У Холанда 14 голов за месяц. Форвард «Ман Сити» забивает шесть матчей подряд

Эрлинг Холанд оформил дубль в матче «Манчестер Сити» с «Лестером».

«Горожане» на своем поле громят соперника в матче 31-го туре (3:0, первый тайм).

Норвежский форвард реализовал пенальти на 13-й минуте, а на 25-й нанес точный удар после передачи хавбека Кевина де .

Холанд забивает шесть матчей подряд. Начиная с 11 марта он отметился 14 голами, в том числе 5 в игре с «Лейпцигом» (7:0) в Лиге чемпионов.

Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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