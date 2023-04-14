Лионель Месси: «Люблю фантазировать о своем будущем, но действительно не знаю, что оно принесет. Оно будет таким, каким Бог захочет видеть его»

Лионель Месси в рекламе Louis Vuitton признался, что не знает, каким будет его будущее.

Нападающий « » и сборной вновь стал героем новой рекламной кампании французского дома моды. На серии фотографий Лео сидит на чемодане на взлетной полосе.

«Я не знаю, что принесет мне будущее. Я люблю фантазировать об этом и думать о том, что может произойти, но я действительно не знаю, каким будет мое будущее.

Оно будет таким, каким и должно. Таким, каким Бог захочет видеть его», – сказал Месси для промо-ролика.

Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года. Сообщалось, что он может вернуться в «Барселону».

Месси вновь снялся для Louis Vuitton. Лео сидит на чемодане на взлетной полосе