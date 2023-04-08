Экс-судья Лапочкин считает ошибкой пенальти «Спартака» в игре с «Динамо»: «Зобнин почувствовал руку и захотел упасть»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Лапочкин Сергей Сергеевич Иванов Роман Зобнин видеоповторы Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Сергей Лапочкин считает, что пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Динамо» назначен ошибочно

На 87-й минуте матча главный арбитр матча Сергей Иванов назначил пенальти в ворота «Динамо» после того, как хавбек «Спартака» Роман Зобнин оказался на газоне в штрафной площади. Ассистенты Иванова попросили его ознакомиться с эпизодом при помощи ВАР. Арбитр изучил момент на повторе и не изменил свое изначальное решение. Футболист «Динамо» Эли Даса получил желтую карточку.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев реализовал пенальти и сравнял счет – 3:3.

«Для меня это не пенальти. Потому что игроки в статике, рука лежит на животе, и футболист «Спартака» просто подгибает ноги и падает. Не вижу оснований для пенальти.

Что‑то похожее было в первом тайме, когда падал Соболев. Думаю, ни у кого не было сомнений, что там не было пенальти. И здесь плюс‑минус что‑то похожее.

Почему арбитра Иванова отправили смотреть ВАР? Было легкое касание. Может быть, Сергею хотели показать какие‑то детали.

Он увидел эту руку и принял такое решение. Но мне кажется, у руки не было какого‑то действия, она просто лежала на животе, и нападающий сам подогнул ноги.

Если тебе руку положили на тело и тянут, то ты должен падать на спину. Зобнин падает вперед. Он почувствовал эту руку и захотел упасть», – сказал бывший арбитр. 

76 комментариев

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Viktor Martunov
Ответ Тайосич
То есть можно так руки класть не дать футболисту бежать вперёд? Ну и ахинея.
А если бы за эти самые держал? Наш бывший бы орал так что у меня на Планерной слышно было.
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ZenitFan
Ответ Евгений Заботин
Я не собираюсь ничего доказывать. Ты попробуй резко начни бежать и пусть тебя за талию дернут, я посмотрю как ты назад упадешь, когда стремишься вырваться вперед
где там было резкое дергание назад ? на синем глазу что-ли смотришь ? тебе бы хоть чуточку адекватности
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Тайосич
Ответ ZenitFan
в таком случае он должен был назад завалиться, но никак не вперёд . учи физику .
Каким образом? Он ускоряется, наклоняя тело вперёд. тело упирается в руку футболиста Динамо, он её убирает, Зобнин падает. Плюс ещё непосредственно самое падение случилось потому, что футболист Динамо ему заехал по пятке.
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Евгений Заботин
Ответ Viktor Martunov
Да до него и мяч то не долетел бы, это просто,, любовь,, к бывшему клубу, он всегда из кожи лезет сучок.
А это уже не имеет значение долетел бы или не долетел бы. Это домыслы одни. Мяч после удара Макарова тоже не должен был долететь до ворот
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Tiestorzn17
Это не точка, таких дуновений в штрафной в каждой игре десятки. Украли у Динамиков победу
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ZenitFan
Ответ murzzzzzilka
Слушай, тебе бы к офтальмологу, если ты даже «движения рукой» не увидел🙈
а тебе в школу. физику повторить. если он его потянул назад, то он должен был назад и завалиться, но никак не вперёд. вы спортаковцы такие патешные
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murzzzzzilka
Ответ ДМ-1чемпион
С отражением общаешься!? P.S. Пенальти не было! И это всем очевидно!
С тобой.
Кому - всем?:)))
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Евгений Заботин
Ответ ZenitFan
у тебя по физики два было. когда хватают за талию, сила воздействия направлена в противоположную от движения сторону, в противоположную сторону от его падения. голову то включи.
Я не собираюсь ничего доказывать. Ты попробуй резко начни бежать и пусть тебя за талию дернут, я посмотрю как ты назад упадешь, когда стремишься вырваться вперед
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Тайосич
Ответ валя_стакан
Если его обнимали тогда он бы упал назад, а не вперед нырнул.
Как он может упасть назад, если он ускоряется вперёд, наклоняя тело? Ты, видимо, физику совсем не изучал.
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Viktor Martunov
Ответ Тайосич
Ну в ворота Спартака даже в этом сезоне такие пенальти ставили, какие потом уже не ставили в пользу Спартака, причём в следующем же матче. Так что Спартак страдает от судейства, и сильно.
Да не растраивайтесь, в коем веке моë Динамо вам не проиграло в чемпе.
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ZenitFan
Ответ Тайосич
Его весь момент игрок Динамо держал за живот. Как это не было движение рукой? А пальцы на талии Зобнина чьи? https://i121.fastpic.org/big/2023/0408/2d/2962eb59e79f3816fa349c4ef510272d.jpg https://i121.fastpic.org/big/2023/0408/20/153bea259e554551243dc03b459f7a20.jpg
в таком случае он должен был назад завалиться, но никак не вперёд . учи физику .
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ReneHoseman
Почувствовав руку динамовца, зобнин сразу забыл сделать шаг😁 вместо этого воткнул ногу в поле, и клюнул газон
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murzzzzzilka
Ответ ZenitFan
игрок бежит вперёд, его по твоему схватили, хотя даже движения рукой не видно, и игрок падает вперёд. не назад, если его типа схватили, а вперёд , Карл ! если его типа задержали, то падать он должен назад !
Слушай, тебе бы к офтальмологу, если ты даже «движения рукой» не увидел🙈
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Тайосич
Ответ ZenitFan
игрок бежит вперёд, его по твоему схватили, хотя даже движения рукой не видно, и игрок падает вперёд. не назад, если его типа схватили, а вперёд , Карл ! если его типа задержали, то падать он должен назад !
Его весь момент игрок Динамо держал за живот. Как это не было движение рукой? А пальцы на талии Зобнина чьи?

