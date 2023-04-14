Лапочкин о симуляциях: «Судьи изучают не только Комличенко, но и Соболева с Тюкавиным. Готовы к тому, что они будут симулировать»
Сергей Лапочкин высказался об игроках Мир РПЛ, склонных к симуляциям.
– В первой части сезона «Ростов» жаловался, что судьи стали делать акцент на действиях Комличенко. Разве это не нормально?
– Конечно, нормально. Судьи изучают манеру многих игроков, которые не стремятся остаться на ногах в любой ситуации. Речь не только про Комличенко – то же самое относится к Александру Соболеву и Константину Тюкавину. Судьи не выходят на матч с предубеждением, но они готовы к тому, что эти нападающие могут симулировать.
То, что судьи изучают Комличенко – не минус «Ростова», а плюс нашим судьям, потому что в этой части они готовы к работе.
– Комличенко и Соболев – попсовые фигуры в обсуждении пенальти. Что не так с Тюкавиным?
– Тюкавин любит усиливать контакты в штрафной. Безусловно, на нем нарушают правила в штрафной – и иногда пенальти не назначают даже за очевидный фол. Но в игре Тюкавина есть элементы симуляций, – сказал бывший арбитр ФИФА в интервью Sports.ru.
14 пенальти «Ростова» – рекорд РПЛ. А все ли с ними в порядке? Разбор бывшего судьи ФИФА Лапочкина
Только в данном случае против репутации