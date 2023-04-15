У Холанда 14 голов за месяц. Форвард «Ман Сити» забивает шесть матчей подряд

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Лестер Кевин де Брюйне Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд оформил дубль в матче «Манчестер Сити» с «Лестером».

«Горожане» на своем поле громят соперника в матче 31-го туре АПЛ (3:0, первый тайм).

Норвежский форвард реализовал пенальти на 13-й минуте, а на 25-й нанес точный удар после передачи хавбека Кевина де Брюйне.

Холанд забивает шесть матчей подряд. Начиная с 11 марта он отметился 14 голами, в том числе 5 в игре с «Лейпцигом» (7:0) в Лиге чемпионов.

Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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57 комментариев

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Podumainemnogo
Ответ jonnysilverhand01
Пишете правильно: Халаанд
И пеугеот с ренаулт
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Shan1us
Ответ Artur Smith
Без Де Брейне сколько забьет? Очень зависимый игрок. Индивидуально почти не создает, из командной игры выпадает. Если есть физически сильные защитники, его сразу не видно на поле. По сути это нереальный Сити Пепа, который генерирует ему моменты плюс его физические данные. Сити с ним в составе не забивает больше, чем в прошлом году
бедный Де Брюйне, то в боруссию за Холландом пойдет, то в редбул. А если серьезно, самому не смешно это писать? у Холанда топ статистика была в редбуле, в мертвой Боруссии и даже в сборной. О каком Дебрюйне может идти речь?
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Руслан Лысенко
Ответ Руслан Лысенко
Если Должунька сейчас это прочитает, то начнётся истерика. Зачем ты так? Модераторы, а может лично Должунька, ты зачем комментарий просто сносишь мой? Никаких правил здесь не нарушено) Попытка номер два)
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Руслан Лысенко
Ответ And Justice for All
Уже на 2 гола в сезоне АПЛ больше забил, чем весь Челси
Если Должунька сейчас это прочитает, то начнётся истерика. Зачем ты так?

