и халявные ) , но он окружил себя полностью некомпетентными людьми в руководстве и такими же фармазонами , как и он сам . Покажите олигарха честного . который с нуля создал огромную корпорацию , предприятие или завод ? Не найдёте . Так вот , некомпетентность в руководстве и непонятные личности , крутившиеся около команды - вот главная беда Федуна . может он и хороший человек вне бизнеса , но , как у нас говорили - хороших парней на футбольном поле не бывает . Или "в картишки нет братишки" . Дело есть дело , а футбольный клуб это не сборище разных проходимцев , здесь всё должно быть посвящено благополучию клуба , а не воровство в целях личного обогащения . ИМХО .
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
schwein
Ответ Ярик01
Ту застройку можно было и без стадиона получить, особенно после того, как в начале нулевых ОАО "Авиапарк" мэрии напродавал виртуальные квартиры
Очень сомневаюсь. Землю правительство РФ выдавало юридическому лицу ООО "Стадион Спартак" именно под развитие спорта.
Им даже не разрешили арендатора поменять, так до сих пор ООО "Стадион Спартак" и является застройщиком всех домов.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Zorin
Теперь модно всё на Федуна валить. А сами эти бывшие директора и менеджеры белые и пушистые, и не грабили вовсе бюджет спартаковский, и работу делали честно...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
charly_54
Ответ Любитель побеждать
Мешал стадионом в первую очередь.
А со стадионом ничего не планировалось?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karel
Ответ Lada-Greta
Люди, которые боготворят Федуна за строительство стадиона, не понимают, что команда - это не про стадион, команда - это про титулы и награды, медали и кубки. По мне, так пусть бы ещё 100 лет не было бы своего стадиона, но Спартак бы выигрывал, как он выигрывал до Федуна. Ведь не было в истории команды такого периода, не то 18, не то 19 лет, и всего одно чемпионство, всего один кубок. Федун, как спортсмен - никакой. Да, стадион он построил, но и поимел он с него не мало, весь это проект "Тушино" - весьма доходный. Так, что я полностью согласен с Перваком. Не умеет Федун управлять клубом, и не научился, за эти годы можно было получить школьное образование, плюс высшее. А этот даже не научился находить нужные кадры, сам не мог и другим не давал.
Во правду-матку режут )) Федун у них "не умеет управлять"..
А кто умеет ? Гинер - да, умеет. Или умел.. И всё ? Может, Галицкий умеет ?

Федун купил не команду-победитель, а весьма среднюю.
Такую, с которой даже Романцев в середине таблицы болтался.
У Торпедо тоже история, да еще какая, с титулами. И где Торпедо сейчас?
Возможно, купи Федун Торпедо - то сейчас Торпедо был бы как нынешний Спартак, а Спартак - как Торпедо.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Магомед Саид Амирханов
Ответ Игорь Пичугин
Ассоциация со словом Первак, это вонючая самогонка.
Первач - эта ништяк, а дальше вонючка
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь Имени
Ответ Karel
А Галицкий полностью проф.пригоден ) ? И в чем разница.. Состояние у них одного порядка, стадионы оба построили, команды неплохо финансируются - а результаты-то у Федуна лучше, чем у Галицкого.
Никакой разницы, согласен. Федун в Спартаке с 2004, а клуб Галицкого появился в 2008. Один приходит в клуб с самой большой болельщицкой базой, многократный чемпион СССР, России, постоянный участник еврокубков, второй строит с нуля, один рядом со стадионом строит коммерческую недвижимость, второй уникальный парк для всех, один меняет тренеров без какого-либо смысла, второй хочет видеть определенный стиль. Я бы ещё сравнил отношение к молодым игрокам, а то у одного Месси растет, а второй скорее всего знает как зовут каждого 15-летнего пацана в академии.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любитель побеждать
Мешал стадионом в первую очередь.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
El False
Федун дал нам Зарему
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий Юранов
Первак хорошо рифмуется со словом ду....к.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алар
Когда влезаешь тут одно из двух: или мешаешь или помогаешь... Но платить бабки и не влезать - это просто нереально!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Максюша
Ответ Karel
А Галицкий полностью проф.пригоден ) ? И в чем разница.. Состояние у них одного порядка, стадионы оба построили, команды неплохо финансируются - а результаты-то у Федуна лучше, чем у Галицкого.
Ты реально на полном серьезе задаешь вопрос, в чем разница между Краснодаром и Спартаком? Ты вообще футбол смотришь или так чисто зашел ахинею написать?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karel
Ответ Пользователь Имени
Никакой разницы, согласен. Федун в Спартаке с 2004, а клуб Галицкого появился в 2008. Один приходит в клуб с самой большой болельщицкой базой, многократный чемпион СССР, России, постоянный участник еврокубков, второй строит с нуля, один рядом со стадионом строит коммерческую недвижимость, второй уникальный парк для всех, один меняет тренеров без какого-либо смысла, второй хочет видеть определенный стиль. Я бы ещё сравнил отношение к молодым игрокам, а то у одного Месси растет, а второй скорее всего знает как зовут каждого 15-летнего пацана в академии.
Это всё вкусовщина и натягивание. Парки, стиль ...
Федун пришел в клуб, с которым даже Романцев во второй половине таблицы барахтался.
Всё просрали до Федуна. Полная разруха. Чем Федуну "болельщицкая база и СССР" )) в работе помочь могли.

