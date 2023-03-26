Балотелли – Манчини: «В Италии есть нападающие, и они в хорошей форме». Форвард не играл за сборную с 2018-го

не согласен с в том, что в Италии нехватка форвардов.

Тренер сборной Италии сетовал на отсутствие вариантов в атаке. Из-за травмы только , Деньян Ньонто и натурализованный аргентинец Матео Ретеги есть в расположении Манчини на этом сборе из числа нападающих.

«В Италии есть нападающие, и они в хорошей форме, поверьте мне.

Сожаление – это чувство тех, кто регулярно не усваивает урок», – написал 32-летний форвард швейцарского « » в инстаграме.

Балотелли не играл за сборную с сентября 2018 года.