Валерий Карпин: «Не считаю «Ростов» претендентами на медали. С 1-го тура говорил, что надо набрать 30 очков, чтобы не попасть в стыки. Игроки совершают спортивный подвиг»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин не считает «Ростов» претендентами на медали РПЛ.

Ростовчане сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) и занимают второе место в таблице Мир РПЛ.

– Претенденты на медали? Все сами знаете, понимаете, видите. Вы нас называете претендентами – называйте. Я не считаю нас претендентами.

Как говорил с первого тура, что нам надо набрать 30 с чем‑то очков, чтобы не попасть в стыки. Настраиваться на каждую следующую игру.

Где бы мы ни оказались, футболисты совершают спортивный подвиг. Принимая во внимание все факторы, о которых известно.

– Во втором тайме игра изменилась. «Зенит» стал более плотно действовать или соперник загнал вашу команду?

– Это связано с «Зенитом», чемпион, на всякий случай. На 99,9% можно сказать, что это будущий чемпион.

В раздевалке поблагодарил игроков за самоотдачу, претензий ни к кому нет, делали свою работу так, как могут.

Очки показывают все, можно рассказывать басни, кто кого сильнее, лучше играет. После 23 туров все, по‑моему, понятно.

Будем готовиться к каждому следующему матчу. Если мы сможем занять третье, а не четвертое место, будет хорошо, пятое, а не шестое – тоже хорошо.

Я давно говорил, что не знаю, откуда у футболистов берется порох. Его давно нет, но как‑то играем, – сказал главный тренер «Ростова».

Быстрые мысли про 0:0 «Ростова» и «Зенита». Лидеры РПЛ показали хоть что-нибудь интересное?

42 комментария

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Алексеич (Ростов-Дон)
Медалей хочется. Очень.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ ID89
Дядя в середине шестого десятка, но по-прежнему прячется за задачами уровня "не вылететь". И уж казалось бы то количество пенальти, которые им дают, ну просто зашкаливает. Так похоже никогда ничего и не выиграет
Какие претензии по 12-ти из 14-ти пенальти?
+20
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+15
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Mixet.spb
Игра на публику, ясен красен медали в приоритете в раздевалке, а журналюгам можно и это втирать) хитрец)
+13
-3
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Mixet.spb
Игра на публику, ясен красен медали в приоритете в раздевалке, а журналюгам можно и это втирать) хитрец)
Ну хоть кто-то понимает, что крики о борьбе за чемпионство это из раздевалки Спартака, а Ростов просто пытается набрать очки в каждой последующей игре.
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Ksandvankneshas
Валерио Карпиньери прям
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Павел Колесников
Валера подключает психологические приемы) Здорово будет, если останутся в тройке. Тем более, что у них спор с Байрамяном на бритьё налысо, хе-хе
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zenit_80
Правильно Валера, карта слезу любит. Так говорили перед тем как взять прикуп :-)
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ ID89
Упускаешь основной посыл сообщения. Дон застилает глаза
По моему конкретному вопросу, вызванному сказанными тобою словами, есть что ответить?
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Сергей Волуйский
Ответ Tpy6kaMerlina
Немного непонятно, о каком спортивном подвиге речь. 13 пенальти, этот?
Эти пенальти поставили пару десятков российских арбитров .Силен Ростов , если на корню мог скупить взвод судей. Ну а если их обманули , то пора называть Россию страной дураков. Ты так считаешь??
+3
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ ARTEM PROKAZOV
Пятого
"пятого" это суть претензии?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Egobrain
Нет, не так. Это тебе надо языки учить, просвещаться
Двух языков мне вполне достаточно.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Egobrain
Как мы можем общаться на английском, если в твоей деревне ему не учат? Соберись, ты можешь соображать лучше
Ну надо же, ты умеешь делать выводы? Неожиданно. Если общаемся на русском, то и английские слова использовать совсем не обязательно. Не, не так? Хотя, после твоей фразы "печалит твоё отсутствие самоиронии" уж не знаю родной ли русский для тебя.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Egobrain
А что, в вашей деревне английского не преподают? Ну ничего, прогресс придёт.
Мы с тобой сейчас на английском общаемся? Что, русский для тебя слишком сложен?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Egobrain
Да, есть немного. А у тебя есть свои панчи, или ты только повторять умеешь за другими?
По-русски объясняешься с трудом или просто хочется продемонстрировать знание нового для тебя иностранного слова? "есть немного"? Это кто же тебе так солгал, что ты поверил то?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Egobrain
Господи, какой же ты нудный. Ну вот при чем тут я вообще?
У тебя есть самоирония?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Egobrain
Ты за новостями вообще не следишь? А вообще, печалит твоё отсутствие самоиронии. Провинциальные комплексы?
У тебя столичные комплексы? Они более благородные?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Egobrain
шоколадку купи, это недорого
Только после того, как сбудется твой прогноз, датированный июнем 2020 года, что у меня будет возможность насладиться игрой ЦСКА в ЛЧ. Кстати, долго ещё ждать?
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Юрий Петрищев
Немного лукавит, но в этом весь Валера, а может и правильно делает))
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Владимир Туаев
Валера максимально адекватный тренер и человек!
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Antonio Romangoli
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Только после того, как сбудется твой прогноз, датированный июнем 2020 года, что у меня будет возможность насладиться игрой ЦСКА в ЛЧ. Кстати, долго ещё ждать?
Очень долго ))
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Egobrain
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
У тебя столичные комплексы? Они более благородные?
Господи, какой же ты нудный. Ну вот при чем тут я вообще?
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Egobrain
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
У тебя есть самоирония?
Да, есть немного.
А у тебя есть свои панчи, или ты только повторять умеешь за другими?
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Андрей Кононов
Ответ ID89
Упускаешь основной посыл сообщения. Дон застилает глаза
то посыл,то шкала.Всё нормально у вас?
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Egobrain
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
По-русски объясняешься с трудом или просто хочется продемонстрировать знание нового для тебя иностранного слова? "есть немного"? Это кто же тебе так солгал, что ты поверил то?
А что, в вашей деревне английского не преподают? Ну ничего, прогресс придёт.
0
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Egobrain
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Мы с тобой сейчас на английском общаемся? Что, русский для тебя слишком сложен?
Как мы можем общаться на английском, если в твоей деревне ему не учат?
Соберись, ты можешь соображать лучше
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