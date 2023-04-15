Президент «Баварии» о конфликте Мане и Сане: «Садьо оштрафован ощутимо. Они с Лероем высказались, это даже даже может быть подобно очищающей грозе»

Президент «Баварии» высказался о конфликте между Садьо Мане и Лероем Сане.

Напомним, после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который « » проиграла со счетом 0:3, Мане ударил Сане в лицо и разбил ему губу в ходе конфликта в раздевалке. В результате Садьо был отстранен от матча с «Хоффенхаймом» и оштрафован на 500 тысяч евро.

«То, что произошло после игры в Манчестере, недопустимо. Он [Мане] понес соответствующее наказание. Штраф ощутимый – даже с учетом его зарплаты.

Он и высказались. Это даже может быть подобно очищающей грозе. извинился перед командой. Сейчас мы сосредоточены на будущем, и в центре внимания – “Хоффенхайм», – сказал .