Иммобиле со 191 голом вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров Серии А. Дальше – Баджо (205)

Теги Лацио Франческо Тотти Антонио Ди Натале серия А Италия рейтинги Роберто Баджо Салернитана Джузеппе Меацца Чиро Иммобиле Гуннар Нордаль Сильвио Пиола Жозе Альтафини Курт Хамрин Футбол

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле поднялся на 8-е место в списке лучших бомбардиров Серии А.

32-летний итальянец оформил дубль в игре с «Салернитаной» (2:0) в 23-м туре.

Иммобиле обошел Курта Хамрина (190 голов). Больше него забили лишь семеро: Роберто Баджо (205), Антонио Ди Натале (209), Жозе Альтафини и Джузеппе Меацца (по 216), Гуннар Нордаль (225), Франческо Тотти (250) и Сильвио Пиола (274).

Подробно со статистикой лучшего бомбардира «Лацио» в текущем сезоне можно ознакомиться здесь.

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28 комментариев

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Peter Parker
Ответ Sevuska
Меня из этого списка заинтересовал единственный не итальянец - Нилс Гуннар Нордаль . Нордал является рекордсменом по количеству голов в истории «Милана», и он долгое время удерживал рекорд по количеству голов за один клуб в истории итальянской лиги, пока в январе 2012 года его не превзошел Франческо Тотти. Он по-прежнему является рекордсменом по количеству голов за игру в Италии.
ГреНоЛи
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Владимир Владимирович
Ничего себе у Бадджо в одной серии А 205 голов, я думал по меньше, всё таки Роберто был больше игроком типажа Марадоны, где много играл на команду , оттянутого форварда. Не помните он по версии Франс футбол находится хотя бы во второй символической сборной всех времён .
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Alex Legend
Ответ rigobersong
Ну вот и чем он слабее того же роналду по карьере?:) ЧЕ брал, золотую бутсу брал:) Это я так, что бы все понимали, что роналду это игрок уровня Иммобиле и никогда не нужно его ставить в один ряд с величайшими игроками в истории, этим вы только смешите людей:))
Роналду боролся с Месси рекордами и голами за золотые мячи, отрицать это просто глупо.
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savik-A.M.
Ответ Splin
Удивительно что та так низко, такой Гений как Хвостик
В те времена никто не забивал много , и клубы он менял регулярно
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savik-A.M.
Ответ rigobersong
Ну вот и чем он слабее того же роналду по карьере?:) ЧЕ брал, золотую бутсу брал:) Это я так, что бы все понимали, что роналду это игрок уровня Иммобиле и никогда не нужно его ставить в один ряд с величайшими игроками в истории, этим вы только смешите людей:))
разница в том , что он игрок одной команды , таких много , в России к примеру Веретенников клепал пачками , а больше нигде и ничего , из теперешнего Яго Аспас , клепал за Сельту , перешел в Ливерпуль , ноль голов , вернулся , опять начал забивать . И из самых интересных , Марио Жардел , 2!!!! золотых бутсы , Лучший бомбардир Кубка Либертадорес , Лучший бомбардир Лиги чемпионов . И при всём при этом в сборную не вызывали (10 игр )
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Kes
Нужно учитывать среднее количество голов за матч в чемпионате, если сравнивать статистику игроков разных времен. Например, Баджо забил 205 голов во времена, когда в итальянском футболе забивали очень мало, сейчас в Италии в среднем за матч забивают больше. Следовательно, количество голов, забитых Иммобиле в его время не должно приравниваться к такому же количеству забитых голов Баджо, и тем более не должно быть сравнения уровня этих игроков по данной статистике.
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Андрей Панин
Вперёд номер 17! Forza!
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Direct free kick
Ответ мс-мешок
гнилой Липпи чемпион мира, а Баджо?
Явно не в 1999-2000))
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мс-мешок
Ответ Direct free kick
2 сезона, а сколько потерял Баджо из-за всяких гнилых Липпи?
гнилой Липпи чемпион мира, а Баджо?
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Экспертное мнение
Ответ Сэйлор Мун
Разница голов между легендарным Баджо и простым середняком Иммобиле доказывает, как низко упал уровень в Серии А, раз такие посредственности могут забивать по 30 голов за сезон. Попади Иммобиле в эпоху Баджо, Альтафини и 100 бы скорее всего не забил.
А попади Баджо в эпоху Иммобиле, тоже не забил бы и 100, ведь он ушел бы в какой-нибудь ПСЖ, Ман Сити или Реал? Он же крут, можно что угодно фантазировать.
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Splin
Удивительно что та
так низко, такой Гений как Хвостик
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57s6w79qhh
Года 4 ещё попылит минимум. Свои 15 за сезон по-любому будет укладывать. С таким учетом, в тройку войдет.
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NottinghamForest79
Ответ Сэйлор Мун
Там он не потерял время, а подтвердил своей донный статус. Может забивать исключительно в слабой Серии А. Просто есть нападающий вроде Ибрагимовича, который кладет голы везде где бы не играл, а есть вот такое вот Иммобиле. Который оказался не нужен ни Боруссии, ни Севилье.
ОБАМА И ТЄВЕС ТОЖЕ ШТАМПУЮТ ГОЛИ ВЕЗДЕ И САЛАХ
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Gizatov Adil
Ответ Сэйлор Мун
Там он не потерял время, а подтвердил своей донный статус. Может забивать исключительно в слабой Серии А. Просто есть нападающий вроде Ибрагимовича, который кладет голы везде где бы не играл, а есть вот такое вот Иммобиле. Который оказался не нужен ни Боруссии, ни Севилье.
есть такой тип игроков, которые не могут себя реализовать за пределами своей родной страны только из-за психологии.
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Direct free kick
Ответ Sevuska
Меня из этого списка заинтересовал единственный не итальянец - Нилс Гуннар Нордаль . Нордал является рекордсменом по количеству голов в истории «Милана», и он долгое время удерживал рекорд по количеству голов за один клуб в истории итальянской лиги, пока в январе 2012 года его не превзошел Франческо Тотти. Он по-прежнему является рекордсменом по количеству голов за игру в Италии.
А ты что думал, что Пенальтинович лучший швед в истории Милана? Даже не в тройке. Нордаль лучший игрок иностранный в истории клуба до прихода голландцев
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-8
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Direct free kick
Ответ мс-мешок
потерял и время играя в Боруссии и Севильи
2 сезона, а сколько потерял Баджо из-за всяких гнилых Липпи?
+1
-2
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Direct free kick
Ответ Сэйлор Мун
Разница голов между легендарным Баджо и простым середняком Иммобиле доказывает, как низко упал уровень в Серии А, раз такие посредственности могут забивать по 30 голов за сезон. Попади Иммобиле в эпоху Баджо, Альтафини и 100 бы скорее всего не забил.
Баджо после 1994 года либо на травмах, либо в ротации искусственно задвигаемым был и даже так помог клубам взять 2 скудетто. А уж про травму, которая в юности могли оборвать карьеру можно не вспоминать. Пенальти много били и тот и другой. Ничего в пользу Иммобиле короче, которого целуют в zad в Торино и Лацио
+3
-1
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Sevuska
Меня из этого списка заинтересовал единственный не итальянец - Нилс Гуннар Нордаль .