https://i121.fastpic.org/big/2023/0408/2d/2962eb59e79f3816fa349c4ef510272d.jpg
https://i121.fastpic.org/big/2023/0408/20/153bea259e554551243dc03b459f7a20.jpg
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ДМ-1чемпион
Ответ murzzzzzilka
До контакта?:)))))) Точно футбол смотрел?:)))))
С отражением общаешься!?
P.S.
Пенальти не было! И это всем очевидно!
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murzzzzzilka
Ответ Aleksandr Danilov
Меня больше удивил момент при потасовке Соболева и Сазонова. Чудак взял мяч, получил жёлтую, в открытую после этого послал судью и не получил красную. Позор
То есть, откровенная симуляция Сазонова вас не смутила?:)))) а реакция Соболева на такое позорище - это прям кошмар?:))
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ZenitFan
Ответ Евгений Заботин
Его хватают за талию. Если ты бежишь вперед, у тебя корпус вперед наклонен и когда тебя хватают за талию (не за плечи, неза грудь) сложно упасть на спину. Странные вы какие то
у тебя по физики два было. когда хватают за талию, сила воздействия направлена в противоположную от движения сторону, в противоположную сторону от его падения. голову то включи.
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Viktor Martunov
Ответ Demetrios
да все адекватные понимают, что пенальти левый, вопрос что с Ивановым будет, надо жёстко наказывать.
Нам уже не легче, держи 7+.
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Imax161
Жаль что нельзя было поставить на левый пенальти в пользу Спартака)
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Тайосич
Ответ Кирилл
Чемпионат ведет таблицу судейских ошибок в пользу и против команд. Так вот, до этого тура против Спартака было 5 судейских ошибок, в пользу Спартака - 7, что является лучшим результатом наряду с Ахматом и Оренбургом )
Ну да, считают одинаково критическую ошибку, повлиявшую на исход матча и какую-нибудь левую, не имеющую последствий. Так вот от критических Спартак страдает. То судья свистнет и отберёт чистый гол, то пенальти 100% не поставят за ровно такой же момент, за который в прошлом туре поставили в ворота Спартака.
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Viktor Martunov
Ответ Евгений Заботин
В какой статике??? Он побежал уже. И что значит захотел упасть? За живот схватил? Схватил. А с какой силой это не проверить. Хоть сильно, хоть слабо, но помешал же движению?! Нечего руками лезть куда не надо.
Да до него и мяч то не долетел бы, это просто,, любовь,, к бывшему клубу, он всегда из кожи лезет сучок.
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murzzzzzilka
Ответ Евгений Заботин
В какой статике??? Он побежал уже. И что значит захотел упасть? За живот схватил? Схватил. А с какой силой это не проверить. Хоть сильно, хоть слабо, но помешал же движению?! Нечего руками лезть куда не надо.
Логика - не для питерских:)))
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n76qkgh96j
Ответ Demetrios
да все адекватные понимают, что пенальти левый, вопрос что с Ивановым будет, надо жёстко наказывать.
Он всего с одного ракурса посмотрел , и там непонятно . Вот готовая отмазка ))
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Александр Быкович
Ну как бы пенальти левый, согласен, только там пенальти на Соболев 50/50 и рука дасы это 50/50 и по совокупности получается пенальти))))А по сути Динамо и на 1 гол не наиграло,а у Спартака дикая проблема с реализацией конечно
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murzzzzzilka
Ответ ДМ-1чемпион
Зобнин уже начал нырять до контакта с Дасой! Иванова не зря позвали посмотреть на нырок Зобнина! Но денежки Иванову от "пищевика" надо было отработать!
До контакта?:))))))
Точно футбол смотрел?:)))))
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