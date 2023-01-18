Лучший бомбардир «Лацио» Иммобиле выбыл минимум на 2 недели из-за травмы бедра
«Лацио» объявил о травме форварда Чиро Иммобиле.
У 32-летнего итальянца диагностировано повреждение полусухожильной мышцы правого бедра.
Нападающий получил травму в воскресном матче Серии А с «Сассуоло» (2:0), в котором он был заменен на 15-й минуте.
Как сообщает Football Italia, чтобы восстановиться от подобного повреждения, потребуется по меньшей мере две недели.
Иммобиле – лучший бомбардир «Лацио» в этом сезоне. В 18 матчах он забил 8 голов. Подробнее его статистика – здесь.
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