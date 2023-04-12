Карасев – судья матча «Ростов» – «Зенит», Шадыханов обслужит игру «Торпедо» и «Спартака» и другие назначения 23-го тура Мир РПЛ
РФС назначил арбитров на матчи 23-го тура Мир РПЛ .
15 апреля (суббота)
«Крылья Советов» – «Химки»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Сергей Каруненко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Павел Кукуян; AВАР – Антон Кобзев; инспектор – Игорь Синер.
«Динамо» – «Пари НН»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Алексей Лапатухин; ВАР – Алексей Амелин; AВАР – Алексей Лунев; инспектор – Андрей Бутенко.
«Сочи» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Арам Петросян; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Иван Сиденков; AВАР – Варанцо Петросян; инспектор – Алексей Резников.
«Урал» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Ян Бобровский; AВАР – Николай Еремин; инспектор – Сергей Зуев.
«Торпедо» – «Спартак»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Егор Болховитин; инспектор – Николай Левников.
16 апреля (воскресенье)
«Оренбург» – «Локомотив»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Роман Милюченко; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Ян Бобровский; AВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Сергей Мартынов.
«Факел» – «Ахмат»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Алексей Воронцов; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Иван Сиденков; AВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Юрий Баскаков.
«Ростов» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Владимир Москалев; ВАР – Павел Кукуян; AВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Вячеслав Харламов.
Ничего не стесняются
А клоуны в руководстве Спартака молчат
При федуне такого не было