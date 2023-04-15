Талалаев получил красную в первом матче после возвращения в «Химки». Тренер подбросил бутылку, она упала на поле

Теги Крылья Советов Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия судьи Рафаэль Шафеев Футбол

Андрей Талалаев получил красную карточку в первом матче после возвращения в «Химки».

Главный тренер подмосковной команды был удален в концовке матча против «Крыльев Советов» в 23-м туре Мир РПЛ (0:0). 50-летний специалист подбросил бутылку, она упала на поле. 

Главный арбитр матча Рафаэль Шафеев за это показал Талалаеву красную карточку. 

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27 комментариев

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Spaten
Возьмёшься тут за бутылку, с такой игрой)
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Мукунку хороший
Ответ Amsterdam
Надеюсь бутылка приземлилась на донышко, иначе зачем это все?
В бутылке оставалось на донышке..На скамейке Химок начали отмечать ничью)))
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Антон Абызов
Ответ kilo_gilo
тот челлендж с бутылкой только дошёл до Талалаева?)
И что за челлендж такой? Объясните отсталым) Ладно еще литром водки жонглировать стоя на асфальте, по ходу от такого челленджа собутыльников инфаркт хватит... Раньше вон Покемонов ловили, все было "типа прекрасно".
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Евгений Крюков
Не понимаю негодований. Типа эмоционально бросать бутылку в воздух тренеру - это норм?
Я уверен: его удалили, чтобы он мог быстрее добраться до больницы, чтобы ему помогли держать себя в руках
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Isshin88
Награда нашла героя.
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Владислав Рязанов
Ответ JForce
Бутылка это очень интересно. А вот что Андрей ничью нанёс Крыльям никого не интересует ?
Нанес ничью - это топ!
+3
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+3
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Вадим Григорьев
Ответ Amsterdam
Надеюсь бутылка приземлилась на донышко, иначе зачем это все?
Она не могла приземлиться на донышко,там Химки
+7
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+7
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Зелёный гопник
Руководство Химок обязано на это отреагировать, уволить и выплатить неустойку!
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JForce
Бутылка это очень интересно. А вот что Андрей ничью нанёс Крыльям никого не интересует ?
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Футбол, хоккей итд
Талалай - малалай...)))
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Amsterdam
Надеюсь бутылка приземлилась на донышко, иначе зачем это все?
+5
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NIK7478
Откуда берут таких арбитров, где их учат судить?!
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БолельщикСоСтажем
Лишить фан-ай-ди и человек уйдёт тренить команды в лучшей лиге мира, куда он так конкретно стремится
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Мистер Громов
Уволен! Забирай свою неустойку и проваливай!
+5
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Волька-ибн-Алёша
Ответ mancity111
Дурак
рафаэль?да
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Уся Ваткин
развитие жонгляжа в московской области
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Ron Weasley
ничего не понятно , но очень интересно
+2
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Black Phoenix
Это что же за дуболомы в арбитрах РПЛ, если за такую мелочь сразу красную лепят, даже без устного выговора, или предварительной жёлтой, да ещё и в концовке матча, что ничего не решала уже?

*Facepalm*
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-1
-1
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Дмитрий Иванов
Он просто челлендж может выполнить хотел ?
0
0
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kilo_gilo
тот челлендж с бутылкой только дошёл до Талалаева?)
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Сергей Орлов
Гений)
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Momus1
Надо бы проверить законы, может теперь за это сажают на 15 лет…?
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trick00
Максимально тупое удаление
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Алекс75
Уже сделал вклад в развитие футбола в Московской области.
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Amalfitano
Если это так как описывают тут, арбитр полный неадекват.))
+23
-2
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