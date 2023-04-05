Бартомеу и Росель могут подать на Тебаса в суд за направление ложного доказательства по делу Негрейры

Теги Барселона Ла Лига происшествия Хавьер Тебас Сандро Росель Жозеп Бартомеу Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Бывшие президенты «Барселоны» могут подать в суд на главу Ла Лиги Хавьера Тебаса

В феврале президент Ла Лиги направил прокурору письмо с обвинениями в адрес двух бывших президентов «Барселоны» – Жосепа Марии Бартомеу и Сандро Роселя – на основании рукописного документа, найденного в доме бывшего директора «Барселоны» Хосепа Контрераса, ныне покойного.

Однако этот документ касается другого дела – о нецелевом использовании средств Королевской испанской футбольной федерацией. Тебас соотнес фигурировавшие в документе имена с экс-президентами «Барселоны» и выплатами Хосе Марии Энрикесу Негрейре. 

Как сообщает La Vanguardia, Бартомеу и Росель вчера консультировались со своими адвокатами по поводу возможности подать на руководителя лиги в суд. Они считают, что Тебас пытался уличить их в неправомерных деяниях, используя ошибочно интерпретированный документ.

Утверждается, что если Росель пока лишь следит за развитием ситуации, то Бартомеу готов судиться в случае, если документ так и не будет принят прокуратурой в качестве доказательства.

Также существует возможность того, что первый шаг сделает «Барселона», а ее экс-президенты лишь присоединятся к иску.

«Барса» призвала Тебаса уйти в отставку из-за ложных доказательств по делу Негрейры: «Но мы понимаем, что президент Ла Лиги будет упорствовать, продолжая наносить вред клубу»

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6 комментариев

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Butrymovich Mikalai
Ответ Леван Мкртчян
А можно как-то обоих сразу посадить и Барто и Тебаса?
и Чеферина к ним в хату
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Donald Subanov
Вот будет прикол если Барто посадит Тебаса.
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M'bappe say's hello!
Ну вот и допрыгался... Вот будет хохма, если предъявят обвинение Тебасу😀
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Serdida Orayew
Ответ Леван Мкртчян
А можно как-то обоих сразу посадить и Барто и Тебаса?
Всё и все против Барсы.

А мы всегда с Барсой:)) удачи сегодня против Мадрида!
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Виктор Кашшаи
Ответ Леван Мкртчян
А можно как-то обоих сразу посадить и Барто и Тебаса?
" Было бы славно "
©Питер Паркер
+2
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Леван Мкртчян
А можно как-то обоих сразу посадить и Барто и Тебаса?
+8
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