Тут кто-то писал, что стадионы и прочее - это не важно, можно и еще сто лет без стадиона.
Главное, мол - титулы. И поэтому Федун плохой. Так вот по титулам Галицкий хуже Федуна.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karel
Ответ Максим Максюша
Ты реально на полном серьезе задаешь вопрос, в чем разница между Краснодаром и Спартаком? Ты вообще футбол смотришь или так чисто зашел ахинею написать?))
А ты реально считаешь, что один Федун "проф.непригоден", как тут дружно пишут ? А все остальные неуипенные футбольные управленцы...

Сам-то футбол смотришь? Да без Федуна, без его денег Спартак ждала участь Торпедо.

И не надо сказки рассказывать, что из желающих купить Спартак целая очередь миллиардеров выстроилась.

Повезло Спартаку сильно, что Федун, можно сказать, подобрал, обогрел и накормил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RW_4ever
Ответ Karel
Во правду-матку режут )) Федун у них "не умеет управлять".. А кто умеет ? Гинер - да, умеет. Или умел.. И всё ? Может, Галицкий умеет ? Федун купил не команду-победитель, а весьма среднюю. Такую, с которой даже Романцев в середине таблицы болтался. У Торпедо тоже история, да еще какая, с титулами. И где Торпедо сейчас? Возможно, купи Федун Торпедо - то сейчас Торпедо был бы как нынешний Спартак, а Спартак - как Торпедо.
Молодец, все разложил+.А то одни умники на ветке
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RW_4ever
Ответ Геннадий
Для тех кто не в курсе . Помните , сколько времени искали место для нового стадиона Спартак ? Вроде находился участок , но что-то не складывалось . И эта тягомотина продолжалась бы неведомо сколько времени , если бы Россия не подала заявку на проведение ЧМ-2018 . Тому кто не в курсе . Строительство стадионов обязано оплачивать государство и сюда же привлекали инвесторов . Видно , под этот шумок и подсуетился Федун . Я не знаю , на какое бабло Федун "разгрузил" государство , но решение и разрешение он получил . Всё дело в том , сколько вкладывал в строительство Лукойл , а сколько государство . Наверняка , существовала какая-то коррупционная схема , чтобы кто-то поделил госбабло втихаря , а всю сумму строительства записали на Лукойл и нашего "благотворителя" Федуна . ЧМ сделал Арнольдовича "великим" в глазах большинства болельщиков и ему начали ставить в подвиг строительство стадиона для Спартака . Да , я и все болельщики команды рады и благодарны Федуну за новый "дом" , но нельзя же проявлять такое раболепие перед обычным олигархом , тратившим народные деньги (никуда от этого не денешься - весь все недра принадлежат народу )))) не так ли ? ))) ) . Теперь другое . Да , Федун денег не жалел на команду (что их жалеть-то ? наворованные и халявные ) , но он окружил себя полностью некомпетентными людьми в руководстве и такими же фармазонами , как и он сам . Покажите олигарха честного . который с нуля создал огромную корпорацию , предприятие или завод ? Не найдёте . Так вот , некомпетентность в руководстве и непонятные личности , крутившиеся около команды - вот главная беда Федуна . может он и хороший человек вне бизнеса , но , как у нас говорили - хороших парней на футбольном поле не бывает . Или "в картишки нет братишки" . Дело есть дело , а футбольный клуб это не сборище разных проходимцев , здесь всё должно быть посвящено благополучию клуба , а не воровство в целях личного обогащения . ИМХО .
Гена ты вроде за Спартак а таких горбылей налепил. Ты даже не в курсе что стадион задействованный в ЧМ 50% расходов на строительство государство оплатило а остальные Федун. А по твоему Федун сам у себя воровал. Ну ты мудрый. Галицкий тоже у себя тырил. Ты случаем в детстве не букварь искурил
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Как-то до Федуна никто стадион не построил, зато и Ельцин и Черномырдин и Лужков на матчах пиарились.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Удивительно что такие Ген диры вообще существуют и благодаря таким как Леонида деже очень безбедно!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий