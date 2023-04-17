Иван Обляков: «Всегда хотим, чтобы ЦСКА выигрывал, а «Спартак» проигрывал. Это наш главный раздражитель»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Первый канал Денис Казанский Иван Обляков Футбол

Иван Обляков высказался о конкуренции со «Спартаком» .

Иван, «Спартак» вы воспринимаете как своего конкурента в борьбе за второе место? 

– Ну конечно, мы всегда хотим, чтобы «Спартак» проигрывал, а мы выигрывали. Сезон близится к своему завершению, всегда хочется побеждать, тем более «Спартак». Это наш главный раздражитель.

Матч с ними нам еще предстоит сыграть, будет интересно, – сказал полузащитник ЦСКА в эфире передачи «На футболе с Денисом Казанским». 

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60 комментариев

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Alex Chernov
Ну это взаимно и это прекрасно 🙃
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nobrainnopain
Что за чушь?! Думайте как вам выигрывать и все остальное не будет иметь никакого значения
+18
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Ильдар Фарукшин
Открыл "Америку". Спартак для всех раздражитель.. Кто то мечтает стать чемпионом обезаловка в игре с нами 😊. Кто то пусть команда не вылетает и главное с нами хорошо сыграть и норм😊
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Pok_Toholo
Ответ Олег BURAN
Конюшня это алкоголь, наркота, вечная ущемленность, грязь и подлянки в спорте. Болельщик СПАРТАК М
Хрюкнул и нырнул поглубже в грязь
+15
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КБ Сергей
Всё правильно. И игроки и болельщики ЦСКА, не могут считать себя самодостаточными. Им мало выигрывать самим, ибо счастливыми они будут только если Спартак проигрывает. И ещё большой вопрос, что больше радует.))) Спартачи - счастливые люди, потому что им не надо заморачиваться на других. Им хватает успехов и неудач своей команды. Это и есть самодостаточность. И это здорово.
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Виталий Громов
Спартак для каждой команды раздражитель🙄
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ks1923
Ответ nobrainnopain
Что за чушь?! Думайте как вам выигрывать и все остальное не будет иметь никакого значения
Ну уж нет, проигрыши Спартака всегда будут приятны взгляду. Ну а в случаях когда мы выиграли, так это. двойное удовольствие. Иван Сергеевич прав.
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Vagner01
Ответ Pok_Toholo
Хрюкнул и нырнул поглубже в грязь
Как и всегда! Чего от них ещё ждать то?
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КБ Сергей
Ответ Alestern
это неудивительно... самый популярный клуб страны всё таки... но в таких вот словах Облякова (и ему подобных) прослеживается недалёкость какая то..
Нет, это другое. Это просто желание быть причастным к чему-то большому. Не секрет, что те же армейцы, динамовцы или зенитчики, отчаянно сражаются за звание самого принципиального соперника Спартака.))) Это касается и руководителей этих клубов. Отсюда и повышенные премиальные за победы над Спартаком и громкие заявления. Мы же к этому давно привыкли и воспринимаем как должное. Пусть воюют.))
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Валерий Артеменко
Ответ Pok_Toholo
Что ей трескаться? Он вас неоднократно обыгрывал
Посмотрим.
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Alestern
Ответ Виталий Громов
Спартак для каждой команды раздражитель🙄
это неудивительно... самый популярный клуб страны всё таки... но в таких вот словах Облякова (и ему подобных) прослеживается недалёкость какая то..
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Артур Межаков
Интеллект прямо на грани...
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San9
спартак главный раздражитель для всех, потому что раздражает всю страну
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nikolakovalenko@mail.ru
Спартак для всех команд главный раздражитель. Все играют с ним как в последний раз.
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Честный контроль
Как раздражитель может годится. Как равный соперник уже не воспринимается лет как 20. Будем откровенны, дрюкнуть Спартачек в очередной раз всегда приятно. Как и всегда приятно послушать визги после поражений про заговоры.
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.ru
Ваня, поверь, когда начнёте всегда выигрывать... тебе будет поуху на Спартак
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FrEeMaN88
Что ты,что Заболотоный никогда не попали бы в наши лучшие времена 2 бездарности выплывшие благодаря падению уровня чемпионата и клуба
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Василиус
Все мы немного обляковы)) Просёры спартака как бальзам на душу
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Спартак сила
Ответ Aleksey Novikov
Ваняяя -Мы ЦСКА!!! Ваня - Мы ЦСКА!!! ⚽
мы Спартак а вы ...
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Спартак сила
мы Спартак а вы ...
....о🤣
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Геннадий Тёкин
Это тебе Иван к старику Хотабычу)).
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sdzrghx
Ответ San9
спартак главный раздражитель для всех, потому что раздражает всю страну
Разве что только для недалеких по уму.
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RSI
Ответ Денис Уколов
А я всегда хочу, чтобы проигрывал ЦСКА и маленькие мамкины пубертаты плакали и обвиняли во всём Спартак. Минусуйте, школьники, завтра в школу)
Ты бы хоть почитал, о чем речь, "пубертат"(( Кто кого обвинял? И кто когда плакал? Оговорочки по Фрейду, видимо (посмотри в Гугле, кстати, кто это, иначе опять чушь напишешь).

PS: Самого-то не стошнило от написанного?
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cskamax
Все правильно
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Spartakus1984
Ответ Pok_Toholo
Иван во все победы над спартаком был напрямую причастен, так что Хоттабыч у него за пазухой
Сколько их было при его участии?
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