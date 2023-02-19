Иммобиле со 191 голом вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров Серии А. Дальше – Баджо (205)
Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле поднялся на 8-е место в списке лучших бомбардиров Серии А.
32-летний итальянец оформил дубль в игре с «Салернитаной» (2:0) в 23-м туре.
Иммобиле обошел Курта Хамрина (190 голов). Больше него забили лишь семеро: Роберто Баджо (205), Антонио Ди Натале (209), Жозе Альтафини и Джузеппе Меацца (по 216), Гуннар Нордаль (225), Франческо Тотти (250) и Сильвио Пиола (274).
Подробно со статистикой лучшего бомбардира «Лацио» в текущем сезоне можно ознакомиться здесь.
так низко, такой Гений как Хвостик
Нордал является рекордсменом по количеству голов в истории «Милана», и он долгое время удерживал рекорд по количеству голов за один клуб в истории итальянской лиги, пока в январе 2012 года его не превзошел Франческо Тотти. Он по-прежнему является рекордсменом по количеству голов за игру в Италии.
Просто есть нападающий вроде Ибрагимовича, который кладет голы везде где бы не играл, а есть вот такое вот Иммобиле. Который оказался не нужен ни Боруссии, ни Севилье.
Попади Иммобиле в эпоху Баджо, Альтафини и 100 бы скорее всего не забил.