Президент «Баварии» о конфликте Мане и Сане: «Садьо оштрафован ощутимо. Они с Лероем высказались, это даже даже может быть подобно очищающей грозе»

Теги Бавария бундеслига Германия Герберт Хайнер Садьо Мане Лерой Сане Футбол

Президент «Баварии» высказался о конфликте между Садьо Мане и Лероем Сане.

Напомним, после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который «Бавария» проиграла со счетом 0:3, Мане ударил Сане в лицо и разбил ему губу в ходе конфликта в раздевалке. В результате Садьо был отстранен от матча с «Хоффенхаймом» и оштрафован на 500 тысяч евро.

«То, что произошло после игры в Манчестере, недопустимо. Он [Мане] понес соответствующее наказание. Штраф ощутимый – даже с учетом его зарплаты. 

Он и Лерой Сане высказались. Это даже может быть подобно очищающей грозе. Садьо извинился перед командой. Сейчас мы сосредоточены на будущем, и в центре внимания – “Хоффенхайм», – сказал Герберт Хайнер

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5 комментариев

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ConorNite
Полмиллиона для Мане - это копейки. Наказание было символичным, но необходимым
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ЧакЧак
даже даже...а вы что заикаетесь то ?
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Al Al
Black Lives Matter
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lampard4ever
-Обвиняемый, что вы можете сказать в свою защиту?
-Ваша честь, то, что потерпевший принял за избиение, на самом деле было очищающий грозой.
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-1
-1
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Куй Покагорячев
Black storm
0
-3
-3
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