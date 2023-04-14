Иммобиле – единственный игрок Серии А с 10+ голами в каждом из 7 последних сезонов

Теги Лацио Франческо Тотти Антонио Ди Натале серия А Италия Чиро Иммобиле Футбол

Чиро Иммобиле забивает как минимум 10 голов в 7 последних сезонах Серии А.

Форвард «Лацио» забил 10-й гол в нынешнем сезоне чемпионата Италии, поразив ворота «Специи» (3:0).

Иммобиле – единственный игрок, который забивает как минимум 10 голов в каждом из 7 последних сезонов Серии А.

В эпоху, когда за победу в чемпионате Италии дают по 3 очка, лишь два игрока, кроме Иммобиле, забивали 10+ голов 7 сезонов подряд, играя за один клуб, – Франческо Тотти и Антонио Ди Натале.

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6 комментариев

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Fulyan
Очень специфичный игрок, который штампует голы в Серии А, и растворяется в еврокубках и в сборных.
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Dimario
Чиро – глыба!
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Engelbert
Жаль травмы в этом году замучали. Обычно к этому моменту у него уже за 20 мячей.
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Vovker
Ответ cektor
Нашел себя в Лацио
Нет, блин, тебя.
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cektor
Нашел себя в Лацио
+1
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Vovker
Примечательно, что его фамилия переводится как медленный, неподвижный)
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