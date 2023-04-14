Тухель о конфликте Мане и Сане: «Все улажено. Я первый, кто будет защищать Садьо. Он ошибся, но они с Лероем образцово повели себя после этого»

Теги Бавария бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА происшествия Томас Тухель Садьо Мане Лерой Сане Футбол

Томас Тухель заявил, что конфликт между Садьо Мане и Лероем Сане улажен.

Мане и Сане повздорили на поле из-за игрового эпизода в конце матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3). После финального свистка ситуация обострилась, и Мане ударил партнера по лицу, в результате у Сане пошла кровь из губы. Впоследствии «Бавария» оштрафовала Сане и отстранила от ближайшего матча с «Хоффенхаймом».

«Все уладили. Отстранение на одну игру и штраф – последствия случившегося. Я сам ничего не видел, потому что был в тренерской. Конечно, я сразу поговорил с участниками инцидента, игроками и персоналом.

В связи с тем, что это вопиющий случай, который нас обеспокоил, было важно все прояснить до следующей тренировки. Мы сделали это вчера. Мы все прояснили, так что можем дальше работать друг с другом в позитивном ключе.

То, как с этим справились участники инцидента и другие игроки, возымело очищающий эффект. Вчера у нас была доброжелательная атмосфера. Она есть и сейчас.

Что касается Мане, то я первый, кто будет его защищать. Я давно знаю его и знаю только как абсолютного профессионала. Я также знаком с его окружением. Он никогда не был виновен в чем-то. Случившееся выбивается из кодекса поведения, он это осознал и извинился.

Вот почему я рядом с Мане. Важно, что он сразу вернулся к тренировкам. Это было важно и для других игроков.

В «Баварии» открытая, дружелюбная и теплая атмосфера. Это клуб, которому свойственны высокий уровень профессионализма, спокойствие и хорошее взаимодействие. Все очень интенсивно, потому что мы прививаем команде новый стиль, практически не имея тренировок.

Было бы здорово, если бы происходящее в раздевалке оставалось там. Тогда бы нам не пришлось это обсуждать сейчас. Все допускают ошибки. Садьо ошибся. Но он, как и Лерой, образцово повел себя после этого. Я бы хотел, чтобы все это осталось в раздевалке», – сказал главный тренер «Баварии».

Мане разбил губу Сане, до того наорал на Нагельсманна – теперь отстранен. Кстати, скандалил и до Мюнхена

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13 комментариев

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Милан 19
Ответ Barca_mania
надо устроить бой Мане - Вальверде
Если только Вальверде сразу ему быка не даст, а так без вариантов Мане его ушатает ☝️🤭🤦‍♂️ ...
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vilayez
Кто же сливает всю инфу из раздевалки? Сначала Нагельсман крота искал, теперь Тухель говорит, что хотел бы, чтобы это осталось в раздевалке
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Милан 19
Ответ Усы Шлюбы
Сказал Тухель, кинув зигу
Истинные арийцы всегда защищали негров и евреев ☝️🤭🤣🤣🤣
+1
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Крыс Пол
Вальверде с Буэно стоит брать пример. Это вам не испанская мелодрама со слезливыми историями и заявлениями в полицию.
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Милан 19
Ответ Усы Шлюбы
Сказал Тухель, кинув зигу
🤭🤣🤣🤣
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Артем Павлович
Тухель: В «Баварии» открытая, дружелюбная и теплая атмосфера. Это клуб, которому свойственны высокий уровень профессионализма, спокойствие и хорошее взаимодействие....
Главное продемонстрировать эти качества 19го апреля и погрузить болельщиков в состояние эфории, пройдя в пооуфинал.
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Милан 19
Надо было ещё с разворота с вертушки ногой в фанеру зарядить ☝️🤭👍 ...
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Barca_mania
надо устроить бой Мане - Вальверде
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Футбол_это_жизнь
А вообще я их не различаю, для меня что Мане, что Сане одно и тоже, добавил Тухель!
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Усы Шлюбы
Сказал Тухель, кинув зигу
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Tun
Чёрные разборки
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Ilia Ashirov
Образцовый удар с правой в ответ на образцовое оскорбление "чëрным" 💪
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Ферзь на р1
Молодец, Тухель
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