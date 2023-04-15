Талалаев получил красную в первом матче после возвращения в «Химки». Тренер подбросил бутылку, она упала на поле

Андрей Талалаев получил красную карточку в первом матче после возвращения в «Химки».

Главный тренер подмосковной команды был удален в концовке матча против « » в 23-м туре Мир (0:0). 50-летний специалист подбросил бутылку, она упала на поле.

Главный арбитр матча Рафаэль Шафеев за это показал красную карточку.