Нордал является рекордсменом по количеству голов в истории «Милана», и он долгое время удерживал рекорд по количеству голов за один клуб в истории итальянской лиги, пока в январе 2012 года его не превзошел Франческо Тотти. Он по-прежнему является рекордсменом по количеству голов за игру в Италии.
+17
-1
+16
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blaugrano
Если бы не безуспешный двухгодичный вояж в Дортмунд и Севилью, то мог бы в топ-4 уже сейчас залететь.
+8
-1
+7
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Nuraly Amirov
Крутой домосед)
0
-1
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Сэйлор Мун
Ответ мс-мешок
потерял и время играя в Боруссии и Севильи
Там он не потерял время, а подтвердил своей донный статус. Может забивать исключительно в слабой Серии А.

Просто есть нападающий вроде Ибрагимовича, который кладет голы везде где бы не играл, а есть вот такое вот Иммобиле. Который оказался не нужен ни Боруссии, ни Севилье.
+3
-10
-7
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rigobersong
Ну вот и чем он слабее того же роналду по карьере?:) ЧЕ брал, золотую бутсу брал:) Это я так, что бы все понимали, что роналду это игрок уровня Иммобиле и никогда не нужно его ставить в один ряд с величайшими игроками в истории, этим вы только смешите людей:))
+5
-6
-1
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мс-мешок
потерял и время играя в Боруссии и Севильи
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-3
-1
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Black Phoenix
В топ-4 должен пробиться точно, а дальше как повезёт с результативностью в связи с футбольной старостью.
+5
-2
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Сэйлор Мун
Разница голов между легендарным Баджо и простым середняком Иммобиле доказывает, как низко упал уровень в Серии А, раз такие посредственности могут забивать по 30 голов за сезон.

Попади Иммобиле в эпоху Баджо, Альтафини и 100 бы скорее всего не забил.
+6
-13
-7
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