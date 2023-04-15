Талалаев получил красную в первом матче после возвращения в «Химки». Тренер подбросил бутылку, она упала на поле
Андрей Талалаев получил красную карточку в первом матче после возвращения в «Химки».
Главный тренер подмосковной команды был удален в концовке матча против «Крыльев Советов» в 23-м туре Мир РПЛ (0:0). 50-летний специалист подбросил бутылку, она упала на поле.
Главный арбитр матча Рафаэль Шафеев за это показал Талалаеву красную карточку.
Я уверен: его удалили, чтобы он мог быстрее добраться до больницы, чтобы ему помогли держать себя в руках
*Facepalm*