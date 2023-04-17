Иван Обляков: «Всегда хотим, чтобы ЦСКА выигрывал, а «Спартак» проигрывал. Это наш главный раздражитель»
Иван Обляков высказался о конкуренции со «Спартаком» .
– Иван, «Спартак» вы воспринимаете как своего конкурента в борьбе за второе место?
– Ну конечно, мы всегда хотим, чтобы «Спартак» проигрывал, а мы выигрывали. Сезон близится к своему завершению, всегда хочется побеждать, тем более «Спартак». Это наш главный раздражитель.
Матч с ними нам еще предстоит сыграть, будет интересно, – сказал полузащитник ЦСКА в эфире передачи «На футболе с Денисом Казанским».
PS: Самого-то не стошнило от написанного?