Иммобиле – единственный игрок Серии А с 10+ голами в каждом из 7 последних сезонов

Чиро Иммобиле забивает как минимум 10 голов в 7 последних сезонах Серии А.

Форвард «Лацио» забил 10-й гол в нынешнем сезоне чемпионата Италии, поразив ворота «Специи» (3:0).

Иммобиле – единственный игрок, который забивает как минимум 10 голов в каждом из 7 последних сезонов Серии А.

В эпоху, когда за победу в чемпионате Италии дают по 3 очка, лишь два игрока, кроме Иммобиле, забивали 10+ голов 7 сезонов подряд, играя за один клуб, – Франческо Тотти и Антонио Ди Натале.