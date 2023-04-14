«Было приятно видеть слезы Роналду, а не наших игроков. Месси нравится мне больше». Хавбек Марокко Буфаль о победе над Португалией на ЧМ

Софьяну Буфалю понравилось видеть слезы Криштиану Роналду после вылета Португалии с ЧМ.

, за которую выступает , выбила Португалию с (1:0) на стадии 1/4 финала. После финального свистка Роналду ушел в подтрибунное помещение в слезах.

«При всем уважении к Роналду, мне было приятно видеть его слезы, а не слезы игроков нашей сборной. Месси мне нравится больше , а играть я бы хотел за «Барселоны», – сказал полузащитник катарского « » в интервью Alkass.