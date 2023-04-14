Мане извинился перед всеми игроками «Баварии» после того, как ударил Сане по лицу

Садьо Мане извинился перед партнерами по «Баварии» после конфликта с Лероем Сане.

Напомним, после матча чемпионов против «Манчестер Сити», который « » проиграла со счетом 0:3, Мане ударил Сане в лицо и разбил ему губу в ходе конфликта в раздевалке.

Среди вариантов наказания рассматривался в том числе разрыв соглашения, однако затем боссы «Баварии» решили не делать этого.

В результате Мане был отстранен от матча с «Хоффенхаймом» и оштрафован на 500 тысяч евро.

Как сообщает tz, в ходе спора в раздевалке Сане по-английски сказал Мане: «Оставь меня в покое».

Отмечается, что сейчас у тяжелый период – на выходных умерла его тетя, с которой у футболиста были близкие отношения.

Мане извинился перед всеми партнерами по «Баварии» после конфликта с Сане.

Мане разбил губу Сане, до того наорал на Нагельсманна – теперь отстранен. Кстати, скандалил и до Мюнхена