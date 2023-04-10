Президент «Жироны» и брат Гвардиолы о деле Негрейры: «Ситуацию необходимо расследовать, но «Барса» завоевала свои титулы законно. «Реал» делает все, чтобы извлечь выгоду»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига судьи Пеп Гвардиола Федерация футбола Испании Жирона Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Президент «Жироны» Пере Гвардиола считает ситуацию с делом Негрейры искусственно раздутой.

Напомним, ранее прокуратура Барселоны подала иск на «Барсу» и бывших президентов клуба Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра – он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год. «Жирона» вместе с другими клубами Ла Лиги и Сегунды присоединилась к заявлению Ла Лиги об этом деле. 

«Мы состоим в различных комитетах, и это было коллективное решение. Мы должны провести расследование и выяснить, что произошло. Удивительно, что за это платили так долго, необходимо это расследовать. Мы должны позволить судьям работать и игнорировать огромное количество утечек от тех, кто хочет навредить «Барсе».

В «Мадриде» используют все средства, чтобы извлечь из этого выгоду. В этом они настоящие мастера. Единственное, в чем можно быть уверенным, так это в том, что то, что все трофеи за это время были выиграны на поле, и это не изменится. Я считаю, что нельзя позволять никому запятнать репутацию «Барсы». Реальность такова, что «Барса» завоевала свои титулы заслуженно и законно», – сказал президент «Жироны» и брат Пепа Гвардиолы.

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43 комментария

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белошип
Какие же гигантские комплексы у каталунских рабов перед Реалом
Т.е официально доказано что полосатый кабинет башлял главе судейского комитета,но виноват Перес и ко?)
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alberto-m
Ответ Zidan GOAT
Про Эвребе тоже самое сектанты говорят )
Я не знал ,что Эвребе получает деньги от Ла Лиги .он судья из Испании, или ты просто пытаешься привязать яблоки к грушам и узнать сколько апельсинов в корзинке????
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Экселлент
Ответ Patriarkh Kirill
Спортс, а президента Жироны так и именуют да? Брат Гвардиолы. Или все таки имя у него есть?
Пере
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Val Smith
Ответ Barcelona For Life83
Сейчас обвиняют, ок, но если не последует наказаний или других законных санкций, и т.д., это будет означать, что всё было ради подрыва репутации Барселоны... В зачёт не идут комментарии здешних обозревателей и пользователей, но мы ждём концовки этой вакханалии...
Больше всех в подрыве репутации Барселоны виноваты участвующие в этом функционеры этой самой Барселоны.
Текущее руководство Барселоны, которое вместо вменяемого заявления о том что делалось и почему, выдает перлы вроде того что все это враки и заговоры делу не помогает.
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LIVERPOOL18921503/25052005
Ответ alberto-m
Возможно ,потому что он адекватный болельщик футбола, а ты.............НЕТ!!!
Знаете, у меня одно из кредо такое: если люблю или ненавижу, то всем сердцем. Барселона в футбольном смысле как никто завоевала ненависть
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alberto-m
Ответ Arthas M
Барса судейскому чиновнику перевела миллионы,но для вас это конечно не доказательство)))
Это доказательство !!!!!
НО ЧЕГО????????🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
А !!!!!!!!!!!я догадался!!!!!!!!!!!
это доказательство того ,
что Барса😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱 перевела миллионы
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Tollie
Ответ жига
Из новости узнал, что президент Жироны - брат Гвардиолы.
теперь лысого физрука из голубого манчестера надо именовать не иначе как "брат президента Жироны"
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Barca_mania
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
А причем тут Реал? Я, как фан Красных вас ненавижу, это во-1, а во-2, свою дичь про "честные титулы и на голову сильнее" втирайте лапшелюбителю
а, так ты портовый. Тогда всё понятно, вопросов нет;)
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alberto-m
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Как болельщик Ливерпуля может быть каталонским симпатизантом? Это же гной и позорище
Возможно ,потому что он адекватный болельщик футбола, а ты.............НЕТ!!!
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LIVERPOOL18921503/25052005
Ответ Barca_mania
все сезоны когда Барса выигрывала ЛЧ, она была на голову сильнее всех соперников, в отличие от Реала, который выигрывал Титулы за счёт судейских отскоков и удачи.
А причем тут Реал? Я, как фан Красных вас ненавижу, это во-1, а во-2, свою дичь про "честные титулы и на голову сильнее" втирайте лапшелюбителю
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Barca_mania
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Барселона честно выигрывает титулы. Лайк от Эвребе и Айтекина
все сезоны когда Барса выигрывала ЛЧ, она была на голову сильнее всех соперников, в отличие от Реала, который выигрывал Титулы за счёт судейских отскоков и удачи.
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Arthas M
Ответ Barca, Liverpool_forever
Никаких конкретных доказательств подкупа какого либо судьи нет. Поэтому все хейтеры дружно идут н….
Барса судейскому чиновнику перевела миллионы,но для вас это конечно не доказательство)))
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Patriarkh Kirill
Спортс, а президента Жироны так и именуют да? Брат Гвардиолы. Или все таки имя у него есть?
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ДЖИН
Ответ Zidan GOAT
Про Эвребе тоже самое сектанты говорят )
а что там про Эврэбэээ говорят..
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Barcelona For Life83
Сейчас обвиняют, ок, но если не последует наказаний или других законных санкций, и т.д., это будет означать, что всё было ради подрыва репутации Барселоны... В зачёт не идут комментарии здешних обозревателей и пользователей, но мы ждём концовки этой вакханалии...
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Syndycate
Типичная методичка для кулес: "Это всё Реал, а вот у Реала..."
😂
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ДЖИН
Ответ Виктор Кашшаи
О, братишки из Каталонии, учись, Эспаньол
Эспаньолка к Каталонии не относится, это мадридская чика..засланный казачек.
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ДЖИН
кабинет подлая система под покровительством уефа, хамилеон футбольный оказывается..
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King_X
Ответ Штаны Габора Кирая
У них в Каталонии какая-то своя атмосфера, почти как в Спартаке. Только одни постоянно ищут заговоры Зенита и Газпрома, а вторые - заговоры Реала и Переса.
И Тебаса, он ещё виноват у них
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LIVERPOOL18921503/25052005
Ответ LokiSp
Да все он правильно сказал. Дело не имеет никакого отношения к судьям и их решениям на поле, Барселона выигрывала титулы в честных матчах, этого не отнять (некоторые конечно вспомнят Эвребе и будут правы, но тут уж простите, такие вот судьи бывали у всех). А единственное и главное что хотят расследовать, так это обычный распил бабла некоторыми коррупционерами через фирму Негрейры
Барселона честно выигрывает титулы. Лайк от Эвребе и Айтекина
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Alexlagodny
Ответ жига
Из новости узнал, что президент Жироны - брат Гвардиолы.
👍🏻😂
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Alexlagodny
Ответ Anime Power
А что вы ожидали от него услышать?
Правду, которую от мадридистов никогда не услышишь.
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Виктор Кашшаи
О, братишки из Каталонии, учись, Эспаньол
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Alexlagodny
Чтобы там мадрид не мудрил и как бы не бесновались - Барса будет чемпионом!!!! И хочу заметить, честным чемпионом, а не так, как некоторые бесящиеся.
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Zidan GOAT
Ответ Barca, Liverpool_forever
Никаких конкретных доказательств подкупа какого либо судьи нет. Поэтому все хейтеры дружно идут н….
Про Эвребе тоже самое сектанты говорят )
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