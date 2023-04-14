Асхабадзе рассказал, что «Спартак» мог подписать Мане в 2014-м: «Дошло до договоренности с «Зальцбургом». Садьо сказал, что категорически не поедет в Россию»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ред Булл Зальцбург Факел Роман Асхабадзе Садьо Мане Футбол

Роман Асхабадзе вспомнил, как в 2014 году «Спартак» мог подписать Садьо Мане.

Трансфер игрока «Зальцбурга» сорвался из-за нежелания сенегальца ехать в Россию, а «Спартак» подписал Квинси Промеса.

«С Мане дошло до момента договоренности с клубом. Игрок отказался, сказал: «Не поеду». Клуб сказал, что согласен, договаривайтесь с игроком.

Австрийский клуб [«Зальцбург»] сказал, что нас ваши деньги устраивают. У нас есть англичане, но они дают меньше, мы хотим больше. Мы дали чуть-чуть больше, и они согласились.

Агент Мане сказал, что хочет в Россию, его все устраивает. Мане сказал, что категорически не поедет в Россию. Никак не пытались переубедить, он сказал конкретно», – сказал бывший генеральный директор «Спартака» в эфире «Коммент.Шоу». 

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15 комментариев

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Ильдар Фарукшин
Глядя на его карьеру сделал правильно.
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Владимир Молявин
Это его выбор.
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Илья Ворошилов
Спас карьеру
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Матвей Суицидин
Понимаю, что над такими заявлениями принято смеяться, но прокрутите новости назад, я точно помню, что про Салаха и Мане в Спартаке долго слухи ходили, как и про Левандовского в Локо и Зените. В тот момент это были игроки, которые вполне могли перейти в РПЛ.
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Фут.Боль
Мане в итоге так и не узнаёт, что такое париться в бане с Глушаковым.
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дронреш
Даааа...) кто знает, что бы было, если б он перешел в спартак
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Ingvar Andreasson
Мане даже не представляет, что он потерял! Выбрал жалкую карьеру в топовом чемпионате. А мог бы тушинского борща отведать, рассказать пару анекдотов про "величие" своей новой команды и получать "комплименты" от коллективного кавазашвили, что "опять взяли сникерса какого-то там! Вот в наше-то время прям со двора пацаны в основу спартака попадали!". Эх! Садьо, Садьо... испортил себе карьеру!
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Давид Agabekyan
Ответ 10ztv
от создателей зенит интересовался месси
Так такие сказки только про Спартак. Это Зарема почти Мбаппе подписала
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Гамарджоба Генацвале
И Мане к нам не приехал, #####!
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rigobersong
Все вышло для всех прекрасно. Мане пробился в топ клуб и исполнил свою мечту, а Спартак подписал Промеса который стал легендой клуба:))
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Дмитрий Евгеньевич
Любимая рубрика "если бы да кабы". Давненько не было.
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10ztv
от создателей зенит интересовался месси
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Ебздрогыч
Время офигительных историй как мы кого-то из великих почти подписали
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Valentin Grabenovsky
а ещё чуть не подписали Месси в 16. ах да, ещё Холланда вели с 14 лет
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Bashibuzuck
Теперь то че об этом вспоминать?🤨
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