Шунин о том, что Соболеву не дали карточку за стык с ним: «Это странно. Как сказал доктор, мне повезло, что все обошлось»

Вратарь удивлен, что не наказали за стык с ним.

В матче Мир между «Динамо» и форвард красно-белых, оказавшись у ворот соперника, попытался первым касанием перебросить голкипера, бросившегося под мяч, но попал тому шипами в лицо. Судья Павел Кукуян не показал Соболеву карточку.

– Судья Лапочкин сказал: «Странно, что арбитр не показал никакой карточки». Твое восприятие момента?

– Ну, для меня это тоже, в общем-то, странно.

Я скажу честно, стали развивать эту тему, что, вот, такое столкновение... Как сказал наш доктор, мне повезло, что все обошлось. И я рад, что обошлось, ничего серьезного.

Когда вратарь прыгает руками вперед... Как мне показалось, я сыграл в этот мяч, хотя на поле судья [Павел Кукуян] сказал, что не сыграл. Я у него спросил: «Почему ты не дал карточку?» Он сказал: так как он [Соболев] первый сыграл в мяч и уходил от столкновения, поэтому в этой ситуации только так. Там, по-моему, свободный был?

– Просто интересно понять, как ты сам чувствуешь эту ситуацию.

– Я видел, что мяч перелетает Паршивлюка, и я понимал, что в этой ситуации, скорее всего, рискую получить травму.

Это, знаете, как бывает, когда у тебя в голове все медленно, а на самом деле в жизни происходит быстро. Я просто прыгал, делая свою работу. Я рад, что мяч не залетел в ворота.

– Ты как-то лицом прыгнул. Может, кулаком надо было?

– В первую очередь ты прыгаешь руками, потому что хочешь перекрыть максимальную площадь ворот, чтобы мяч не залетел, попал в тебя. А потом, понятно, что ты механически идешь вперед лицом. Ты же не можешь идти ногами и руками вперед, – сказал Шунин в эфире «Коммент.Шоу».