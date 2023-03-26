Балотелли – Манчини: «В Италии есть нападающие, и они в хорошей форме». Форвард не играл за сборную с 2018-го
Марио Балотелли не согласен с Роберто Манчини в том, что в Италии нехватка форвардов.
Тренер сборной Италии сетовал на отсутствие вариантов в атаке. Из-за травмы Чиро Иммобиле только Джанлука Скамакка, Деньян Ньонто и натурализованный аргентинец Матео Ретеги есть в расположении Манчини на этом сборе из числа нападающих.
«В Италии есть нападающие, и они в хорошей форме, поверьте мне.
Сожаление – это чувство тех, кто регулярно не усваивает урок», – написал 32-летний форвард швейцарского «Сьона» в инстаграме.
Балотелли не играл за сборную с сентября 2018 года.
Нападающий полно.
10. Иммобиле - 9 голов за 20 матчей
23. Габбьядини - 6 голов за 23 матча
Понимаю Манчини, нападающих может и много, а вот квалифицированных..