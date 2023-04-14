Мане извинился перед всеми игроками «Баварии» после того, как ударил Сане по лицу
Садьо Мане извинился перед партнерами по «Баварии» после конфликта с Лероем Сане.
Напомним, после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который «Бавария» проиграла со счетом 0:3, Мане ударил Сане в лицо и разбил ему губу в ходе конфликта в раздевалке.
Среди вариантов наказания рассматривался в том числе разрыв соглашения, однако затем боссы «Баварии» решили не делать этого.
В результате Мане был отстранен от матча с «Хоффенхаймом» и оштрафован на 500 тысяч евро.
Как сообщает tz, в ходе спора в раздевалке Сане по-английски сказал Мане: «Оставь меня в покое».
Отмечается, что сейчас у Садьо тяжелый период – на выходных умерла его тетя, с которой у футболиста были близкие отношения.
Мане извинился перед всеми партнерами по «Баварии» после конфликта с Сане.
Мане разбил губу Сане, до того наорал на Нагельсманна – теперь отстранен. Кстати, скандалил и до Мюнхена
Но деньги всему голова...