Балотелли – Манчини: «В Италии есть нападающие, и они в хорошей форме». Форвард не играл за сборную с 2018-го

Теги Роберто Манчини сборная Италии по футболу серия А Италия Сьон высшая лига Швейцария Марио Балотелли Чиро Иммобиле соцсети Джанлука Скамакка Матео Ретеги Деньян Ньонто Футбол

Марио Балотелли не согласен с Роберто Манчини в том, что в Италии нехватка форвардов.

Тренер сборной Италии сетовал на отсутствие вариантов в атаке. Из-за травмы Чиро Иммобиле только Джанлука Скамакка, Деньян Ньонто и натурализованный аргентинец Матео Ретеги есть в расположении Манчини на этом сборе из числа нападающих.

«В Италии есть нападающие, и они в хорошей форме, поверьте мне.

Сожаление – это чувство тех, кто регулярно не усваивает урок», – написал 32-летний форвард швейцарского «Сьона» в инстаграме.

Балотелли не играл за сборную с сентября 2018 года.

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8 комментариев

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Splin
Форварды то есть, топов нет. Уровень первых так себе.
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А.Э.РАСИМ
В Италии есть нападающий.Этнический ганец, еще ганец, еще нигениец и аргентинец.
Нападающий полно.
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Black Phoenix
Уж чья бы корова мычала. Балотелли и сам является злостным раздолбаем, что не усваивает жизненные уроки, из-за чего и спустил футбольную карьеру в унитаз в статусе чуть ли не главного таланта Италии последних лет.
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Dizzod
как говорится проблема с левыми нападающими. нападающие есть, но они какие-то левые.
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moldfan
Согласен с Марио, не понимаю, почему бы не вызвать Габбьядини еще. Хуже точно не будет...
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Бухгалтер2021
в фифие как то покупал иге
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Artem Piatkov
Открыл список бомбардиров Серии А:

10. Иммобиле - 9 голов за 20 матчей
23. Габбьядини - 6 голов за 23 матча

Понимаю Манчини, нападающих может и много, а вот квалифицированных..
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Evgeny Trifonov
на себя намекает?
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