Президент «Баварии» о конфликте Мане и Сане: «Садьо оштрафован ощутимо. Они с Лероем высказались, это даже даже может быть подобно очищающей грозе»
Президент «Баварии» высказался о конфликте между Садьо Мане и Лероем Сане.
Напомним, после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который «Бавария» проиграла со счетом 0:3, Мане ударил Сане в лицо и разбил ему губу в ходе конфликта в раздевалке. В результате Садьо был отстранен от матча с «Хоффенхаймом» и оштрафован на 500 тысяч евро.
«То, что произошло после игры в Манчестере, недопустимо. Он [Мане] понес соответствующее наказание. Штраф ощутимый – даже с учетом его зарплаты.
Он и Лерой Сане высказались. Это даже может быть подобно очищающей грозе. Садьо извинился перед командой. Сейчас мы сосредоточены на будущем, и в центре внимания – “Хоффенхайм», – сказал Герберт Хайнер.
-Ваша честь, то, что потерпевший принял за избиение, на самом деле было очищающий грозой.