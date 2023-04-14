«Было приятно видеть слезы Роналду, а не наших игроков. Месси нравится мне больше». Хавбек Марокко Буфаль о победе над Португалией на ЧМ
Софьяну Буфалю понравилось видеть слезы Криштиану Роналду после вылета Португалии с ЧМ.
Сборная Марокко, за которую выступает Буфаль, выбила Португалию с ЧМ-2022 (1:0) на стадии 1/4 финала. После финального свистка Роналду ушел в подтрибунное помещение в слезах.
«При всем уважении к Роналду, мне было приятно видеть его слезы, а не слезы игроков нашей сборной. Месси мне нравится больше Роналду, а играть я бы хотел за «Барселоны», – сказал полузащитник катарского «Аль-Райяна» в интервью Alkass.
ахахахаха
пикантно!
Вкуснятина
P.S. просто Месси купил игроков Марокко, чтобы те отправили игрока Аль Насра домой в слезах:)