Роман Павлюченко: «Для «Спартака» место в топ-3 – нормальный результат. Борьбу за чемпионство отложат на следующий сезон»

Теги Спартак Роман Павлюченко премьер-лига Россия Футбол

Роман Павлюченко считает место в тройке Мир РПЛ нормальным результатом для «Спартака».

«Наверное, борьба за чемпионство завершена. У «Зенита» слишком большой отрыв и слишком много мастерства, чтобы его растерять.

«Спартак» отложит борьбу за чемпионство на следующий сезон. Место в топ-3 – нормальный результат для красно-белых. Выше головы не прыгнешь», – сказал бывший игрок сборной России.

После 22 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 54 очка. На второй строчке расположился «Ростов», у которого 45 очков. «Спартак» с 42 очками занимает третье место.

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8 комментариев

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T622222
Так уже 20 лет
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koshaus
СМ отложит борьбу за чемпионство на следующий сезон. Борьба за чемпионство - это такая личинка, которую СМ регулярно откладывает на следующий сезон, но безжалостная бутса Питера её давит и нужно откладывать новую.
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Serzhique
А потом ещё на сезон... и так лет на 20 вперёд ))
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Виталий
По факту , смотрим с надеждой на предстоящий сезон , а в этом надо брать кубок и второе место
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Ильдар Фарукшин
Ромка адекватно
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ТрактоПоктер
Напоминает классику :
Работаем до упора. Потом упор отодвигаем и работаем дальше ....
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Nick150486
Реализм, не его конек
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Valentin Kompaneytsev
Надо быть реалистом. Роман это подтверждает.
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