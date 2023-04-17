Валерий Карпин: «Не считаю «Ростов» претендентами на медали. С 1-го тура говорил, что надо набрать 30 очков, чтобы не попасть в стыки. Игроки совершают спортивный подвиг»

Валерий Карпин не считает «Ростов» претендентами на медали РПЛ.

Ростовчане сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) и занимают второе место в таблице Мир .

– Претенденты на медали? Все сами знаете, понимаете, видите. Вы нас называете претендентами – называйте. Я не считаю нас претендентами.

Как говорил с первого тура, что нам надо набрать 30 с чем‑то очков, чтобы не попасть в стыки. Настраиваться на каждую следующую игру.

Где бы мы ни оказались, футболисты совершают спортивный подвиг. Принимая во внимание все факторы, о которых известно.

– Во втором тайме игра изменилась. « » стал более плотно действовать или соперник загнал вашу команду?

– Это связано с «Зенитом», чемпион, на всякий случай. На 99,9% можно сказать, что это будущий чемпион.

В раздевалке поблагодарил игроков за самоотдачу, претензий ни к кому нет, делали свою работу так, как могут.

Очки показывают все, можно рассказывать басни, кто кого сильнее, лучше играет. После 23 туров все, по‑моему, понятно.

Будем готовиться к каждому следующему матчу. Если мы сможем занять третье, а не четвертое место, будет хорошо, пятое, а не шестое – тоже хорошо.

Я давно говорил, что не знаю, откуда у футболистов берется порох. Его давно нет, но как‑то играем, – сказал главный тренер « ».

Быстрые мысли про 0:0 «Ростова» и «Зенита». Лидеры РПЛ показали хоть что-нибудь интересное?