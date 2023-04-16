Семак о судействе Карасева с «Ростовом»: «Единая линия не прослеживалась. Какие-то фолы пропускал, какие-то давал»

Теги Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Футбол

Сергей Семак считает правильным решение не назначить пенальти в ворота «Зенита».

«Ростов» и «Зенит» (0:0) сыграли вничью в матче 23-го тура Мир РПЛ.

На 61-й минуте игры футболист ростовчан Кирилл Щетинин оказался на газоне после подката Дугласа Сантоса, после чего судья Сергей Карасев назначил пенальти в ворота «Зенита».

Однако после подсказки видеоассистента Павла Кукуяна Карасев отменил решение о пенальти, поскольку Сантос фолил до линии штрафной.

– Как оцениваете судейство и эпизод с неназначенным пенальти?

– По поводу эпизода с пенальти вообще вопросов никаких нет. Фол был за пределами штрафной площади. Это было видно всем.

Что касается оценки судейства, думаю, есть соответствующие инстанции, специалисты и пресса, которые разберут матч.

Фолов было много, судье сложно пришлось. Какие-то пропускал, какие-то давал. Единая линия по судейству не прослеживалась.

Допустим, судья дает определенный уровень единоборств и поддерживает его, то есть мелкие фолы старается не свистеть, более грубые наказывает, дает карточки, не дает…

Сегодня – волнообразно. Повторюсь, есть кому разбираться. У нас другая работа, – сказал главный тренер «Зенита».

