Лучший бомбардир «Лацио» Иммобиле выбыл минимум на 2 недели из-за травмы бедра

Теги Лацио серия А Италия травмы Чиро Иммобиле Футбол

«Лацио» объявил о травме форварда Чиро Иммобиле.

У 32-летнего итальянца диагностировано повреждение полусухожильной мышцы правого бедра.

Нападающий получил травму в воскресном матче Серии А с «Сассуоло» (2:0), в котором он был заменен на 15-й минуте.

Как сообщает Football Italia, чтобы восстановиться от подобного повреждения, потребуется по меньшей мере две недели.

Иммобиле – лучший бомбардир «Лацио» в этом сезоне. В 18 матчах он забил 8 голов. Подробнее его статистика – здесь.

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2 комментария

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Арсений Элин
Для Лацио это конечно потеря огромная! Будем надеяться что смогут найти кем подменить на время!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бухгалтер2021
Канчельери настало твое время
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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