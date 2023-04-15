Талалаев о красной за бросок бутылки на поле: «Арбитр подошел и спросил, а мы не растим Комличенко, говорим правду в лицо. Сказал, что я бросил»

Теги Крылья Советов Ростов Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия судьи Резиуан Мирзов Николай Комличенко Матч ТВ Рафаэль Шафеев Футбол

Андрей Талалаев высказался об удалении в первом матче после возвращения в «Химки».

Подмосковный клуб сыграл вничью с «Крыльями Советов» в 23-м туре Мир РПЛ (0:0).

В концовке игры главный тренер красно-черных подбросил бутылку, она упала на поле. Главный арбитр матча Рафаэль Шафеев за это показал Талалаеву красную карточку. 

«Я вскочил радоваться голу Мирзова. Мяч так закручивался [в ворота], и с моей позиции был гол. Вскочил, подбросил бутылку, она попала на линию и выскочила в поле.

Арбитр подошел и спросил, а мы не растим Комличенко, говорим правду в лицо. Сказал, что я бросил. Судья дал красную, я ушел с поля, что делать», – сказал Талалаев. 

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39 комментариев

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Алексей Ларёв
Ответ Spaten
Причём тут приплёл Комличенко, а если ты его на улице встретишь?
Причем приплел здесь комличенко и правда непонятно,но и ты к чему тут улицу приплел тоже неясно.Встретит и встретит.Что дальше?
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vulturecrow
Ответ Тёма Тёма
Мостовой из Зенита рассказывал, что Комличенко сам говорил, что легко хитрит с симуляциями. Видимо, Талалаев это имеет ввиду, что он врать не будет.
не врать - это хорошо. но зачем бросать бутылки и приплетать потом футболистов другой команды?
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Ivan Ivanych
С первого матча начал напрашиваться на выплату неустойки.
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Breadslicer88
как этого клоуна в рфпл держат столько лет, профгепригодность и талаланв слова синонимы...
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goshforever
Эпичное послематчевое интервью. Химки продолжают веселить людей независимо от исполнителей.
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goshforever
Ответ error505
Самое нелепое удаление за последнее время
Пропуск матча с бывшей командой. Перед выездом в Грозный придётся кидать бутылкой в судью
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Геннадий Тимченко
Ответ Фантом
Ну, возможно, Талалаев решил пойти на рекорд - оказаться уволенным после минимального числа матчей руководства "Химками". Сейчас на матч-два дисквалифицируют, а там, глядишь, и расторжение контракта не за горами.
ну да, он же не выпустил на поле сына инвестора
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Алексей Ненахов
При чем тут вообще Комличенко ?
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Syroezhkin
…овно из чела так и прет
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Александр Романов
Ответ angry horse
48 лямов неустойки этому быдлу ещё платить, ох, Терюшков, хапнул ты горя😁
Не его же деньги. Он ещё и откат получит.
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vadyan63
Иуда, так его назвали болелы в трансляции
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валя_стакан
Ответ Bartez1986
если Талалаев на что-то намекает, то в российском футболе есть куда более подлые люди, чем Комличенко
Соболев
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а ты смешной
Ответ Spaten
Причём тут приплёл Комличенко, а если ты его на улице встретишь?
В химках он его не встретит, с ростовом химки уже не встретятся, он обо всем подумал))
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Dinamik1
Талалаеву на компе в футбол играть.Тренеришка теоретик.
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Дмитрий Агалаков
Насколько Талалаев мерзкий было видно ещё во время его работы в Ахмате. С тех пор ничего в лучшую сторону не изменилось.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ error505
А там и 48 миллионов в кармане)
Эти 48 миллионов будут равномерно распределены по разным карманам, а Талалалалалалаеву, дай бог, дадут на такси до студии Матч-ТВ🤓
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Isshin88
Какой же он мерзкий. Удивительно как его куда-то берут.
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Dmitry Orlov
Ответ Filipp Gorski
Ну встретит и что?
- Привет, Николай
- Привет, Андрей.
*пауза*
- Ну и...?
- Ну и всё.
*расходятся в разные стороны*
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Дмитрий Ввшник
Ответ Тёма Тёма
Мостовой из Зенита рассказывал, что Комличенко сам говорил, что легко хитрит с симуляциями. Видимо, Талалаев это имеет ввиду, что он врать не будет.
А причем тут опять же Комличенко, если он хитрит..., а не врёт..... БРЕД
+3
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Злобный Конь
Ну а чё - репутация у "Химок" такая,что лучше удалиться,чем руководить с бровки.
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Мистер Громов
Ответ Антон Абызов
Комличенко заведет под руку в подворотню, там упадет и вызовет ментов)
😂
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Не уверен!!
Так его удалили без вар?
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ɔculpa
Ответ angry horse
48 лямов неустойки этому быдлу ещё платить, ох, Терюшков, хапнул ты горя😁
Бабла он хапнул, а не горя
+3
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angry horse
48 лямов неустойки этому быдлу ещё платить, ох, Терюшков, хапнул ты горя😁
+2
-3
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Антон Абызов
Ответ Spaten
Причём тут приплёл Комличенко, а если ты его на улице встретишь?
Комличенко заведет под руку в подворотню, там упадет и вызовет ментов)
+45
-2
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