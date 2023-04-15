Талалаев о красной за бросок бутылки на поле: «Арбитр подошел и спросил, а мы не растим Комличенко, говорим правду в лицо. Сказал, что я бросил»

Андрей Талалаев высказался об удалении в первом матче после возвращения в «Химки».

Подмосковный клуб сыграл вничью с «Крыльями Советов» в 23-м туре Мир (0:0).

В концовке игры главный тренер красно-черных подбросил бутылку, она упала на поле. Главный арбитр матча Рафаэль Шафеев за это показал красную карточку.

«Я вскочил радоваться голу . Мяч так закручивался [в ворота], и с моей позиции был гол. Вскочил, подбросил бутылку, она попала на линию и выскочила в поле.

Арбитр подошел и спросил, а мы не растим , говорим правду в лицо. Сказал, что я бросил. Судья дал красную, я ушел с поля, что делать», – сказал Талалаев.