Иван Обляков: «Всегда хотим, чтобы ЦСКА выигрывал, а «Спартак» проигрывал. Это наш главный раздражитель»

Иван Обляков высказался о конкуренции со «Спартаком» .

– , « » вы воспринимаете как своего конкурента в борьбе за второе место?

– Ну конечно, мы всегда хотим, чтобы «Спартак» проигрывал, а мы выигрывали. Сезон близится к своему завершению, всегда хочется побеждать, тем более «Спартак». Это наш главный раздражитель.

Матч с ними нам еще предстоит сыграть, будет интересно, – сказал полузащитник в эфире передачи «На футболе с Денисом Казанским».