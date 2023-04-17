Николай Комличенко: «Зенит» ничем не удивил – удивило, что он так отдавал «Ростову» мяч. Над словами Талалаева посмеялся, мне неинтересно»

Теги Зенит Ростов Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Николай Комличенко Спорт-Экспресс Футбол

Николай Комличенко отметил, что «Зенит» для «Ростова» (0:0) не заготовил никаких сюрпризов.

– Чем удивил «Зенит»? Казалось, что во втором тайме ваша команда подсела.

– «Зенит» ничем не удивил. Удивило, что они так отдавали нам мяч, может быть, это следствие нашего прессинга.

А во втором тайме после нашего прессинга они стали лучше контролировать мяч.

– Отставание от «Зенита» – 9 очков. Есть какие-то шансы?

– Надо от себя отталкиваться. Выходить и так же играть, набирать очки. Говорил несколько матчей назад, что мы не смотрим на «Зенит» и на своих преследователей. Нужно выходить и самим побеждать.

– По Талалаеву: почему-то он сказал про тебя на пресс-конференции. Какие мысли по этому поводу?

– Посмеялся. Мне неинтересно. Не думаю, почему он мог так сказать. С ним лично не знаком, такие вещи пропускаю. Публично ничего не хочу отвечать, – сказал форвард «Ростова».

