Де Брюйне с 15 ассистами лидирует в топ-чемпионатах. У Месси 14 голевых пасов в Лиге 1

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига рейтинги Лестер Кевин де Брюйне Эрлинг Холанд Футбол

Кевин де Брюйне – лучший ассистент в ведущих чемпионатах Европы.

Хавбек «Манчестер Сити» отдал голевую передачу форварду Эрлингу Холанду в матче 31-го тура АПЛ с «Лестером» (3:0, перерыв).

Всего на счету бельгийца 15 результативных пасов в текущем розыгрыше Премьер-лиги. В рейтинге ассистентов топ-5 лиг Европы он оторвался от форварда «ПСЖ» Лионеля Месси (14 пасов в Лиге 1).

За последние 7 игр в составе «Ман Сити» и сборной Бельгии де Брюйне отдал 7 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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42 комментария

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Temp LC
Ответ Men77
ты просто очень мал, не помнишь уже далекий 2015 год, где Месси создал шедевр на все времена, Боатенг не даст соврать.
За то я помню, как баварская машина громила Барселону так, как иногда даже низшие клубы Бундеслиги не громила.
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Игорь Климов
Ответ VERBLYUD
Если ты не знал, в 00-е франция вообще была в топ-4
Он ещё тогда не родился)
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Блуждающий странник
Ответ Дмитрий Ермаков
Мне хотелось бы, чтобы МанСити забрали ЛЧ, но что сделала пара КДБ и Холланд, чтобы войти в историю?
Холанд побьет рекорд АПЛ по голам, а Де Брюйне больше половины своих ассистов отдал на Холанда. Ещё тоже имеет хороший шанс побить рекорд АПЛ по ассистам за сезон. Разрывают всех. Думаю это заслуживает войти в историю
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Роман
Сравнили опу с пальцем. Топ-чемпионат и дворовую лигу.
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Men77
Ответ Alex Rhea
1. Англия - 107 очков в таблице коэф УЕФА 2. Испания - 90 3. Германия - 81 4. Италия 78 5. Франция - 61 6. Нидерланды - 58 7. Португалия - 56 Вопрос - с какого перепугу Франция включается в топ лиги, а Нидерланды и Португалия нет, если эти три чемпионата на одном уровне?
гелевый. ты сам написал цифры и спрашиваешь почему 🤣.
Когда у команды в чемпионате в итоговой таблице разница со вторым местом одно очко, ты тоже спрашиваешь с какого перепугу команда чемпион, ведь они равные со вторым местом? 😁
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Men77
Ответ хавбек+
топарь, громил Баварию даже с Вольфсбургом в отличии от нашего Месси
ты просто очень мал, не помнишь уже далекий 2015 год, где Месси создал шедевр на все времена, Боатенг не даст соврать.
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Befire
Ответ samog
Сегодня догонит 🔝💪🏿
А Месси негр что ли?
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Barsenoga
Ответ Блуждающий странник
Новость о Де Брюйне, а в комментах тут нам заливают, что Франция вне топ-5. Это болезнь какая-то, распространяется через комментарии? Де Брюйне капитальный красавчик. Их пара с Холандом если ЛЧ выиграет навсегда в историю войдет
зависть, ведь Месси лучший и как бомбардир и как плеймейкер
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Дмитрий Ермаков
Ответ Блуждающий странник
Новость о Де Брюйне, а в комментах тут нам заливают, что Франция вне топ-5. Это болезнь какая-то, распространяется через комментарии? Де Брюйне капитальный красавчик. Их пара с Холандом если ЛЧ выиграет навсегда в историю войдет
Мне хотелось бы, чтобы МанСити забрали ЛЧ, но что сделала пара КДБ и Холланд, чтобы войти в историю?
+3
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VERBLYUD
Ответ kassi kill
ахахахахах. "Всегда была топ-5 " тебе самому не смешно? Франция только не так давно в топ 5)))
Если ты не знал, в 00-е франция вообще была в топ-4
+2
-1
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Игорь Климов
Ответ kassi kill
ахахахахах. "Всегда была топ-5 " тебе самому не смешно? Франция только не так давно в топ 5)))
Имеется ввиду, что ВСЕГДА было топ-5 Европы, а не топ-6, топ-7 и. т. д., теперь понятно?!
+3
-3
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Александр Северный
