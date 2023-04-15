Де Брюйне с 15 ассистами лидирует в топ-чемпионатах. У Месси 14 голевых пасов в Лиге 1
Кевин де Брюйне – лучший ассистент в ведущих чемпионатах Европы.
Хавбек «Манчестер Сити» отдал голевую передачу форварду Эрлингу Холанду в матче 31-го тура АПЛ с «Лестером» (3:0, перерыв).
Всего на счету бельгийца 15 результативных пасов в текущем розыгрыше Премьер-лиги. В рейтинге ассистентов топ-5 лиг Европы он оторвался от форварда «ПСЖ» Лионеля Месси (14 пасов в Лиге 1).
За последние 7 игр в составе «Ман Сити» и сборной Бельгии де Брюйне отдал 7 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Когда у команды в чемпионате в итоговой таблице разница со вторым местом одно очко, ты тоже спрашиваешь с какого перепугу команда чемпион, ведь они равные со вторым местом? 😁
то сравнивать. великий на все времена.
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Они это делают в МанСити, где тренер Пеп, а не физрук
Лига фермеров и до Месси была лигой фермеров и в принципе по-настоящему топовой она не была никогда. И как правильно писали барСучата, эта лига является кладбищем карьеры Неймара. И голы Мбаппе в ней стоят немногого, например. Это всё было до Месси и сейчас таковым остаётся. И сколько угодно можете заниматься самовнушением, но лига фермеров не станет топ-чемпионатом, каким не являются португальский и эредевизия.
Голы и передачи Месси - это хорошо, молодец в 35 делает вещи. Только они и половины не стоят от того, что делают Холанд или Де Брюйне.
И не только про Месси речь, а про любого игрока из лиги фермеров.