Бартомеу и Росель могут подать на Тебаса в суд за направление ложного доказательства по делу Негрейры

Бывшие президенты «Барселоны» могут подать в суд на главу Ла Лиги Хавьера Тебаса

В феврале президент Ла Лиги направил прокурору письмо с обвинениями в адрес двух бывших президентов «Барселоны» – Жосепа Марии Бартомеу и – на основании рукописного документа, найденного в доме бывшего директора «Барселоны» Хосепа Контрераса, ныне покойного.

Однако этот документ касается другого дела – о нецелевом использовании средств Королевской испанской футбольной федерацией. Тебас соотнес фигурировавшие в документе имена с экс-президентами «Барселоны» и выплатами Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Как сообщает La Vanguardia, Бартомеу и Росель вчера консультировались со своими адвокатами по поводу возможности подать на руководителя лиги в суд. Они считают, что Тебас пытался уличить их в неправомерных деяниях, используя ошибочно интерпретированный документ.

Утверждается, что если Росель пока лишь следит за развитием ситуации, то Бартомеу готов судиться в случае, если документ так и не будет принят прокуратурой в качестве доказательства.

Также существует возможность того, что первый шаг сделает « », а ее экс-президенты лишь присоединятся к иску.

«Барса» призвала Тебаса уйти в отставку из-за ложных доказательств по делу Негрейры: «Но мы понимаем, что президент Ла Лиги будет упорствовать, продолжая наносить вред клубу»