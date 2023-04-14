Семак заявил, что «Зенит» хотел бы встретиться с судьями: «Хочется изучить сложные моменты – что считать недостаточным контактом, что – игрой рукой, что – попаданием»

Сергей Семак заявил, что «Зенит» хотел бы встретиться с судьями, как «Спартак».

Ранее стало известно, что штаб московского клуба встретился с Виталием Мешковым и Павлом Каманцевым, которые признали ряд ошибок судей. Затем глава департамента судейства РФС заявил: «Спартак» сейчас выставляет, будто они вызвали судей на ковер. Им невыгодно, наверное, что мы просто пообщались – фанаты скажут: «Какого черта вы этих кротов не раздолбали».

– Сейчас новая мода: все клубы общаются с судьями на фоне неразберихи, которые происходят в трактовках. Приглашают их к себе, обсуждают, как можно играть, как нельзя. Нет ли у вас такого желания со своей стороны пообщаться с кем-то руководителей судейского корпуса, высказать вопросы, претензии, прояснить ситуацию?

– Ежегодно, это такое требование, представители судейского корпуса приезжают и объясняют новшества, которые появятся в предстоящем сезоне. Но говорить – это одно, а на деле все выходит немного иначе. Это и человеческий фактор, и сложность трактовки некоторых эпизодов. Это проблема не только российского, но и европейского футбола.

Конечно, есть желание собраться с футболистами и тренерами, чтобы изучить сложные моменты – что считать «недостаточным контактом», что – игрой рукой или попаданием в руку. Обсудить сложные моменты с точки зрения их трактовки. Отсюда столько ошибок и непонимания со стороны тех же арбитров – как трактовать тот или иной эпизод.

Думаю, в этом отношении нужно всем вместе работать и двигаться, чтобы ситуация для игроков, судей и журналистов стала более понятной, – сказал главный тренер « ».