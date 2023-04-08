Экс-судья Лапочкин считает ошибкой пенальти «Спартака» в игре с «Динамо»: «Зобнин почувствовал руку и захотел упасть»

Сергей Лапочкин считает, что пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Динамо» назначен ошибочно

На 87-й минуте матча главный арбитр матча назначил пенальти в ворота « » после того, как хавбек «Спартака» оказался на газоне в штрафной площади. Ассистенты Иванова попросили его ознакомиться с эпизодом при помощи ВАР. Арбитр изучил момент на повторе и не изменил свое изначальное решение. Футболист «Динамо» Эли Даса получил желтую карточку.

Нападающий « » реализовал пенальти и сравнял счет – 3:3.

«Для меня это не пенальти. Потому что игроки в статике, рука лежит на животе, и футболист «Спартака» просто подгибает ноги и падает. Не вижу оснований для пенальти.

Что‑то похожее было в первом тайме, когда падал Соболев. Думаю, ни у кого не было сомнений, что там не было пенальти. И здесь плюс‑минус что‑то похожее.

Почему арбитра Иванова отправили смотреть ВАР? Было легкое касание. Может быть, Сергею хотели показать какие‑то детали.

Он увидел эту руку и принял такое решение. Но мне кажется, у руки не было какого‑то действия, она просто лежала на животе, и нападающий сам подогнул ноги.

Если тебе руку положили на тело и тянут, то ты должен падать на спину. Зобнин падает вперед. Он почувствовал эту руку и захотел упасть», – сказал бывший арбитр.