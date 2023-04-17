Николай Комличенко: «Зенит» ничем не удивил – удивило, что он так отдавал «Ростову» мяч. Над словами Талалаева посмеялся, мне неинтересно»

Николай Комличенко отметил, что «Зенит» для «Ростова» (0:0) не заготовил никаких сюрпризов.

– Чем удивил « »? Казалось, что во втором тайме ваша команда подсела.

– «Зенит» ничем не удивил. Удивило, что они так отдавали нам мяч, может быть, это следствие нашего прессинга.

А во втором тайме после нашего прессинга они стали лучше контролировать мяч.

– Отставание от «Зенита» – 9 очков. Есть какие-то шансы?

– Надо от себя отталкиваться. Выходить и так же играть, набирать очки. Говорил несколько матчей назад, что мы не смотрим на «Зенит» и на своих преследователей. Нужно выходить и самим побеждать.

– По Талалаеву: почему-то он сказал про тебя на пресс-конференции. Какие мысли по этому поводу?

– Посмеялся. Мне неинтересно. Не думаю, почему он мог так сказать. С ним лично не знаком, такие вещи пропускаю. Публично ничего не хочу отвечать, – сказал форвард « ».