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133 комментария

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За наш футбол!
Так чем еще удивлять?
Лидер без вопросов,игра поставлена,мяч у команды ходит очень здорово.,моменты создаются в огромном количестве.
Должны были 4 забивать как минимум.
Удивили если только нулевой реализацией..
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+50
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Фут.Боль
Ответ Spaten
Беги, Талалаев!
Звучит как игрок Ахмата. Беги Талалаев, Лечи Садулаев.
+47
-4
+43
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jeckk
Ответ Злодей Спб
Комментарий удален модератором
Если Ростов называть зажопинском, то тогда что для вас, газмясовцев, Воронеж, Оренбург и другие города РФ.. А успехи у Ростова заслуженные. Играют своими русскими ребятами, из которых половина молодняк.
Не нравится РПЛ - выступайте в чемпионате Бразилии. По составу само то
+26
-5
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samarskij-kuzmich
Вот интересно, когда журналисты перестанут задавать один и тот же неумный вопрос про удивление? Даже если так и распирает задавать такие вопросы, то можно было хотя бы подобрать синонимы? Да и сам по себе вопрос про удивление крайне глуп. В данном случае ещё куда ни шло, но ведь часто бывает так, что выходит заведомо более слабая команда, проигрывает по всем статьям, получает, например 5-0. И игрока проигравшей команды спрашивают про удивление. Что его должно было удивить, что соперник сильнее? Что за тупость??🤦
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Ник1975
Ответ Злодей Спб
Комментарий удален модератором
Ох ты ж гонора сколько....Прям из столицы мира! Кстати наш новый аэропорт современнее, красивее и прогрессивнее Вашего! не летают пока по причине всем известной...вчера Зенит так же простили раза 3...на фоне Ваших миллиардов, состава и бабла, наши пацаны 18-20 лет, смотрелись солидно и уверенно! Так что выдыхайте, " крутые".
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dronick
Ответ Юрий Кечко
Комментарий удален модератором
Равная?) Ор. Ты вообще хоть один не то что голевой, а опасный момент у ворот Зенита вспомнишь?)
+12
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Goldstream
Ответ Злодей Спб
Комментарий удален модератором
Не уподобляйся болельщикам одной красно-белой команды с их риторикой.
+9
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Александр Беляков
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
У Осипенко был самый острый момент в матче, когда Керж на него мяч отбил после штрафного. А на последних секундах Терентьев, как бывший игрок Зенита подарил вам ничью, головой ударив не в тот угол. Игра была равная.
Самый острый?
Мяч отскочил ему в живот , он даже не бил.
Моменты Малкома , Вендела и Караваева - это железо сто процентное. Ничья - отскок Ростова. Какая ещё равная игра)
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Рома Ерема
Ответ Злодей Спб
Комментарий удален модератором
Если бы СВО проходило бы где-то в Финляндии то в ваш Зажопбург тоже самолёты не летали бы. А в Ростове между прочим самый современный аэропорт в России
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Андрей Кононов
Ответ Алексей Минин
Вот бы еще на поле был настолько же адекватным.
а что не так?
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Alexander Baskakov
Ответ madjer163
Дельфин разошелся
Ты видимо ошибся , дельфин в спартаке
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ dronick
Равная?) Ор. Ты вообще хоть один не то что голевой, а опасный момент у ворот Зенита вспомнишь?)
У Осипенко был самый острый момент в матче, когда Керж на него мяч отбил после штрафного. А на последних секундах Терентьев, как бывший игрок Зенита подарил вам ничью, головой ударив не в тот угол. Игра была равная.
+13
-10
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ dronick
Равная?) Ор. Ты вообще хоть один не то что голевой, а опасный момент у ворот Зенита вспомнишь?)
Даже боюсь спрашивать каким местом ты футбол смотрел, раз не помнишь ни одного голевого момента у ворот Зенита.
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Магомед Саид Амирханов
Публично не хочу отвечать, жду 1на 1
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ dronick
В первом тайме владение мячом 56/44, во втором 62/38 в пользу Зенита. Коля походу поплыл)
Зенит в створ ворот хоть раз попал? Владение общее 47 - 53. Удары 8(4) - 9(0), нарушения 11- 11. Угловые 5-3 в пользу Ростова. Ага, прям огромное преимущество Зенита.
+9
-7
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Den Chev
Мда. Для них Ростов - зажопинск.. Вы там не припухли из центра вселенной, корону газпрома не жмет случаем? А ечли6ьы миллер больше шахматы любил? Вообще припухли. Ростов у них зажопинск.. Там у вас все такие?
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artpal
Ответ Гамарджоба Генацвале
Почему не выиграли, раз не удивил?
Потому что сами Зенит не смогли удивить, все просто
На ничью хватило и этого
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Seltic
Ответ chemp47
Ростов ни чем не удивил. Костоломы, а не футболисты
А,кого сломали?
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Любовь Мелехова
Ничью вам Карась помог сделать.
Ой ли? Скажите спасибо Карасю, что пенальти не поставил.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Гамарджоба Генацвале
Почему не выиграли, раз не удивил?
Не забили, а потому не выиграли. До сих пор не знаешь, что для победы надо минимум один гол забить?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ dronick
А ты помнишь?
Удар Миронова со штрафного, когда Кержаков отбил мяч прямо в набегавшего Осипенко, удар Комарова под перекладину, момент Терентьева в самом конце. Это и есть "ни одного момента"?
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Alexander Baskakov
Ответ Павел Лебедев
Действительно, Зенит ничем не удивил, хотя должен был, ведь там играют бразильцы. Они всегда удивляют. А за Ростов только россияне. Но Ростов выглядел уверенно и играл с Бразилией на равных.
Ключевая фраза должен был !!!
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ dronick
А у тебя есть что возразить? Пока что ты не смогла опровергнуть мои слова😁 Старайся лучше
Опровергнуть твои слова, что вчера у Ростова не было ни одного голевого момента? Уже не вижу в этом смысла с учётом уровня твоей гениальности.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Павел Лебедев
Действительно, Зенит ничем не удивил, хотя должен был, ведь там играют бразильцы. Они всегда удивляют. А за Ростов только россияне. Но Ростов выглядел уверенно и играл с Бразилией на равных.
Увы, но Тошевски вчера испортил нам статистику.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ dronick
Лол, это по твоему мнению голевые моменты? Ору🤣 Осипенко наверное устал создавать этот голевой момент😁 Про удары с хрен знает скольки метров по центру ворот это тоже сильное заявление. Терентьев? Ну тут хоть так с натяжкой и всё. А теперь вспомним Малком один на один, Вендел с 8 метров по центру ворот, Караваев с линии вратарской головой, Караваев с 11 метров слёта. Я думаю это во-первых, опаснее, во-вторых, реально созданные моменты, а не рандомный отскок от Осипенко или удар из-за пределов штрафной 🤣
Читаешь с трудом? Где у меня про удар Мелёхина то? Не позорься, чудо.
Память подводит, что разговор про моменты Ростова, а не Зенита, или русский не родной?
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