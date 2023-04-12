Карасев – судья матча «Ростов» – «Зенит», Шадыханов обслужит игру «Торпедо» и «Спартака» и другие назначения 23-го тура Мир РПЛ

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РФС назначил арбитров на матчи 23-го тура Мир РПЛ .

15 апреля (суббота)

«Крылья Советов» – «Химки»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Сергей Каруненко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Павел Кукуян; AВАР – Антон Кобзев; инспектор – Игорь Синер.

«Динамо» – «Пари НН»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Алексей Лапатухин; ВАР – Алексей Амелин; AВАР – Алексей Лунев; инспектор – Андрей Бутенко.

«Сочи» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Арам Петросян; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Иван Сиденков; AВАР – Варанцо Петросян; инспектор – Алексей Резников.

«Урал» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Ян Бобровский; AВАР – Николай Еремин; инспектор – Сергей Зуев.

«Торпедо» – «Спартак»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Егор Болховитин; инспектор – Николай Левников.

16 апреля (воскресенье)

«Оренбург» – «Локомотив»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Роман Милюченко; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Ян Бобровский; AВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Сергей Мартынов.

«Факел» – «Ахмат»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Алексей Воронцов; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Иван Сиденков; AВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Юрий Баскаков.

«Ростов» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Владимир Москалев; ВАР – Павел Кукуян; AВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Вячеслав Харламов.

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19 комментариев

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Wiley Fox
На Спартак дюковщина поставила сынка и папашу левниковых

Ничего не стесняются

А клоуны в руководстве Спартака молчат

При федуне такого не было
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Homo Faber
Ждём очередной косяк Карасёва против "Зенита", скорей всего, пенальти, который ЭСК признает необоснованным.
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Sunnyboy
Ответ schwein
Главная интрига тура - справится ли Спартак с Торпедо без судейской помощи?
Ты украл мой комент с прошлой ветки тура))
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prist
О, Безбородова на ЦСКА назначили, красная и пенальти точно будут
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Владислав88
«Ростов» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев. Прикольно. Можно делать ставку на тотал 2,5 пенальти. Помню года 3 назад, когда Зенит 6-1 выиграл, он аж 4 штуки поставил))))
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укротитель троллей
Ответ Zenith forever
Что удумали, Спартак судит не Иванов. Это заговор!
там твои про заговор в лице Карасёва пишут )))
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SM40
Ответ schwein
Главная интрига тура - справится ли Спартак с Торпедо без судейской помощи?
За своими следи
+1
0
+1
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Сергей Ошлапов
Ответ Колбаскер тут
Интересно, поставит ли Карасев пенку в пользу Ростова, если нарушение будет в центре поля?
Я думаю, что Комличенко свой финт прокрутит и не раз!
+1
0
+1
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укротитель троллей
Ответ dimonivanov
кто о чем, а в Питере о Спартаке
классика ))
+2
-3
-1
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munhin
По-любому это заговор Газпрома против спартака
+1
-2
-1
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schwein
Ответ dimonivanov
кто о чем, а в Питере о Спартаке
вы правда хотите обсуждать 9-ти очковый отрыв от 2-го места за 8 туров до конца? Тут только одна интрига, вырастет ли он до традиционных +15 к концу или нет?
+10
-5
+5
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Виктор
Ответ Дмитрий9779
Помню Карась заболел перед кубком Зенит-Спартак,а Москалев провалил матч,сейчас опять резервный Москалев,уже подтягивают ежегодного двоечника.
Типа "заболел".
0
-2
-2
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Дмитрий9779
Помню Карась заболел перед кубком Зенит-Спартак,а Москалев провалил матч,сейчас опять резервный Москалев,уже подтягивают ежегодного двоечника.
+1
-2
-1
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Zenith forever
Что удумали, Спартак судит не Иванов. Это заговор!
+13
-6
+7
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dimonivanov
Ответ schwein
Главная интрига тура - справится ли Спартак с Торпедо без судейской помощи?
кто о чем, а в Питере о Спартаке
+8
-13
-5
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Alex Titov
Ответ Колбаскер тут
Интересно, поставит ли Карасев пенку в пользу Ростова, если нарушение будет в центре поля?
Конечно. Выдь это Карасев
+2
-2
0
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Кирилл.С-Пб
Лысый шарлатан - топ. Зенит - чемпион!)
+5
-1
+4
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Колбаскер тут
Интересно, поставит ли Карасев пенку в пользу Ростова, если нарушение будет в центре поля?
+17
-6
+11
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schwein
Главная интрига тура - справится ли Спартак с Торпедо без судейской помощи?
+37
-10
+27
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