Президент «Жироны» и брат Гвардиолы о деле Негрейры: «Ситуацию необходимо расследовать, но «Барса» завоевала свои титулы законно. «Реал» делает все, чтобы извлечь выгоду»

Президент «Жироны» Пере Гвардиола считает ситуацию с делом Негрейры искусственно раздутой.

Напомним, ранее прокуратура Барселоны подала иск на «Барсу» и бывших президентов клуба Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета . «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра – он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год. « » вместе с другими клубами и Сегунды присоединилась к заявлению Ла Лиги об этом деле.

«Мы состоим в различных комитетах, и это было коллективное решение. Мы должны провести расследование и выяснить, что произошло. Удивительно, что за это платили так долго, необходимо это расследовать. Мы должны позволить судьям работать и игнорировать огромное количество утечек от тех, кто хочет навредить «Барсе».

В « » используют все средства, чтобы извлечь из этого выгоду. В этом они настоящие мастера. Единственное, в чем можно быть уверенным, так это в том, что то, что все трофеи за это время были выиграны на поле, и это не изменится. Я считаю, что нельзя позволять никому запятнать репутацию «Барсы». Реальность такова, что «Барса» завоевала свои титулы заслуженно и законно», – сказал президент «Жироны» и брат .