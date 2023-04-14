Асхабадзе рассказал, что «Спартак» мог подписать Мане в 2014-м: «Дошло до договоренности с «Зальцбургом». Садьо сказал, что категорически не поедет в Россию»

Роман Асхабадзе вспомнил, как в 2014 году «Спартак» мог подписать Садьо Мане.

Трансфер игрока « » сорвался из-за нежелания сенегальца ехать в Россию, а «Спартак» подписал Квинси Промеса.

« дошло до момента договоренности с клубом. Игрок отказался, сказал: «Не поеду». Клуб сказал, что согласен, договаривайтесь с игроком.

Австрийский клуб [«Зальцбург»] сказал, что нас ваши деньги устраивают. У нас есть англичане, но они дают меньше, мы хотим больше. Мы дали чуть-чуть больше, и они согласились.

Агент Мане сказал, что хочет в Россию, его все устраивает. Мане сказал, что категорически не поедет в Россию. Никак не пытались переубедить, он сказал конкретно», – сказал бывший генеральный директор « » в эфире «Коммент.Шоу».