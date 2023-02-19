Иммобиле со 191 голом вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров Серии А. Дальше – Баджо (205)

Форвард «Лацио» поднялся на 8-е место в списке лучших бомбардиров Серии А.

32-летний итальянец оформил дубль в игре с «Салернитаной» (2:0) в 23-м туре.

Иммобиле обошел (190 голов). Больше него забили лишь семеро: (205), (209), и Джузеппе Меацца (по 216), Гуннар Нордаль (225), Франческо Тотти (250) и Сильвио Пиола (274).

Подробно со статистикой лучшего бомбардира «Лацио» в текущем сезоне можно ознакомиться здесь.