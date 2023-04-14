Лапочкин о симуляциях: «Судьи изучают не только Комличенко, но и Соболева с Тюкавиным. Готовы к тому, что они будут симулировать»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Sports.ru Сергей Лапочкин Николай Комличенко Александр Соболев Константин Тюкавин Футбол

Сергей Лапочкин высказался об игроках Мир РПЛ, склонных к симуляциям.

– В первой части сезона «Ростов» жаловался, что судьи стали делать акцент на действиях Комличенко. Разве это не нормально?

– Конечно, нормально. Судьи изучают манеру многих игроков, которые не стремятся остаться на ногах в любой ситуации. Речь не только про Комличенко – то же самое относится к Александру Соболеву и Константину Тюкавину. Судьи не выходят на матч с предубеждением, но они готовы к тому, что эти нападающие могут симулировать.

То, что судьи изучают Комличенко – не минус «Ростова», а плюс нашим судьям, потому что в этой части они готовы к работе.

– Комличенко и Соболев – попсовые фигуры в обсуждении пенальти. Что не так с Тюкавиным? 

– Тюкавин любит усиливать контакты в штрафной. Безусловно, на нем нарушают правила в штрафной – и иногда пенальти не назначают даже за очевидный фол. Но в игре Тюкавина есть элементы симуляций, – сказал бывший арбитр ФИФА в интервью Sports.ru.

14 пенальти «Ростова» – рекорд РПЛ. А все ли с ними в порядке? Разбор бывшего судьи ФИФА Лапочкина

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20 комментариев

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Андрей Кононов
Ответ Кино Музыка
Так себе изучают, судя по пенальти на Комличенко.
кто это решил:"судя по пенальти на Комличенко"?Не ты ли?
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snork
Ни разу не видел, что бы Тюкавин симулировал, хрень Лампочкин сморозил.
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Андрей Кононов
Ответ Назар Игорь
Насчёт Тюкавина не уверен, вроде он не замечен в стремлении симулировать. А Комличенко и Соболев это уже клиника. Войдут в книгу рекордов Гиннесса.
Почему я должен верить тебе?
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николай лавникевич
это "спец", который пожизненно отстранен от судейства ?
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Сергей Илюшенков
Лучше бы судьи изучали не индивидуально взятых игроков,а правила!А то из тура в тур судят как им заблагорассудится!
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Pertinax Gandi
Тюкавина-то зачем приплёл к тем двум симулянтам?
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Andrew Petrov
в плане симуляции нет равных судьям,то они не видят,то видят не то...
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-DF-
Теперь и Зобнина надо изучать, у него кнопка в пупке - чуть нажал и ножки отстегиваются (
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Ковид 07.10.52
Он сам-то понял. что наговорил....пока будут на глаз определять силу контакта, судьи будут жить богато...Нужно четко, как в хоккее с ударом клюшкой в лицо....удар был, удаление, кровь пошла двойное ....так и здесь рукой схватил, положил лапу на соперника-фол...если считаешь, что сильно приложил, то желтая еще, если с кровью - красная...И все сразу наладится, перестанут лапы распускать...
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Сергей Волуйский
Ответ Удар Кержакова
Бред то что судьи изучают манеру игроков-симулянтов? Или то, что в футболе до сих пор есть симулянты?
Симулянты есть везде , даже среди судей Футбол - это игра , как и многие другие , а где игра , там обман , как средство добычи результата Ты со мной не согласен???
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Назар Игорь
Насчёт Тюкавина не уверен, вроде он не замечен в стремлении симулировать. А Комличенко и Соболев это уже клиника. Войдут в книгу рекордов Гиннесса.
+1
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Удар Кержакова
Ответ Сергей Волуйский
Какой бред !! И эти судьи решают почти всё в нашем футболе!! А не проще ввести лимит на пенальти , офсайды, карточки и самое главное на занятые места
Бред то что судьи изучают манеру игроков-симулянтов? Или то, что в футболе до сих пор есть симулянты?
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Ильдар Фарукшин
Только судьи наши сами симулируют в игре. Хотя вся страна изучают их. 😊
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kilgore trout
А надо было Зобнина изучать, как выяснилось
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Сергей Волуйский
Какой бред !! И эти судьи решают почти всё в нашем футболе!! А не проще ввести лимит на пенальти , офсайды, карточки и самое главное на занятые места
+1
-3
-2
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Сергей Волуйский
Остаться на ногах любым путем ( цитата Лапочкина) - это что ? Это после удара по ним ногой соперника ?? Интересно , можно посмотреть , где это записано
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Кино Музыка
Так себе изучают, судя по пенальти на Комличенко.
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Alex1104
Ответ Уся Ваткин
Футбольный арбитр ночью показал своей жене желтую карточку за симуляцию, а она ему - красную за игру руками.
Жена - Комличенко (Соболеву, Тюкавину): Кто бы говорил!
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Уся Ваткин
Футбольный арбитр ночью показал своей жене желтую карточку за симуляцию, а она ему - красную за игру руками.
+9
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Alex1104
"Сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя".
Только в данном случае против репутации
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