Модераторы, а может лично Должунька, ты зачем комментарий просто сносишь мой? Никаких правил здесь не нарушено) Попытка номер два)
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Иван Куянец
просто машина.
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Artur Smith
Ответ EnzoAmatera
Он центральных нападающий,его основная задача голы
Бензема центральный? Или Кейн? Почему-то они много создают сами для себя и других. Он так играет не потому что ЦН, в потому что в этом плане он ограничен
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Artur Smith
Ответ TiGra
Вообще не согласен. Холанд конечно феноменальный голеодор, но Мбаппе в Сити мог бы забивать не меньше. При этом до штрафной он точно намного сильнее норвежца, сумасшедший дриблинг, скорость, при не менее качественном ударе. Просто один прозябает в команде с отвратительным менеджментом, а второй у Пепа в Сити.
Все именно так. Тот же Кейн в Сити забил бы не меньше. А может и больше. Показательно, что с приходом Холанда, результативность команды не выросла. Он просто отобрал чужие голы. Самостоятельно он приносит в игру мало
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A.B.W.
Ответ Wasilij Petrow
Главный у Пепа по-прежнему де Брёйне, но, к примеру, 3-й гол Эрлинга Лестеру (как раз на пару с де Брёйне) показывает, зачем Сити нужен был быстрый и мощный форвард.
В этом сезоне Грилиш лучше КДБ
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Эрик Оганезов
Станет великим форвардом, может и лучшим в истории
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TiGra
Ответ Goldstream
Новый инопланетянин. Именно он, а не Мбаппе.
Вообще не согласен. Холанд конечно феноменальный голеодор, но Мбаппе в Сити мог бы забивать не меньше. При этом до штрафной он точно намного сильнее норвежца, сумасшедший дриблинг, скорость, при не менее качественном ударе.
Просто один прозябает в команде с отвратительным менеджментом, а второй у Пепа в Сити.
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dpv
Ответ rigobersong
Да и есть такое ощущение, что Мбаппе уже лучше играть не будет, а только деградировать, в том числе из-за своего чсв, а Холанд и моложе на 2 года, и ему еще есть куда расти:)
И тренер шарлатан. А у мбапе каждый год новые )))
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Даниил Гутин
Ответ rigobersong
Да и есть такое ощущение, что Мбаппе уже лучше играть не будет, а только деградировать, в том числе из-за своего чсв, а Холанд и моложе на 2 года, и ему еще есть куда расти:)
Слишком категоричное высказывание, ему бы только умерить эго и найти свою команду, по потенциалу он не уступает тому же Роналду, не Месси, тот гений, но всё же таки. На уровне сборной он показывает, на что действительно способен
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Игорь Климов
Ответ Wasilij Petrow
Главный у Пепа по-прежнему де Брёйне, но, к примеру, 3-й гол Эрлинга Лестеру (как раз на пару с де Брёйне) показывает, зачем Сити нужен был быстрый и мощный форвард.
Де Брюйне системообразующий игрок в команде.
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Игорь Климов
Ответ Максим Ачкасов
Ему не повезло со сборной
Но повезло с клубом.
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Максим Ачкасов
Ответ Игорь Климов
Холанд конечно молодец, но он разве Чемпион Мира?
Ему не повезло со сборной
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boalx
Ответ Lindeman
И это ещё он в футбол не умеет играть
Представляешь, что будет, когда он научится?!😱🤣
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Pikachu Pikachu
Ответ Отец Абду
Как же радует, что такие персофаны игрока Аль Насра как ты до сих пор сравнивают Месси с разными игроками:) Это означает, что Месси все ещё держит стабильность в мировом футболе, а игрок Аль Насра давно уже закончился ( про него все забыли):)
В возрасте игрока Аль Насра Месси также будет заколачивать бабки в третьесортном чемпионате. По крайней мере, Роналду не уезжал в фермерскую лигу в 34 года.
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Roman Sobolev
Ответ QWertY
Холанд так и будет продолжать забивать и повторит многие рекорды по голам. А теперь вопрос: он лучше Марадоны и Роналдиньо?)
время покажет
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EnzoAmatera
Ответ Artur Smith
Без Де Брейне сколько забьет? Очень зависимый игрок. Индивидуально почти не создает, из командной игры выпадает. Если есть физически сильные защитники, его сразу не видно на поле. По сути это нереальный Сити Пепа, который генерирует ему моменты плюс его физические данные. Сити с ним в составе не забивает больше, чем в прошлом году
Он центральных нападающий,его основная задача голы
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Artur Smith
Ответ rigobersong
На сегодня можно с уверенностью сказать, что Холанд лучший игрок из поколения Зумеров:)
Без Де Брейне сколько забьет? Очень зависимый игрок. Индивидуально почти не создает, из командной игры выпадает. Если есть физически сильные защитники, его сразу не видно на поле. По сути это нереальный Сити Пепа, который генерирует ему моменты плюс его физические данные. Сити с ним в составе не забивает больше, чем в прошлом году
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FC Barcelona 10
Ответ OldRedWhite
+/ Вот и я тоже думаю, что сравнивать абсолютно разных и разноплановых игроков - пустое дело ! Это вроде как : Кто сильнее слон или кит )))
Ну да))
+1
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Artur Smith
Ответ rigobersong
Да и есть такое ощущение, что Мбаппе уже лучше играть не будет, а только деградировать, в том числе из-за своего чсв, а Холанд и моложе на 2 года, и ему еще есть куда расти:)
Такой бред. Если Мбаппе засунуть в Сити, забьет он не меньше. А как командный игрок будет в десять раз полезнее
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rigobersong
Ответ Арман Мартиросян
Забавно смотреть как люди сходят с ума и на полном серьёзе сравнивают Холанда с Месси. К Холанду никакого негатива не испытываю, но ему даже до пикового Роналду как до луны, какой ещё Месси?
И не нужно испытывать негатив к Холанду, он молодой и прекрасный игрок. Простл болельщики роналду теперь пытаются любого игрока использовать в своих корыстных целях и стравить с Месси из-за своей ненависти и токсичности:)
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MrWillSee
Ответ Андрей Хенто
Повторил рекорд АПЛ в рамках 38-ми туров. Просто шикарен, машина.
А какой рекорд всех чемпионатов Англии?
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Арман Мартиросян
Забавно смотреть как люди сходят с ума и на полном серьёзе сравнивают Холанда с Месси. К Холанду никакого негатива не испытываю, но ему даже до пикового Роналду как до луны, какой ещё Месси?
+3
-4
-1
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