Экс-гендиректор «Спартака» Первак: «Удивило, что Федун продержался 18 лет. Думаю, он мешал, а не помогал»

Юрий Первак считает, что Леонид Федун больше мешал, чем помогал «Спартаку» как владелец клуба.

«Меня удивило, что продержался 18 лет. Надо наслаждаться жизнью, а не пытаться во всем найти краеугольный камень. Думаю, что он мешал, а не помогал.

Вернется ли он еще в «Спартак»? Нет. Думаю, что он сам не захочет», – сказал бывший гендиректор « ».