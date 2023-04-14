«Было приятно видеть слезы Роналду, а не наших игроков. Месси нравится мне больше». Хавбек Марокко Буфаль о победе над Португалией на ЧМ

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Лионель Месси лига 1 Франция Аль-Райян высшая лига Катар Сборная Марокко по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2022 Софьян Буфаль Футбол

Софьяну Буфалю понравилось видеть слезы Криштиану Роналду после вылета Португалии с ЧМ.

Сборная Марокко, за которую выступает Буфаль, выбила Португалию с ЧМ-2022 (1:0) на стадии 1/4 финала. После финального свистка Роналду ушел в подтрибунное помещение в слезах.

«При всем уважении к Роналду, мне было приятно видеть его слезы, а не слезы игроков нашей сборной. Месси мне нравится больше Роналду, а играть я бы хотел за «Барселоны», – сказал полузащитник катарского «Аль-Райяна» в интервью Alkass.

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Н.Ф.
Садист какой-то.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greatest Of All Time
Красава Буфаль, но есть но, нельзя так обижать девчонку, что бы она в слезах покидала поля.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FEZ10
Он не сказал ничего плохого про Роналду .Я бы тоже не хотел видеть свои слёзы и слёзы моей команды ,так как это означало что мы вылетели .Лучше пусть плачет другая команда .Это все лишь игра
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeastI666I
Ответ Greatest Of All Time
Один факт скажу, Рюналду вышел на 50 минуте и коснулся мяча меньше чем Рафаэль Леау который вышел на 80 минуте. Об этом уже был новость.
ахаха прикольно!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин 24
Ответ Oleg
Марокко спасли футбол от пиара, маркетинга и натягивания на глобус величия роналду.
Бавария спасла футбол от пиара, маркетинга и натягивания на глобус "величия" гормональной Дюймовочки месси
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeastI666I
Ответ Константин 24
Фанаты месси уже лет 10 считают его лучшим в истории. Раньше вас чемпионат мира не интересовал.
следовательно это фанаты Кринжа говорили про чемпионат мира. так как нас чемпионат мира не интересовал. теперь вас тоже не интересует
ахахахаха
пикантно!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greatest Of All Time
Ответ BeastI666I
нет, Кринж все запорол! вообще все. Он вышел просто ноль без палочки. он хоть что-то селал за весь турнир?! хоть что-то?!?!?!?
Один факт скажу, Рюналду вышел на 50 минуте и коснулся мяча меньше чем Рафаэль Леау который вышел на 80 минуте. Об этом уже был новость.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BZB
Да всему миру было приятно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Карма настигла Португалию моментально, сколько их болельщики тут грязи на Месси и Аргентину выкинули, после Аравии, потом после Португалии и 6-1, но Марокко просто поставили их всех на место, а окончательный контрольный выстрел сделали Месси и Аргентина!:) Весь мир был за Месси, величайшего игрока в истории футбола:) Хейтерам осталось только завидовать и плакать!:)) Потому что жизнь она такая, не нужно желать людям зла, надо быть добрее!:))
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин 24
Ответ BeastI666I
и просто для справки. нельзя стать лучшим, не выиграв чемпионат мира.
Фанаты месси уже лет 10 считают его лучшим в истории. Раньше вас чемпионат мира не интересовал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeastI666I
Ответ Константин 24
Все там правильно
а судьи кто? кто решать будет правильно или нет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AF007
https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/05/4b/73/39/rue7c58b7b8bd.jpg

Вкуснятина
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин 24
Ответ Отец Абду
Думаю, всем было приятно видеть слезы игрока Аль Насра:) P.S. просто Месси купил игроков Марокко, чтобы те отправили игрока Аль Насра домой в слезах:)
Всем фанкам мальчик с пальчика и прочим дегр@д@нтам
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ Отец Абду
Думаю, всем было приятно видеть слезы игрока Аль Насра:) P.S. просто Месси купил игроков Марокко, чтобы те отправили игрока Аль Насра домой в слезах:)
Марокко спасли футбол от пиара, маркетинга и натягивания на глобус величия роналду.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
whereissuso
Ответ Константин 24
Кринж это человек, пытающийся оскорбить лучшего бомбардира в истории футбола или его фанатов.
Я не хотел, чтобы мои слова заставили кого-то чувствовать себя неуютно. Прости, пожалуйста.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин 24
Ответ BeastI666I
не понял тебя. может запятые не там стоят?
Все там правильно
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wild Plum
Ответ Ебздрогыч
Беги, дядя Мить (с) сейчас тебе Пирс Морган, сестры, фанаты накидают полную панамку, и совсем не клубники
А что, Моргану, фанатам и сёстрам на каждого Васю Пупкина внимание обращать?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Отец Абду
Думаю, всем было приятно видеть слезы игрока Аль Насра:)

P.S. просто Месси купил игроков Марокко, чтобы те отправили игрока Аль Насра домой в слезах:)
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блуждающий странник
Современная журналистика. Игрок сказал, что рад проходу Марокко в полу-финал, вывернули так будто он насмехается над Роналду)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeastI666I
Ответ Константин 24
Кринж это человек, пытающийся оскорбить лучшего бомбардира в истории футбола или его фанатов.
и просто для справки. нельзя стать лучшим, не выиграв чемпионат мира.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeastI666I
Ответ Константин 24
Кринж это человек, пытающийся оскорбить лучшего бомбардира в истории футбола или его фанатов.
не понял тебя. может запятые не там стоят?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeastI666I
Ответ David Aprasidze
Это не диагноз а гипербола
так гипербола использована для оскорбления. зачем? или из зависти или ты гад по жизни. просто так же не оскорбляют людей.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин 24
Ответ BeastI666I
нет, Кринж все запорол! вообще все. Он вышел просто ноль без палочки. он хоть что-то селал за весь турнир?! хоть что-то?!?!?!?
Кринж это человек, пытающийся оскорбить лучшего бомбардира в истории футбола или его фанатов.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин 24
Ответ whereissuso
Он ни при чем, это уже в моду вошло в профессиональных футбольных кругах: поддеть кринжа, сказав, что месси лучше
Кринж это человек, пытающийся оскорбить лучшего бомбардира в истории футбола или его фанатов.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
niru
Бедный Буфаль,сколько комплексов:(
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий