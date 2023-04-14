Мане извинился перед всеми игроками «Баварии» после того, как ударил Сане по лицу

Теги Бавария бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА происшествия Садьо Мане Лерой Сане Футбол

Садьо Мане извинился перед партнерами по «Баварии» после конфликта с Лероем Сане.

Напомним, после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который «Бавария» проиграла со счетом 0:3, Мане ударил Сане в лицо и разбил ему губу в ходе конфликта в раздевалке.

Среди вариантов наказания рассматривался в том числе разрыв соглашения, однако затем боссы «Баварии» решили не делать этого.

В результате Мане был отстранен от матча с «Хоффенхаймом» и оштрафован на 500 тысяч евро.

Как сообщает tz, в ходе спора в раздевалке Сане по-английски сказал Мане: «Оставь меня в покое».

Отмечается, что сейчас у Садьо тяжелый период – на выходных умерла его тетя, с которой у футболиста были близкие отношения.

Мане извинился перед всеми партнерами по «Баварии» после конфликта с Сане.

Мане разбил губу Сане, до того наорал на Нагельсманна – теперь отстранен. Кстати, скандалил и до Мюнхена

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21 комментарий

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Пирс Морган
ФК Голливуд возвращается
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Ali
А почему ударил нигде нету слова
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tnec
Мане разбил Сане его новый айфон, чтобы он тоже был скотчиком заклеен
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дронреш
Хорошо хоть извинился
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S H A R K
Трансфер Мане был проигрышным и для Ливера, и для Баварии, и для самого Мане.
Но деньги всему голова...
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Виталий
Это разборка мюнхенская
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-DF-
Это он авансом извинился перед остальными, теперь при случае и им пробьет )
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Lost Sock
что же ты фраер сдал назад
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cektor
Это ли не расизм заставлять черного извиняться
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Михо
Надеюсь конфликт исчерпан. Также может Мане из за этой ситуации сбросит психологический груз и заиграет наконец то на своем уровне
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Tun
Ждем теперь извинений от того паренька из Рейнджерс, который чеха за расизм избил)
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sancho81
Извиняться перед Сане? Ну извинииииите...
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Вовито Бомбито
Бойцовская неделя какая-то
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Милан 19
Мане себе конечно супер карьеру избрал после своего непонятного ухода из Ливерпуля ☝️🤭🤦‍♂️ ...
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СуперНегр228
Жалко Мане потерял близкого человека но не надо было бомбануть на Сане
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-2
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Клирик
На коленях?))
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Виталий Белоус
"Извините, что ударил всего один раз" - заявил Мане остальным игрокам
+15
-4
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aliev.islam.1976@icloud.com
Ответ Ебздрогыч
Извине, сказал Мане
Сказал Мане сане
+7
-3
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окечуква
Садио можно понять, видимо все сразу навалилось, вот и психанул.
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Ебздрогыч
Извине, сказал Мане
+4
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А.В.Бубнов
А за все свои позорные нырки этот бегунок не хочет извиниться?
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