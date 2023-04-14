Семак заявил, что «Зенит» хотел бы встретиться с судьями: «Хочется изучить сложные моменты – что считать недостаточным контактом, что – игрой рукой, что – попаданием»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия судьи правила Футбол

Сергей Семак заявил, что «Зенит» хотел бы встретиться с судьями, как «Спартак».

Ранее стало известно, что штаб московского клуба встретился с Виталием Мешковым и Павлом Каманцевым, которые признали ряд ошибок судей. Затем глава департамента судейства РФС заявил: «Спартак» сейчас выставляет, будто они вызвали судей на ковер. Им невыгодно, наверное, что мы просто пообщались – фанаты скажут: «Какого черта вы этих кротов не раздолбали».

– Сейчас новая мода: все клубы общаются с судьями на фоне неразберихи, которые происходят в трактовках. Приглашают их к себе, обсуждают, как можно играть, как нельзя. Нет ли у вас такого желания со своей стороны пообщаться с кем-то руководителей судейского корпуса, высказать вопросы, претензии, прояснить ситуацию?

– Ежегодно, это такое требование, представители судейского корпуса приезжают и объясняют новшества, которые появятся в предстоящем сезоне. Но говорить – это одно, а на деле все выходит немного иначе. Это и человеческий фактор, и сложность трактовки некоторых эпизодов. Это проблема не только российского, но и европейского футбола.

Конечно, есть желание собраться с футболистами и тренерами, чтобы изучить сложные моменты – что считать «недостаточным контактом», что – игрой рукой или попаданием в руку. Обсудить сложные моменты с точки зрения их трактовки. Отсюда столько ошибок и непонимания со стороны тех же арбитров – как трактовать тот или иной эпизод.

Думаю, в этом отношении нужно всем вместе работать и двигаться, чтобы ситуация для игроков, судей и журналистов стала более понятной, – сказал главный тренер «Зенита».

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10 комментариев

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Спартак сила
стыдно за зенит
и так везде свои болельщики сидят
так ещё и судейский корпус хотят прибрать к рукам
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Виктор
Ответ С бодуна
Зарёма,твой выход!! Ведь это же Газпром лига ,а с судьями работают только комбинатные ,как же так ??
Так Зарема всегда здесь. Под ником с годом первого чемпионства Зенита
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prus_3
Ответ С бодуна
Зарёма,твой выход!! Ведь это же Газпром лига ,а с судьями работают только комбинатные ,как же так ??
Погодите, не время, она еще злобу копит.
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Виктор
Ответ Spartakus1984
Кулоунада.Вы и так под Дюковым,все для вас,для этого и постаили его на должность.А про правила мы давно все уже знаем,нет крови-нет нарушения.Семаку то этого не знать.
Когда фернанда Дриусси шипами в висок била, какое нарушение было?
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Onion
Ответ Spartakus1984
Кулоунада.Вы и так под Дюковым,все для вас,для этого и постаили его на должность.А про правила мы давно все уже знаем,нет крови-нет нарушения.Семаку то этого не знать.
Встречу с судьями планируется провести сразу в дельфинарии)
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Hong Kil
Хорошо бы конечно судьям тоже кто нибудь разъяснил.
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Spartakus1984
Кулоунада.Вы и так под Дюковым,все для вас,для этого и постаили его на должность.А про правила мы давно все уже знаем,нет крови-нет нарушения.Семаку то этого не знать.
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-3
-3
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Клирик
Вообще-то всем клубам надо собраться и встретиться. Если все отдельно заносить будут, то путаница начнётся)))
+4
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С бодуна
Зарёма,твой выход!! Ведь это же Газпром лига ,а с судьями работают только комбинатные ,как же так ??
+6
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Shadow1882
Зарема: "пора!"
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