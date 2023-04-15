Де Брюйне с 15 ассистами лидирует в топ-чемпионатах. У Месси 14 голевых пасов в Лиге 1

Кевин де Брюйне – лучший ассистент в ведущих чемпионатах Европы.

Хавбек « » отдал голевую передачу форварду в матче 31-го тура с « » (3:0, перерыв).

Всего на счету бельгийца 15 результативных пасов в текущем розыгрыше Премьер-лиги. В рейтинге ассистентов топ-5 лиг Европы он оторвался от форварда «ПСЖ» (14 пасов в Лиге 1).

За последние 7 игр в составе «Ман Сити» и сборной Бельгии де Брюйне отдал 7 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.