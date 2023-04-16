Семак о судействе Карасева с «Ростовом»: «Единая линия не прослеживалась. Какие-то фолы пропускал, какие-то давал»

Сергей Семак считает правильным решение не назначить пенальти в ворота «Зенита».

« » и «Зенит» (0:0) сыграли вничью в матче 23-го тура Мир .

На 61-й минуте игры футболист ростовчан Кирилл Щетинин оказался на газоне после подката Дугласа Сантоса, после чего судья назначил пенальти в ворота «Зенита».

Однако после подсказки видеоассистента Павла Кукуяна Карасев отменил решение о пенальти, поскольку Сантос фолил до линии штрафной.

– Как оцениваете судейство и эпизод с неназначенным пенальти?

– По поводу эпизода с пенальти вообще вопросов никаких нет. Фол был за пределами штрафной площади. Это было видно всем.

Что касается оценки судейства, думаю, есть соответствующие инстанции, специалисты и пресса, которые разберут матч.

Фолов было много, судье сложно пришлось. Какие-то пропускал, какие-то давал. Единая линия по судейству не прослеживалась.

Допустим, судья дает определенный уровень единоборств и поддерживает его, то есть мелкие фолы старается не свистеть, более грубые наказывает, дает карточки, не дает…

Сегодня – волнообразно. Повторюсь, есть кому разбираться. У нас другая работа, – сказал главный тренер « ».

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