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45 комментариев

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Antonio Romangoli
Ответ vendigo
при ваших слезах, там же написано
В Тушино нет реки Тушинка , она в Ульяновской области, грамотей спортсовский.
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vendigo
Ответ Antonio Romangoli
А при чём тут река в Ульяновской области?
при ваших слезах, там же написано
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ktibr
Ответ fil_spb
Да как раз единая линия прослеживалась. За что наказывался Зенит, то прощалось Ростову. А точнее даже гораздо более грубое прощалось. Достаточно посмотреть за что получил ЖК Клаудиньо и на то, что творил Мелехин, который за матч наиграл на 3-4 ЖК, а в протоколе у него их 0. Такая же история у Щетинина.
Щетинин настолько грязно играл, что нет слов, а когда его задевали корчил рожи, как Денисов, когда еще в Зените играл. Мерзкий этот Щетитнин.
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Mixet.spb
🤦🏻 И это еще в Спб комплексы??? Позорище
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Antonio Romangoli
Ответ vendigo
Ха-ха...скоро река Тушинка будет полноводнее Невы от ваших слез
А при чём тут река в Ульяновской области?
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Bulat89
Карась очень переоценен,абсолютно средний же арбитр,регулярно ошибается.Кто его вообще тянет?
+2
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Mixet.spb
Ответ Antonio Romangoli
Ты не у себя дома , чтобы так с людьми общаться .
Во первых я дома, во вторых я бич, бомжара и болотный, ни разу на Вас не пожаловался. 🤷‍♂️ В Спб я.. так чего же дергаться, если вепрь по стадиону пляшет?
+3
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+3
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vendigo
Ответ Ковид 07.10.52
Ха-ха....скоро Нева из берегов выйдет от слез Семака....
Ха-ха...скоро река Тушинка будет полноводнее Невы от ваших слез
+1
0
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Antonio Romangoli
Ответ Mixet.spb
Комментарий удален модератором
Ты не у себя дома , чтобы так с людьми общаться .
0
-4
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Antonio Romangoli
Ответ Алексей Кузнецов
Тоня не ной, снова мимо призёров будете. Это "федунизм".
Я за Спартак болею , а не за Федуна , как ты за Миллера )
0
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Mixet.spb
Ответ Spartakus1984
Питерские за судей заныли ахахах))
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Алексей Кузнецов
Ответ Antonio Romangoli
Алексей не ной .
Тоня не ной, снова мимо призёров будете. Это "федунизм".
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Давид Agabekyan
В Ростов начала проникать адекватность
Для альтернативно одарённых в скобочках надо было написать "ЭТО САРКАЗМ"?
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fil_spb
Ответ Алексей Кузнецов
Как раз дело в том, что в матчах с "Зенитом" профессионализм Карасёва как арбитра уменьшается. Причем он не видит фолов, хотя на них прямо смотрит. Сегодняшний матч, в плане судейства напомнило мне игру в Краснодаре в первый сезон Семака, когда Карасёв не заметил грубого фола на Оздоеве, хотя четко всё видел, а потом из-за этого началась заварушка, ибо последствия фола от Рамиреса на Магомеде дало знать о себе. Плюс Рамирес забил второй гол, хотя должен был быть удалён. Но Дзюба исправил косяк Карасёва, забив победный гол.
Только у Краснодара был Перейра, которого не удалили и он потом сравнял, но в остальном верно. И это был классический Карасёв. Можно же ещё вспомнить далёкий уже гол Рубина, когда Малафееву прямой ногой в живот воткнулись и забивали уже в пустые, а для Карася всё было норм. Или пенальти в пользу Ахмата, когда Ильин сам врезался в Чистякова, который вообще ничего не делал. Или пенальти в ворота Зенита в матче с тем же Рубином за руку Кузяева. Правда та атака Рубина началась с руки игрока казанцев. Но это же Карасёв и её внезапная слепота в матчах Зенита. И многое-многое другое в исполнении Карася.
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Давид Agabekyan
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Всё просто: админресурс Ростова зарешал.
В Ростов начала проникать адекватность
+1
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sob4kin.s@yandex.ru
Ответ Алексей Кузнецов
Как раз дело в том, что в матчах с "Зенитом" профессионализм Карасёва как арбитра уменьшается. Причем он не видит фолов, хотя на них прямо смотрит. Сегодняшний матч, в плане судейства напомнило мне игру в Краснодаре в первый сезон Семака, когда Карасёв не заметил грубого фола на Оздоеве, хотя четко всё видел, а потом из-за этого началась заварушка, ибо последствия фола от Рамиреса на Магомеде дало знать о себе. Плюс Рамирес забил второй гол, хотя должен был быть удалён. Но Дзюба исправил косяк Карасёва, забив победный гол.
История отношений Зенита с Карасевым началась еще в 2011 году, когда он судил Рубин-Зенит. Сначала он дал спорный пенальти в ворота Зенита, потом проигнорировал столкновение нападающего Рубина (Дядюна, по-моему) и Малофеева, после которого Зенит какое-то долгое время играл без вратаря (который травмированный лежал в штрафной и был затем заменен), и Рубин в итоге забил второй в пустые ворота. Правда, Зенит тогда сумел отыграть три мяча и победил, но арбитр Карасев с тех пор имеет соответствующую репутацию в Петербурге. И в дальнейшем он ее постоянно подтверждал.
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Antonio Romangoli
Ответ Алексей Кузнецов
Спартанус в новости о чемпионе страдает, классика.
Алексей не ной .
+1
-8
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ fil_spb
Да как раз единая линия прослеживалась. За что наказывался Зенит, то прощалось Ростову. А точнее даже гораздо более грубое прощалось. Достаточно посмотреть за что получил ЖК Клаудиньо и на то, что творил Мелехин, который за матч наиграл на 3-4 ЖК, а в протоколе у него их 0. Такая же история у Щетинина.
Всё просто: админресурс Ростова зарешал.
+3
-4
-1
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Ковид 07.10.52
Ха-ха....скоро Нева из берегов выйдет от слез Семака....
+2
-8
-6
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Алексей Кузнецов
Ответ Spartakus1984
Питерские за судей заныли ахахах))
Спартанус в новости о чемпионе страдает, классика.
+9
-2
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Spartakus1984
Питерские за судей заныли ахахах))
+3
-11
-8
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Алексей Кузнецов
Ответ BarCa
Если скажем Зенит выиграл 1:0, и у Ростова были претензии к судье, что он тогда сказал бы, все нормально, судя обслуживал матч хорошо?
Как раз дело в том, что в матчах с "Зенитом" профессионализм Карасёва как арбитра уменьшается. Причем он не видит фолов, хотя на них прямо смотрит. Сегодняшний матч, в плане судейства напомнило мне игру в Краснодаре в первый сезон Семака, когда Карасёв не заметил грубого фола на Оздоеве, хотя четко всё видел, а потом из-за этого началась заварушка, ибо последствия фола от Рамиреса на Магомеде дало знать о себе.
Плюс Рамирес забил второй гол, хотя должен был быть удалён. Но Дзюба исправил косяк Карасёва, забив победный гол.
+4
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+2
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Мартинелли
Семак просто завидует Карпину, что ему столько пенальти не дают
+1
-4
-3
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Antonio Romangoli
Ответ Алексей Кузнецов
О, новость про чемпиона, а Антошка и Иванка тут как тут. Крайне разочаровывающее зрелище, впрочем ничего нового.
Анимешник тоже тут , привет )
0
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Алексей Кузнецов
О, новость про чемпиона, а Антошка и Иванка тут как тут. Крайне разочаровывающее зрелище, впрочем ничего нового.
+4
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