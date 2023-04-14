Лионель Месси: «Люблю фантазировать о своем будущем, но действительно не знаю, что оно принесет. Оно будет таким, каким Бог захочет видеть его»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу возможные трансферы стиль Футбол

Лионель Месси в рекламе Louis Vuitton признался, что не знает, каким будет его будущее.

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины вновь стал героем новой рекламной кампании французского дома моды. На серии фотографий Лео сидит на чемодане на взлетной полосе.

«Я не знаю, что принесет мне будущее. Я люблю фантазировать об этом и думать о том, что может произойти, но я действительно не знаю, каким будет мое будущее.

Оно будет таким, каким и должно. Таким, каким Бог захочет видеть его», – сказал Месси для промо-ролика.

Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года. Сообщалось, что он может вернуться в «Барселону».

Месси вновь снялся для Louis Vuitton. Лео сидит на чемодане на взлетной полосе

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11 комментариев

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red hikkikomori
Ответ Фанат Лионеля Месси
Будущее Месси в Барсе
Так ему и передадим
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Совесть Черданцева
Ответ Великий Алонсо
Тяжело быть Меське вечно позади Роналду по ходу всей своей карьеры
В какой вселенной? В нормальном мире Лео, будучи не цф и на 2 года младше, обошёл Рона по голам в Европе. Опять в пролёте
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Лёха Артемьев
Мог бы прямо сказать: "Хочу в Шинник"
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Акира_1
Так Месси же и есть Бог для некоторых, т.е
он сам о себе сказал? 🤔
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D Lee
Ответ DolJun
надеюсь месси не пойдет в барсу если ему предложат всего лишь унизительный годичный контракт. хотел бы чтобы лучший игрок своего поколения закончил карьеру дома, в барсе, но только если лапорта даст контракт минимум на 5 лет и под личные гарантии чави выхода в старте.
Я тоже надеюсь что лео в ьарсе ьольше ни когда не будет ..
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Ruslan Shulz
И с меньшими деньгами можно уже ни от кого не зависеть и самому решать, какое оно твое будущее. Но тут слово за папой
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hannibal ante portas
Месси: Фантазер ты меня называла
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Великий Алонсо
Тяжело быть Меське вечно позади Роналду по ходу всей своей карьеры
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DolJun
надеюсь месси не пойдет в барсу если ему предложат всего лишь унизительный годичный контракт. хотел бы чтобы лучший игрок своего поколения закончил карьеру дома, в барсе, но только если лапорта даст контракт минимум на 5 лет и под личные гарантии чави выхода в старте.
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Roni7730
Фантазёр тот ещё 😅
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Фанат Лионеля Месси
Будущее Месси в Барсе
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