года неумолимо бегут, а 35 летнего Месси до сих пор продолжают с кем
то сравнивать. великий на все времена.
+17
-5
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Станислав Л
Ответ Рашпель793
К чему написал то свой коммент?
ответил на твой
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kassi kill
Ответ Игорь Климов
Ответ: Франция вообще-то всегда была в топ-5 Европы, а если она временно просела, то это совершенно ничего не меняет.
ахахахахах. "Всегда была топ-5 " тебе самому не смешно? Франция только не так давно в топ 5)))
+2
-6
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Рашпель793
Ответ Станислав Л
что и?
К чему написал то свой коммент?
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Станислав Л
Ответ Рашпель793
И?
что и?
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Рашпель793
Ответ Станислав Л
что делают Холанд или Де Брюйне. ________________________________________________ Они это делают в МанСити, где тренер Пеп, а не физрук
И?
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Станислав Л
Ответ Рашпель793
Приравнять к арабской? Вы бедолаги везде тень Роналду видите, даже где её нет )) Лига фермеров и до Месси была лигой фермеров и в принципе по-настоящему топовой она не была никогда. И как правильно писали барСучата, эта лига является кладбищем карьеры Неймара. И голы Мбаппе в ней стоят немногого, например. Это всё было до Месси и сейчас таковым остаётся. И сколько угодно можете заниматься самовнушением, но лига фермеров не станет топ-чемпионатом, каким не являются португальский и эредевизия. Голы и передачи Месси - это хорошо, молодец в 35 делает вещи. Только они и половины не стоят от того, что делают Холанд или Де Брюйне. И не только про Месси речь, а про любого игрока из лиги фермеров.
что делают Холанд или Де Брюйне.
________________________________________________
Они это делают в МанСити, где тренер Пеп, а не физрук
+2
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Эрнандес Эрнандес
Не лига 1 конечно, но тоже норм 😁
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samog
Сегодня догонит 🔝💪🏿
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Рашпель793
Ответ Экспертное мнение
Да ладно? А Анчелотти разве не хвалят, что он выиграл топ-5 лиг? Скорее у хейтеров начало бомбить от французской лиги из-за того что там Месси играет, так и хочется приравнять к арабской, но получается нелепо))
Приравнять к арабской? Вы бедолаги везде тень Роналду видите, даже где её нет ))
Лига фермеров и до Месси была лигой фермеров и в принципе по-настоящему топовой она не была никогда. И как правильно писали барСучата, эта лига является кладбищем карьеры Неймара. И голы Мбаппе в ней стоят немногого, например. Это всё было до Месси и сейчас таковым остаётся. И сколько угодно можете заниматься самовнушением, но лига фермеров не станет топ-чемпионатом, каким не являются португальский и эредевизия.
Голы и передачи Месси - это хорошо, молодец в 35 делает вещи. Только они и половины не стоят от того, что делают Холанд или Де Брюйне.
И не только про Месси речь, а про любого игрока из лиги фермеров.
+5
-11
-6
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MonkeyMeister
У Месси в Сити по 30 асистов за сезон было бы.
+7
-5
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Tazemyrat Kemalow
Ответ Alex Rhea
Вот именно, нет никаких топ-5, есть топ-4, а потом Франция, Португалия и Нидерланды на одном уровне, потом уже остальные.
Ты забыла супер саудовскую лигу ☝️😆😂🇵🇹🤣👙👩‍🦳👱‍♀️👩‍⚖️👸👰👍
+3
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Игорь Климов
Ответ Alex Rhea
1. Англия - 107 очков в таблице коэф УЕФА 2. Испания - 90 3. Германия - 81 4. Италия 78 5. Франция - 61 6. Нидерланды - 58 7. Португалия - 56 Вопрос - с какого перепугу Франция включается в топ лиги, а Нидерланды и Португалия нет, если эти три чемпионата на одном уровне?
Ответ: Франция вообще-то всегда была в топ-5 Европы, а если она временно просела, то это совершенно ничего не меняет.
+5
-6
-1
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Spartaneanec
Пустынные войны все как один возмущается, почему Франция в топ-5
+23
-6
+17
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