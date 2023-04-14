Роман Павлюченко: «Для «Спартака» место в топ-3 – нормальный результат. Борьбу за чемпионство отложат на следующий сезон»

Роман Павлюченко считает место в тройке Мир РПЛ нормальным результатом для «Спартака».

«Наверное, борьба за чемпионство завершена. У «Зенита» слишком большой отрыв и слишком много мастерства, чтобы его растерять.

«Спартак» отложит борьбу за чемпионство на следующий сезон. Место в топ-3 – нормальный результат для красно-белых. Выше головы не прыгнешь», – сказал бывший игрок сборной России.

После 22 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 54 очка. На второй строчке расположился «Ростов», у которого 45 очков. « » с 42 очками занимает третье место.