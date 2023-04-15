У Холанда 14 голов за месяц. Форвард «Ман Сити» забивает шесть матчей подряд
Эрлинг Холанд оформил дубль в матче «Манчестер Сити» с «Лестером».
«Горожане» на своем поле громят соперника в матче 31-го туре АПЛ (3:0, первый тайм).
Норвежский форвард реализовал пенальти на 13-й минуте, а на 25-й нанес точный удар после передачи хавбека Кевина де Брюйне.
Холанд забивает шесть матчей подряд. Начиная с 11 марта он отметился 14 голами, в том числе 5 в игре с «Лейпцигом» (7:0) в Лиге чемпионов.
Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Модераторы, а может лично Должунька, ты зачем комментарий просто сносишь мой? Никаких правил здесь не нарушено) Попытка номер два)
Просто один прозябает в команде с отвратительным менеджментом, а второй у Пепа в Сити.